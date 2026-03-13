03. 13.
péntek
olaj mol csoport janaf barátság európai bizottság

A Mol bekeményített: Von der Leyenék koppinthatnak rá a Zelenszkijéket támogató horvátok fejére

2026. március 13. 15:33

A Mol feljelentést tett az Európai Bizottságnál a horvát olajvezeték-üzemeltető ellen.

null

Újabb feljelentést nyújtott be a Mol Group és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a horvát olajvezeték-üzemeltető, a JANAF ellen – áll a Mol sajtóközleményében.

A vállalatok szerint a cég visszaélésszerű árképzési gyakorlatot folytat, amely jelentősen megdrágítja a kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia finomítói felé.

A Mol és a Slovnaft állítása szerint a JANAF az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanása óta jelentősen megemelte a tranzitdíjakat. 

A háború kitörése óta a Mol-csoport által megrendelt szállítási mennyiség másfélszeresére nőtt, a horvát vállalat azonban ennek ellenére közel a duplájára emelte a díjakat, és ezt a magas árszintet azóta is fenntartja.

A cégek szerint a díjemelésekre immár négy éve nem adtak megalapozott indoklást, és a JANAF nem hajlandó nyilvánosságra hozni az árazás alapjául szolgáló költségeket vagy módszertant sem.

A vállalatok szerint a horvátországi tranzitdíj jelenleg jóval magasabb más európai vezetékekhez képest.

A JANAF díjai emellett közel kétszer olyan magasak, mint amit a Mol-csoport az ukrán szakaszon húzódó Barátság kőolajvezeték használatáért fizet – még úgy is, hogy ez a vezeték háborús övezeten halad át.

A Mol és a Slovnaft szerint a JANAF az uniós versenyjog alapján monopol piaci erővel rendelkezik a kőolaj Magyarországra és Szlovákiába történő szállításának piacán. Az uniós szabályok szerint a monopolhelyzettel való visszaélésnek minősülhet a tisztességtelen vételi vagy eladási árak alkalmazása, illetve az indokolatlan kereskedelmi feltételek előírása.4

A két vállalat álláspontja szerint a JANAF által alkalmazott díjak a költségekhez képest túlzottak és objektíven nem indokolhatók. 

Szerintük a horvát cég a háborús helyzetből fakadó körülményeket használja ki, különösen azt, hogy a Barátság kőolajvezeték működése az elmúlt időszakban bizonytalanabbá vált.

A vállalatok úgy vélik, hogy ez a gyakorlat nemcsak a piaci szereplőket érinti hátrányosan, hanem a közép-kelet-európai régió energiaellátásának biztonságát is veszélyeztetheti.

A vitát tovább bonyolítja az orosz kőolajszállítmányok kérdése is. 

A Mol és a Slovnaft szerint a JANAF mindeddig nem adott egyértelmű választ arra, hogy az Európai Unió szankciós szabályainak megfelelő orosz, legális szállítmányokat átengedi-e a vezetékrendszeren. 

A két vállalat emiatt már március elején külön panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál.

Az ellátási bizonytalanságot növeli, hogy a Mol-csoportnak egyelőre nincs érvényes szállítási szerződése a JANAF-fal a 2026-os évre. A felek közötti tárgyalások még mindig zajlanak, és a tervezett kapacitástesztek sem tudtak elindulni a horvát vállalat miatt.

A Mol és a Slovnaft ezért az Európai Bizottság beavatkozását várja az ügyben, abban bízva, hogy a versenyjogi vizsgálat tisztázza a tranzitdíjak jogszerűségét és hozzájárul a régió energiaellátásának kiszámíthatóbb működéséhez.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
goldie-2
2026. március 13. 18:37
Cím: "A Mol bekeményített: Von der Leyenek koppinthatnak rá a Zelenszkijéket támogató horvátok fejére" Abból a némberből egy is elég.
Jose
2026. március 13. 18:32
Erre csak azt tudom mondani: a sok rohadék itt körülöttünk...! A fele szláv g...ci, a másik fele rom... cigány meg osztr... nyominger. Nem is olyan jó hely ez a Kárpát-medence.
olvaso9
2026. március 13. 18:28
Nagyon sajnálatos, de ezt meg kellett lépni. Ami aggasztó: miért nincs még szerződés erre az évre... remélem, nem erre hivatkoznak, hogy nem indulhat be a szállítás... A tesztelés helyett meg itt az idő, hogy élesben vizsgázzon a vezeték, akkor minden kapacitás-szám egyértelmü lesz. (Szégyellem magam a horvátok helyett:)
nuevoreynuevaley
2026. március 13. 17:48
Koszonjuk, Ursulla nagyurno Koszonjuk, Brusszel
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!