A Mol bekeményített: Von der Leyenék koppinthatnak rá a Zelenszkijéket támogató horvátok fejére

A cégek szerint a díjemelésekre immár négy éve nem adtak megalapozott indoklást, és a JANAF nem hajlandó nyilvánosságra hozni az árazás alapjául szolgáló költségeket vagy módszertant sem.

A vállalatok szerint a horvátországi tranzitdíj jelenleg jóval magasabb más európai vezetékekhez képest.

A JANAF díjai emellett közel kétszer olyan magasak, mint amit a Mol-csoport az ukrán szakaszon húzódó Barátság kőolajvezeték használatáért fizet – még úgy is, hogy ez a vezeték háborús övezeten halad át.

A Mol és a Slovnaft szerint a JANAF az uniós versenyjog alapján monopol piaci erővel rendelkezik a kőolaj Magyarországra és Szlovákiába történő szállításának piacán. Az uniós szabályok szerint a monopolhelyzettel való visszaélésnek minősülhet a tisztességtelen vételi vagy eladási árak alkalmazása, illetve az indokolatlan kereskedelmi feltételek előírása.4

A két vállalat álláspontja szerint a JANAF által alkalmazott díjak a költségekhez képest túlzottak és objektíven nem indokolhatók.