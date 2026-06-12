Közbelépett az Európai Bizottság: Szlovénia megszüntette a Magyarország ellen bevezetett intézkedést

Franci Matoz belügyminiszter szerint a rendőrség új módszerekkel folytatja az ellenőrzést, elősegítve ezzel a forgalom gördülékenységét. A cikk kiemeli: bár péntektől életbe lép az EU migrációs

és menekültügyi paktuma, Szlovéniában még nem fogadták el annak végrehajtását szabályozó törvényt.