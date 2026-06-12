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szlovénia magyarország horvátország ellenőrzés eu európai bizottság

Közbelépett az Európai Bizottság: Szlovénia megszüntette a Magyarország ellen bevezetett intézkedést

2026. június 12. 11:36

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt határellenőrzést vezetett be Szlovénia, ám az Európai Bizottság a múlt héten megüzente, hogy ez nem mehet így tovább.

2026. június 12. 11:36
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A szlovén kormány megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös schengeni határain ideiglenesen visszaállított ellenőrzést, amelyet korábban a közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt
vezetett be.

A Delo cikke rámutat:

az intézkedés összhangban van az Európai Bizottság múlt heti felhívásával, amely kilenc tagállamot – köztük Szlovéniát is – ösztönzött a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.

Franci Matoz belügyminiszter szerint a rendőrség új módszerekkel folytatja az ellenőrzést, elősegítve ezzel a forgalom gördülékenységét. A cikk kiemeli: bár péntektől életbe lép az EU migrációs
és menekültügyi paktuma, Szlovéniában még nem fogadták el annak végrehajtását szabályozó törvényt. 

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Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 8 komment

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Sándor
•••
2026. június 12. 12:54 Szerkesztve
Közben az szivárgott ki, hogy Az ávósivadék áruló 🗣️már előre, a Nemzeti hitvallás képek leszedetése előtt elkészítette és 🗣️kötelezővé teszi a saját magát tartalmazó képek kiosztását, amit a leszedetettek helyére kell kifüggeszteni. 🗣️Az ávósivadékot foltos gatyában bemutató képeken felül a következő felirat: kedves nemzetvezetö.🤮🤮🤮 Aki nem hajtja végre a peti parancsát, azt 10 rendőr keresi fel és akár 2 év börtönre is elítélheti a diktátort támogató igazságszolgáltatás?
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1
0
Majdmegmondom
2026. június 12. 12:52
És képes már az Európai Bizottság is Magyarország mellett kiállni. Hogyhogy csak most???
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0
0
Sróf
2026. június 12. 12:28
És mi a helyzet a Negyedik Birodalom (Tojcsland) határellenőrzésével? A Központi Bizottság germán elnökasszonya ott is közbelépett már?
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0
0
nuevas-reglas
2026. június 12. 12:14
Koszonjuk Ursulla nagyurno
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3
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