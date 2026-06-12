Közbelépett az Európai Bizottság: Szlovénia megszüntette a Magyarország ellen bevezetett intézkedést

Vége a mellébeszélésnek: az uniós migrációs biztos leleplezte Magyar Pétert a migrációs paktum ügyében
Életbe lépett a migrációs paktum, gyorsan meg is dicsérték Magyar Pétert Brüsszelből.
A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt határellenőrzést vezetett be Szlovénia, ám az Európai Bizottság a múlt héten megüzente, hogy ez nem mehet így tovább.
A szlovén kormány megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös schengeni határain ideiglenesen visszaállított ellenőrzést, amelyet korábban a közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt
vezetett be.
A Delo cikke rámutat:
az intézkedés összhangban van az Európai Bizottság múlt heti felhívásával, amely kilenc tagállamot – köztük Szlovéniát is – ösztönzött a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.
Franci Matoz belügyminiszter szerint a rendőrség új módszerekkel folytatja az ellenőrzést, elősegítve ezzel a forgalom gördülékenységét. A cikk kiemeli: bár péntektől életbe lép az EU migrációs
és menekültügyi paktuma, Szlovéniában még nem fogadták el annak végrehajtását szabályozó törvényt.
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Életbe lépett a migrációs paktum, gyorsan meg is dicsérték Magyar Pétert Brüsszelből.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.