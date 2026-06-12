Brüsszel hallgat a legfontosabb kérdésről: kell-e majd migránsokat befogadnia Magyarországnak?

A Magyar Nemzet szerint az Európai Bizottság három nappal azután sem reagált a lap kérdéseire, hogy megkeresték a pénteken hatályba lépett uniós migrációs paktummal kapcsolatban. A lap arra várt egyértelmű választ, tud-e garanciát vállalni Brüsszel arra, hogy Magyarországnak a jövőben nem kell migránsokat befogadnia vagy elszállásolnia, illetve milyen konkrét kötelezettségek hárulnak az országra az új szabályozás alapján.

A cikk szerint a bizottság ugyan visszaigazolta a megkeresés kézhezvételét, sőt arra is rákérdezett, milyen határidővel várják a választ, ám azóta sem érkezett érdemi reakció. A lap úgy véli, egy már hatályos uniós szabályozás esetében