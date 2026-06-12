Brüsszel hallgat a legfontosabb kérdésről: kell-e majd migránsokat befogadnia Magyarországnak?

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Napok óta nincs válasz az Európai Bizottságtól a migrációs paktum ügyében.
A Magyar Nemzet szerint az Európai Bizottság három nappal azután sem reagált a lap kérdéseire, hogy megkeresték a pénteken hatályba lépett uniós migrációs paktummal kapcsolatban. A lap arra várt egyértelmű választ, tud-e garanciát vállalni Brüsszel arra, hogy Magyarországnak a jövőben nem kell migránsokat befogadnia vagy elszállásolnia, illetve milyen konkrét kötelezettségek hárulnak az országra az új szabályozás alapján.
A cikk szerint a bizottság ugyan visszaigazolta a megkeresés kézhezvételét, sőt arra is rákérdezett, milyen határidővel várják a választ, ám azóta sem érkezett érdemi reakció. A lap úgy véli, egy már hatályos uniós szabályozás esetében
ezekre a kérdésekre egyértelmű válaszoknak kellene rendelkezésre állniuk.
Az ügy politikai vetületére kitérve a Magyar Nemzet felidézi, hogy Magyar Péter korábban azt állította: egy Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A lap szerint ugyanakkor továbbra sem világos, hogy a migrációs paktum végrehajtása milyen konkrét vállalásokkal és kötelezettségekkel járhat Magyarország számára.
A cikk emlékeztet arra is, hogy Magnus Brunner migrációért felelős uniós biztos korábban kapcsolatot említett az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a migrációs paktum végrehajtása között, miközben méltatta az új magyar kormány hozzáállását. A lap szerint azonban továbbra sem ismert, milyen megállapodás született Brüsszel és a magyar kormány között, ezért több lényeges kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt.
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A mai napon hatályba lépett és kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Unió új migrációs paktuma.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet