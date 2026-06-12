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brüsszel magyarország migrációs paktum Magyar Péter európai bizottság

Brüsszel hallgat a legfontosabb kérdésről: kell-e majd migránsokat befogadnia Magyarországnak?

2026. június 12. 15:58

Napok óta nincs válasz az Európai Bizottságtól a migrációs paktum ügyében.

2026. június 12. 15:58
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A Magyar Nemzet szerint az Európai Bizottság három nappal azután sem reagált a lap kérdéseire, hogy megkeresték a pénteken hatályba lépett uniós migrációs paktummal kapcsolatban. A lap arra várt egyértelmű választ, tud-e garanciát vállalni Brüsszel arra, hogy Magyarországnak a jövőben nem kell migránsokat befogadnia vagy elszállásolnia, illetve milyen konkrét kötelezettségek hárulnak az országra az új szabályozás alapján.

A cikk szerint a bizottság ugyan visszaigazolta a megkeresés kézhezvételét, sőt arra is rákérdezett, milyen határidővel várják a választ, ám azóta sem érkezett érdemi reakció. A lap úgy véli, egy már hatályos uniós szabályozás esetében 

ezekre a kérdésekre egyértelmű válaszoknak kellene rendelkezésre állniuk.

Az ügy politikai vetületére kitérve a Magyar Nemzet felidézi, hogy Magyar Péter korábban azt állította: egy Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A lap szerint ugyanakkor továbbra sem világos, hogy a migrációs paktum végrehajtása milyen konkrét vállalásokkal és kötelezettségekkel járhat Magyarország számára.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Magnus Brunner migrációért felelős uniós biztos korábban kapcsolatot említett az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a migrációs paktum végrehajtása között, miközben méltatta az új magyar kormány hozzáállását. A lap szerint azonban továbbra sem ismert, milyen megállapodás született Brüsszel és a magyar kormány között, ezért több lényeges kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt.

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Árgus szemekkel fogjuk figyelni, hogy mi fog történni a határainkon

A mai napon hatályba lépett és kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Unió új migrációs paktuma.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 19 komment

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auditorium
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2026. június 12. 16:32 Szerkesztve
Erre Brux nem fog válaszolni. Elég lenne alaposan tanulmányozni a "Szolidaritási paktumot", mely ma (jun.12.) lép hatályba. Máshol már megtárgyaltuk, mit jelent ez, kedves Mandi, felesleges ugyanazt a hirt kb. TIZ cikkben leadni. A válaszok ismétlődnek vagy komolytalanná válnak.
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kobi40
2026. június 12. 16:25
Már az első turnusok leszálltak a kecskeméti katonai reptéren, lengyel kísérettel, nem?! A PS múlt héten írta meg.
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OszkárOszi
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2026. június 12. 16:24 Szerkesztve
Brüsszel le van pottyantva!Kettőnk közül nem neki kell ezt megválaszolnia.Mi meg már rég adtunk rá egy rendes NEM!!! választ.Ennyi.
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NewWorldOrder
2026. június 12. 16:24
Hát persze hogy kell! Ha nem kellene, már mondták volna. Majd szépen lassa, éjszakáról éjszakára megtöltik az országot. Addig a tiszások tanulmányozhatnák Bill Warner, "Saría törvény nem muzulmánoknak" címû könyvét.
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