Jön a migrációs paktum – Magyarország sem marad ki az új rendszerből
Az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi paktuma hazánknak is komoly feladatokat ad, az új rendszer ráadásul jóval költségesebb lehet az eddiginél.
A mai napon hatályba lépett és kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Unió új migrációs paktuma.
„A mai napon hatályba lépett és kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Unió új migrációs paktuma.
Ennek értelmében az EU külső határain (magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon) nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket.
A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadóállomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének.
Az EU-ban a menedékkérelmek közel 40 százalékát pozitívan bírálják el, de akiket elutasítanak, azoknak a 70 százalékát sem sikerült kitoloncolni az EU területéről, itt maradtak.
A paktum értelmében a tagországoknak vagy bevándorlók ezreit kell átvenniük más országokból, vagy fizetniük kell valamilyen módon. A hazánkban elsőként regisztrált bevándorlók ide visszatoloncolhatók lesznek bármelyik uniós tagállamból.
A paktum olyan, mint egy meghívólevél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy »vonzani« és legalizálni kell a migrációt. Milliók indulhatnak útra Afrika, Dél-Ázsia bizonyos térségeiből.
Az összesen százmilliós népességű Szudánból és Afganisztánból például mindenki megkapja a státuszt, maradhatnak az EU-ban. Most éppen Észak-Írország áll lángokban, mert egy szudáni migráns az utcán akart lefejezni egy helyi lakost.
Magyarország és Lengyelország a paktum ellen szavazott (még a választások előtt), és Magyarország volt az egyetlen tagállam, amely nem készített végrehajtási tervet sem, így az új befogadóállomások sem épültek meg, jogszabályokat sem alkottak, módosítottak.
Erre hivatkozva valószínűleg Magyarország haladékot kaphat a paktum végrehajtására. Talán pár hónapot nyerünk. De mi lesz azután?
Erre a kérdésemre egyszer sem kaptam konkrét választ Magyar Pétertől, hiába kérdeztem őt erről többször az Országgyűlésben. Árgus szemekkel fogjuk figyelni, hogy mi fog történni a határainkon.”
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Az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi paktuma hazánknak is komoly feladatokat ad, az új rendszer ráadásul jóval költségesebb lehet az eddiginél.
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