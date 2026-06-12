Az EU-ban a menedékkérelmek közel 40 százalékát pozitívan bírálják el, de akiket elutasítanak, azoknak a 70 százalékát sem sikerült kitoloncolni az EU területéről, itt maradtak.

A paktum értelmében a tagországoknak vagy bevándorlók ezreit kell átvenniük más országokból, vagy fizetniük kell valamilyen módon. A hazánkban elsőként regisztrált bevándorlók ide visszatoloncolhatók lesznek bármelyik uniós tagállamból.

A paktum olyan, mint egy meghívólevél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy »vonzani« és legalizálni kell a migrációt. Milliók indulhatnak útra Afrika, Dél-Ázsia bizonyos térségeiből.