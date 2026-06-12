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Tisza Párt migrációs paktum Magyar Péter Toroczkai László

Árgus szemekkel fogjuk figyelni, hogy mi fog történni a határainkon

2026. június 12. 14:49

A mai napon hatályba lépett és kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Unió új migrációs paktuma.

2026. június 12. 14:49
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Toroczkai László
Toroczkai László
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„A mai napon hatályba lépett és kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Unió új migrációs paktuma.

Ennek értelmében az EU külső határain (magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon) nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket.

A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadóállomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének.

Az EU-ban a menedékkérelmek közel 40 százalékát pozitívan bírálják el, de akiket elutasítanak, azoknak a 70 százalékát sem sikerült kitoloncolni az EU területéről, itt maradtak.

A paktum értelmében a tagországoknak vagy bevándorlók ezreit kell átvenniük más országokból, vagy fizetniük kell valamilyen módon. A hazánkban elsőként regisztrált bevándorlók ide visszatoloncolhatók lesznek bármelyik uniós tagállamból.

A paktum olyan, mint egy meghívólevél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy »vonzani« és legalizálni kell a migrációt. Milliók indulhatnak útra Afrika, Dél-Ázsia bizonyos térségeiből. 

Az összesen százmilliós népességű Szudánból és Afganisztánból például mindenki megkapja a státuszt, maradhatnak az EU-ban. Most éppen Észak-Írország áll lángokban, mert egy szudáni migráns az utcán akart lefejezni egy helyi lakost.

Magyarország és Lengyelország a paktum ellen szavazott (még a választások előtt), és Magyarország volt az egyetlen tagállam, amely nem készített végrehajtási tervet sem, így az új befogadóállomások sem épültek meg, jogszabályokat sem alkottak, módosítottak. 

Erre hivatkozva valószínűleg Magyarország haladékot kaphat a paktum végrehajtására. Talán pár hónapot nyerünk. De mi lesz azután?

Erre a kérdésemre egyszer sem kaptam konkrét választ Magyar Pétertől, hiába kérdeztem őt erről többször az Országgyűlésben. Árgus szemekkel fogjuk figyelni, hogy mi fog történni a határainkon.”

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Összesen 16 komment

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Apik
•••
2026. június 12. 16:31 Szerkesztve
A repuloteret is figyeljek mert altalaban repulovel hozzak oket es ejszaka.
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namégmitnem
•••
2026. június 12. 16:18 Szerkesztve
Kinban van az istenverte kókler, nem tudja, melyik ujját harapja: betelepitse-e a professzionális nyakazókat és erőszakolókat (ami a szektája dühét és szorongását váltja ki) vagy ne kockáztasson, de akkor - lévén ez IS a( legendák ködébe vesző) 16,4 milliárd felszabaditásának előfeltétel,- oda a lehetőség, hogy a hordája orra előtt tovább húzogassa a mézes-(bocsánat: pénzes-)madzagot. Ettől függetlenül, valamiképp ki kéne préselni belőle egy (persze hazug) választ arra a kérdésre: mi a szándéka paktum-ügyben - és még idejében felkészülni egy sosem látott tiltakozás-hullám megszervezésére. Vigye inkább Brüsszel az úgyis ellopott 16 milliárdját, de Magyarország ne lehessen migránsdepó, mások veszélyeshulladék-lerakata, ami a 16 milliárd sokszorosába és életek sokaságába kerülne. Tiszásokéba és a kölykeikébe is.
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radler
2026. június 12. 16:01
A hat törpe pártjától alapelvárás hogy legalább árgus szemekkel figyeljenek, ha már egyszer mást úgysem nagyon tehetnek.
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nyafika
2026. június 12. 15:58
MiTanyánknak önálló gondolata soha nem volt, futott a Fidesz-KDNP elszórt taknya után.
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