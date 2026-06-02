hajós andrás Magyar Péter tv2 orbán viktor

„Kivágná a rákos sejtet” a TV2-ből Hajós András, hogy újra szerethető legyen a csatorna

2026. június 02. 10:33

A műsorvezető szerint a TV2-t meg kell menteni.

2026. június 02. 10:33
Hajós András az ATV Médiapiac című podcastjében fejtette ki látásmódját a hazai politikai és médiaviszonyokról. A műsorvezető, aki a választás napján újraindított Heti Hetes állandó tagjaként is ismert, Magyar Péter politikai sikere kapcsán rámutatott: a miniszterelnök rendkívül természetesen mozog az internetes és az élő közvetítések világában, szemben Orbán Viktorral, akinek ez a közeg láthatóan nem ösztönös. Hajós ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nem valódi elitváltás, csupán egy eliten belüli generációváltás tanúi vagyunk. Ezt azzal szemléltette, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely parlamenti vitáiban is tisztán érződik az azonos politikai nyelv, sőt, állítása szerint a színfalak mögött „együtt röhögcsélnek” – írja a Telex

A beszélgetés jelentős részében a TV2 helyzete és jövője került terítékre, amelyet Hajós egyfajta megkerülhetetlen hazai „tereptárgyként” jellemezett. Véleménye szerint a csatornát nem szabad hagyni végleg leépülni. A helyzetet egy plasztikus, ám komoly hasonlattal világította meg:

 A TV2-t meg kell mentenünk, mert ha nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk és segítünk a rákból kigyógyulni”.

Úgy véli, ha a jövőben sikerül „kivágni” a problémás részeket az intézményből, a TV2 újra szerethetővé válhat, és mint elmondta, ő maga is azért maradt a csatornánál, hogy kivegye a részét ebből a megújulásból.

A műsorvezető ugyanakkor nem fukarkodott a kritikával sem, különösen a TV2 hírműsorainak működését illetően. Kifogásolta, hogy miközben a tévé a magyar emberek adójából és a hirdetők pénzéből tartja fenn magát, a hírszerkesztőséget egy „rákos sejt” foglalta el, amely tisztán politikai érdekek mentén működik.

Nyitókép: Lakatos Péter/MTI 

evpus
2026. június 02. 11:56
Én Hajóst vágnám ki az összes csatornából!!! Pont ő magyaráz, aki életében még nem dolgozott, semmilyen végzettsége nincs, seggnyalásból él. Neki megfelel a retek tv, azt úgysem nézi senki.
csulak
2026. június 02. 11:54
a rak az RTL es a ATV-ben vna, nem a TV2 -ben elvtarsak
pollip
2026. június 02. 11:53
Fura, de a rv2-nek nagyobb a nézettsége, mint az RTL -nek. Na, mindegy is.
Amerigo
2026. június 02. 11:44
Egy semmirekellö, lusta csávó osztja az észt? Életében még nem dolgozott igazán felelös poszton. A retek klub prolihergelö müsorában jó helyen van, ez szinvonal passzol hozzá.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!