„Kivágná a rákos sejtet” a TV2-ből Hajós András, hogy újra szerethető legyen a csatorna

Hajós András az ATV Médiapiac című podcastjében fejtette ki látásmódját a hazai politikai és médiaviszonyokról. A műsorvezető, aki a választás napján újraindított Heti Hetes állandó tagjaként is ismert, Magyar Péter politikai sikere kapcsán rámutatott: a miniszterelnök rendkívül természetesen mozog az internetes és az élő közvetítések világában, szemben Orbán Viktorral, akinek ez a közeg láthatóan nem ösztönös. Hajós ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nem valódi elitváltás, csupán egy eliten belüli generációváltás tanúi vagyunk. Ezt azzal szemléltette, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely parlamenti vitáiban is tisztán érződik az azonos politikai nyelv, sőt, állítása szerint a színfalak mögött „együtt röhögcsélnek” – írja a Telex.

A beszélgetés jelentős részében a TV2 helyzete és jövője került terítékre, amelyet Hajós egyfajta megkerülhetetlen hazai „tereptárgyként” jellemezett. Véleménye szerint a csatornát nem szabad hagyni végleg leépülni. A helyzetet egy plasztikus, ám komoly hasonlattal világította meg: