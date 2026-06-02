„Kivágná a rákos sejtet” a TV2-ből Hajós András, hogy újra szerethető legyen a csatorna

Erre nem számított a miniszterelnök.
A műsorvezető szerint a TV2-t meg kell menteni.
Hajós András az ATV Médiapiac című podcastjében fejtette ki látásmódját a hazai politikai és médiaviszonyokról. A műsorvezető, aki a választás napján újraindított Heti Hetes állandó tagjaként is ismert, Magyar Péter politikai sikere kapcsán rámutatott: a miniszterelnök rendkívül természetesen mozog az internetes és az élő közvetítések világában, szemben Orbán Viktorral, akinek ez a közeg láthatóan nem ösztönös. Hajós ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nem valódi elitváltás, csupán egy eliten belüli generációváltás tanúi vagyunk. Ezt azzal szemléltette, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely parlamenti vitáiban is tisztán érződik az azonos politikai nyelv, sőt, állítása szerint a színfalak mögött „együtt röhögcsélnek” – írja a Telex.
A beszélgetés jelentős részében a TV2 helyzete és jövője került terítékre, amelyet Hajós egyfajta megkerülhetetlen hazai „tereptárgyként” jellemezett. Véleménye szerint a csatornát nem szabad hagyni végleg leépülni. A helyzetet egy plasztikus, ám komoly hasonlattal világította meg:
A TV2-t meg kell mentenünk, mert ha nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk és segítünk a rákból kigyógyulni”.
Úgy véli, ha a jövőben sikerül „kivágni” a problémás részeket az intézményből, a TV2 újra szerethetővé válhat, és mint elmondta, ő maga is azért maradt a csatornánál, hogy kivegye a részét ebből a megújulásból.
A műsorvezető ugyanakkor nem fukarkodott a kritikával sem, különösen a TV2 hírműsorainak működését illetően. Kifogásolta, hogy miközben a tévé a magyar emberek adójából és a hirdetők pénzéből tartja fenn magát, a hírszerkesztőséget egy „rákos sejt” foglalta el, amely tisztán politikai érdekek mentén működik.
Nyitókép: Lakatos Péter/MTI