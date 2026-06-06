Dagad a botrány: a politikus szerint „választási manipuláció” történt

Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső a kormányváltás érdekében
Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.
Rétvári Bence is reagált arra, hogy a Hírkereső milliárdos tulajdonosa bevallotta, szándékosan nyomta le a jobboldali sajtó híreit.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője videóüzenetben reagált arra, hogy Holló Gábor bevallotta, a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal szándékosan manipulálta éveken keresztül a híreket.
A politikus úgy fogalmazott, „független objektív sajtó. Hányszor hallottuk ezt. Aztán most az egyik tiszás milliárdos maga mondta el, hogy a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal, amelyik az egyik legnagyobb, direkt manipulálta éveken keresztül a híreket”.
Rétvári ezután emlékeztetett:
lépésről lépésre, hónapról hónapra tekerték fel a Tiszának kedvező híreket és tekerték le a Tiszának nem kedvező híreket a Hírkeresőn”.
Majd leszögezte: „itt választási manipuláció történt, az emberek azt hitték, hogy a reális képet kapják, de manipulált képet kaptak”.
„Most már egyre több helyen láthatjuk, hogy a nagy cégek hogyan nyúltak bele a választási kampányba” – zárta gondolatait Rétvári Bence.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Holló Gábor, a Hírkereső portál milliárdos tulajdonosa a HVG-nek adott interjújában bevallotta, szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében.
Mint fogalmazott, azt követően döntött arról, hogy belenyúl abba, hogy oldalain milyen hírek milyen súllyal jelenjenek meg, mikor rádöbbent arra, hogy a „propaganda” mindent tönkretehet.
Holló a lapnak azt is elárulta, hogy
valamivel több mint 50 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát,
de elsősorban nem is pénzt adott, hanem kifizette például közvélemény-kutatásokat.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
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Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.