Dagad a botrány: a politikus szerint „választási manipuláció” történt

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője videóüzenetben reagált arra, hogy Holló Gábor bevallotta, a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal szándékosan manipulálta éveken keresztül a híreket.

A politikus úgy fogalmazott, „független objektív sajtó. Hányszor hallottuk ezt. Aztán most az egyik tiszás milliárdos maga mondta el, hogy a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal, amelyik az egyik legnagyobb, direkt manipulálta éveken keresztül a híreket”.