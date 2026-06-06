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választási manipuláció tisza párt rétvári bence hírkereső Holló Gábor milliárdos sajtó

Dagad a botrány: a politikus szerint „választási manipuláció” történt

2026. június 06. 11:51

Rétvári Bence is reagált arra, hogy a Hírkereső milliárdos tulajdonosa bevallotta, szándékosan nyomta le a jobboldali sajtó híreit.

2026. június 06. 11:51
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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője videóüzenetben reagált arra, hogy Holló Gábor bevallotta, a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal szándékosan manipulálta éveken keresztül a híreket.

A politikus úgy fogalmazott, „független objektív sajtó. Hányszor hallottuk ezt. Aztán most az egyik tiszás milliárdos maga mondta el, hogy a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal, amelyik az egyik legnagyobb, direkt manipulálta éveken keresztül a híreket”.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Rétvári ezután emlékeztetett: 

lépésről lépésre, hónapról hónapra tekerték fel a Tiszának kedvező híreket és tekerték le a Tiszának nem kedvező híreket a Hírkeresőn”.

Majd leszögezte: „itt választási manipuláció történt, az emberek azt hitték, hogy a reális képet kapják, de manipulált képet kaptak”.

„Most már egyre több helyen láthatjuk, hogy a nagy cégek hogyan nyúltak bele a választási kampányba” – zárta gondolatait Rétvári Bence.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyíltan beszélt a manipulációról a milliárdos

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Holló Gábor, a Hírkereső portál milliárdos tulajdonosa a HVG-nek adott interjújában bevallotta, szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében.

Mint fogalmazott, azt követően döntött arról, hogy belenyúl abba, hogy oldalain milyen hírek milyen súllyal jelenjenek meg, mikor rádöbbent arra, hogy a „propaganda” mindent tönkretehet. 

Holló a lapnak azt is elárulta, hogy 

valamivel több mint 50 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát,

de elsősorban nem is pénzt adott, hanem kifizette például közvélemény-kutatásokat.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

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Összesen 38 komment

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antoniosalazar
2026. június 06. 13:30
A covid védőoltás regisztrációnál egy email címet kellett megadni. Mire is használta ezt a kormányzat?
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europész
2026. június 06. 13:28
Nem örülök neki,hogy manopuláltak.Reménykedni tudok abban,hogy csúfosan bukik az hülye pancserok gyülekezete. Számos példa volt rá,hogy más országokban is manipuláltak és belebuktak a ciklusuk végén vagy közben.Csak remélni tudom,hogy nem húznak ki nyolc évet a következő választás megnyerésével mint Gyurcsány aki gazdaságilag letérdeltette az országot.
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Lami66
•••
2026. június 06. 13:27 Szerkesztve
új számítógépet kaptunk a cégnél. Mikrofos hírfolyam van rajta. Lehet tippelni, hogy a feldobott 50 hírből hány darab volt jobboldali/patrióta és hány buzireklám/fostospeti/az előzőkormánybűnei. Megfejtés: patrióta egy sem. Politikailag közömbös 12, és a tiszaszopós hirekből 38. Szépen le is tiltottam az egészet. De ez nem ujdonság, ezt mindenki látta, tapasztalta már a tiszafos létrejötte óta.
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asszaur
2026. június 06. 13:22
Ezzel a módszerrel csak gyengeelméjűeket lehet manipulálni! Ilyen sokan lennének?
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