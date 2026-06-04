Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső a kormányváltás érdekében

Szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa, aki a Hvg.hu-nak beszélt arról, miként támogatta Magyar Péter pártját a kampányban. Holló Gábor elmondta, összesen valamivel több mint 50 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát,

de elsősorban nem is pénzt adtam, hanem kifizettem például közvélemény-kutatásokat.

Közölte azt is, hogy több száz milliós hitelkeretet nyitott a Tiszának azzal, hogy ha kell, nagyon sok pénzt tudok nekik adni, csak legyen változás. Végül nem vették igénybe ezt a keretet, mert nem kellett.