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tisza párt hírkereső holló gábor kampány közvélemény-kutatás Magyar Péter kontroll

Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső a kormányváltás érdekében

2026. június 04. 09:11

Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.

2026. június 04. 09:11
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Szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa, aki a Hvg.hu-nak beszélt arról, miként támogatta Magyar Péter pártját a kampányban. Holló Gábor elmondta, összesen valamivel több mint 50 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát, 

de elsősorban nem is pénzt adtam, hanem kifizettem például közvélemény-kutatásokat.

Közölte azt is, hogy több száz milliós hitelkeretet nyitott a Tiszának azzal, hogy ha kell, nagyon sok pénzt tudok nekik adni, csak legyen változás. Végül nem vették igénybe ezt a keretet, mert nem kellett.

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A Hírkereső tulajdonosa beszélt arról is, hogy már Márki-Zay Pétert is támogatta a 2022-es választások előtt, mert látott egy esélyt, még a 2021-es ellenzéki előválasztás idején, hogy ő lesz az, aki változást hozhat. 

De neki adtam pár millió forintot, és ennyi. 

Elmondta, mennyire sajnálta, hogy ezzel a ráhúzott háborús propagandával tönkretették szerencsétlent, pedig alapvetően egy tisztességes ember. „Akkor, 2022-ben nagyon berágtam azon, ahogy az akkori ellenzék aknamunkája mellett a propagandamédia teljesen tönkre tudott tenni valakit, és ezen elment egy választás. Emlékszem, hogy Vegasban ültem otthon szomorúan, és gondolkodtam, mit lehetne csinálni. Mert azt éreztem, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk, a propaganda bármit tönkretehet” – idézte fel, majd úgy folytatta,

és akkor rájöttem, hogy én azért mégiscsak tehetek ez ellen, hiszen valamennyire én irányítom a hírpiacot. Akkor pedig mi lenne, ha belenyúlnék abba, hogy az én oldalaimon ezek a hírek milyen súllyal jelenjenek meg. Ez a kisebb hatás, aminek viszont van egy sokkal nagyobb következménye: ami a Hírkeresőn és a többi lapomon jó pozícióban megjelenik, az a Facebookon előnybe kerül, illetve a Google Instant Article által a Google News-ban is. Ezek így együtt döntenek el sok mindent

 – fogalmazott Holló Gábor, beismerve, hogy szándékosan sorolt hátra híreket a gyűjtőoldalakon, hogy azok hatását csökkentse.

Aztán – mint mondta – arra is rájött, hogy az még kevés, ha lefelé nyomom a propagandát. 

Mert az algoritmusok az oldalak kedveltsége alapján mindenképpen kiemelnek cikkeket. Vagyis egy médiumon belül, nevezzük mondjuk Fiktív Propagandalapnak, nem elég lesúlyozni tartalma alapján a lejárató cikkeket, hanem fel is kell húzni más anyagokat. 

„Mondjuk egy ott megjelent sportcikket, egy tudományos vagy celebhírt. Akkor a Fiktív szerkesztője azt látja, hogy jön a forgalom, a Facebookon is hasítani fog, csak épp nem az a cikk, hogy mondjuk „Márki-Zay egy emberevő”. Később már az algoritmust is átírtam ennek megfelelően„ – ismerte el.

Megítélése szerint mindezért a Hírkeresővel szerződést kötött tartalomgyártók nem élhetnek jogorvoslattal, mert a szerződésekben azt vállalja, hogy a híreket megjeleníti, ebbe nem nyúlt bele. 

Azt, hogy kinek hogyan szállítom a mennyiséget, a mi hatáskörünk. Ugyanis a hírolvasási forgalom döntő része a toplistákból származik, tehát annak az algoritmusnak a szabályozása, ami ezeket összeállítja, a mi kizárólagos jogunk. De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni. Ezért sem lehetett másnaptól nullára levenni a propagandaanyagokat. Kis lépésekben, heti fél százalékot súlyoztam le ezeket, és ezzel párhuzamosan a független média híreit meg húztam felfelé. Mindezt nagyjából 200 héten keresztül, 2022 óta.

Holló Gábor az interjúban beszélt arról is, hogy 2024 júniusától támogatta magánszemélyként a Tiszát a rendszerváltó kártyán keresztül, de ennél többet nem akart, de rá egy évre eltört benne valami, amikor Hont András elkezdte „selyemmajmozni” Magyar Pétert. „A „slim fit messiás”-on jót nevettem, mert az vicces. Tovább rontott a helyzeten az ellehetetlenítési törvény, azt éreztem, hogy most vagy soha. 

És elkezdtem közvélemény-kutatásokat finanszírozni, hogy más is reálisan lássa a számokból, hónapról hónapra, hogy itt sokkal többről van szó, mint hogy jött egy „selyemmajom”. Ezekre amúgy a cégemnek is szüksége van a választásoknál. Amikor megkérdeztem a tiszás kontaktomat, hogy nekik nem kellenek-e ilyen adatok, az volt a válasz, hogy mint egy falat kenyér. És innen beszippantott az egész, mint egy örvény. Elkezdtem egyre több és nagyobb kutatásokat rendelni és támogatni a Tisza-közeli Kontrollt is

– idézte fel, hozzátéve, még hírolvasási forgalmat is adott a Kontrollnak a lapjain keresztül, ingyen.

Nyitókép: Képernyőmentés

 

 

Összesen 64 komment

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Burdisgarage
2026. június 04. 11:44
És az melyik kategória, hogy nem jelennek meg a hozzászólásaim a KURVA MANDIN??? K. B. a fele elveszik, ha nem duplázok, így nehéz lesz.
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Karvaly
2026. június 04. 11:44
Részemről a kérdés az, hogy nem hallgat-e el még valamit? Molly Ball Time magazine-beli cikke óta tudjuk, hogy Biden 2020-as nyeresége mögötti korábban elképzelhetetlen mértékű egyeztetés és együttműködés nem összeesküvés-elmélet, hanem tény - mivel utólag ők maguk dicsekedtek el vele. Mivel azt lehet tudni, hogy az Orbán-kormányok eléggé útban voltak ugyanennek a progresszív csapatnak, adódik a következtetés, hogy esetleg a 2020-as amerikai választási győzelem után az összes többi, számukra fontos választásra igyekeztek átvinni a tapasztalatokat. Innen adódik a következtetés, hogy akár Holló Gábor is része lehetett ennek a csapatnak, csak cenzúrázta magát, és úgy tálalja, mintha mindez saját ötlet lett volna.
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westend
2026. június 04. 11:42
Amúgy ki olvas hírkeresőt? Aki magától képtelen híroldalakat találni?
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cartwright
2026. június 04. 11:41
ezt a cikket ezer helyre lementeni, mint bizonyítékot, mert pár nap múlva sehol nem lesz
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