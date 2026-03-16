lengyelország donald tusk Magyar Péter

Utolsó figyelmeztetést kapott hazánk Lengyelországból – és ez most tényleg komoly

2026. március 16. 20:46

Mi a közös Magyar Péterben és a jelenlegi lengyel miniszterelnökben? Mi következett a durva választási kampány után, és vannak-e hasonló mintázatok? Az Utolsó figyelmeztetés című filmben mindenre ott van a válasz – ami sokaknak nem fog tetszeni.

null
Veczán Zoltán
Be nem váltott ígéretek. Hatósági erőszak. Külföldi beavatkozás. Dezinformáció. Ismerős jelenségek az előző lengyel választás környékéről. Vajon megismételhető a Tusk-féle varsói recept Magyarországon? Mi a közös Magyar Péterben és a jelenlegi lengyel miniszterelnökben? – erre keresi a választ az Utolsó figyelmeztetés című film, amelyet a hazánkban gyakran megforduló lengyel vezető újságíró és véleményvezér, Michał Karnowski készített, és amelynek bemutatójára március 20-án kerül sor az Uránia Filmszínházban. 

A sodró hangulatú film Donald Tusk azóta sokat idézett mondatával indul, ami árulkodó a Brüsszel-kompatibilis lengyel jogállamiság-értelmezés tekintetében:

„Tiszteletben fogjuk tartani a törvényeket – ahogyan mi értelmezzük őket”

„Újságíróként láttuk a hazugságokat, féligazságokat és manipulációkat, a törvények megsértését és az emberek megtörésére irányuló próbálkozásokat.” – mondják benne az alkotók. És látták a hasonlóságokat.

„Ugyanazok az ígéretek, amik korábban Donald Tusk szájából hangzottak el, most Magyarországon hallhatók az ellenzék vezetőjének és az embereinek a szájából”

Ez ösztönözte őket arra, hogy megvizsgálják a két politikus és mozgalma közötti párhuzamokat.

Az alkotásban van néhány, sokak által ismert momentum: az alkotók felidézték a volt felesége, Varga Judit által elmondottakat, a diszkóbotrányt, a Dunába dobott telefon ügyét, és a titokzatos hálószobát.

A filmben megszólal többek között Szalai Zoltán, lapunk főszerkesztője, aki többek rámutat, „ezek nem mások, mint a régi baloldal, akármit mondanak”, jelenleg pedig nem más forog kockán, mint hazánk szuverenitása.

Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének vezetője, aki a weberi szálat fejti fel, s arról is beszél, honnan kaphatja az iránymutatást az ellenzéki vezető. Meginterjúvolták Lánczi András nemzetközi szakértőt, aki jelzi: semmi másról nem szól az egész Tisza-projekt, mint Orbán Viktor megbuktatásáról.

Baljós hasonlóságok

A filmben aztán rátérnek a párhuzamokra: 

  • hogyan ígérte Donald Tusk a szívét paskolva, hogy nem megy Brüsszelbe, hogyan tette mégis ennek az ellenkezőjét
  • hogyan ígérte meg az európai uniós források hazahozatalát, amit egyértelműen politikai okokból blokkoltak a jobboldali PiS-kormány elől Brüsszelben
  • hogyan fogadta nagy örömmel Ursula von Der Leyen csatába küldő buzdítását.

Ismerős?

Ahogy az „Út a börtönbe” program is erőteljes lengyel példákra épül, mutatnak rá.

S nem fogják kitalálni, melyik fővárost mondta be Magyar Péter, ahová elsőként ellátogat majd, ha – feltételezése szerint – győzni tud a választáson. 

A film aztán azt is megmutatja, 

  • ki az a lengyel kulcsember, aki óvó szemét mindig Magyar Péterre szegezi
  • aki korábban saját hazája megbüntetésére szavazott az Európai Parlamentben.

Ahogy az sem marad titok többé, hogyan bánik a sajtóval Donald Tusk és Magyar Péter – amiről nemrég a Mandiner is érdekes összeállítást készített, szintén dokumentumfilmes stílusban.

, hogyan működik a politikai PR mindkét politikus esetében, és hogyan használják mesteri módon a demagógia, a démonizálás és a pucér fenyegetőzés eszközeit – ettől bátorodnak ugyanis fel a hívek, és ezzel lehet megijeszteni a politikai ellenfeleket.

„Magyar Péter sok hónappal ezelőtt megkérdezte tőlem, hogyan kell ezt csinálni” –

közölte Tusk. A kétségek fogynak, csak a kérdőjelek szaporodnak.

Ez vár Magyarországra

Ahogy a film arról is beszámol, milyen jövőkép várhat hazánkra, ha a Tusk-féle recepet követi egy esetleges Tisza-kormány, hiszen 2023. decembere óta lényegében alkotmányos puccs zajlott le Lengyelországban, ahol a miniszterelnök közölte: 

talán nem minden lesz mindenki szerint törvényes, de akkor is végigviszik a folyamatokat.

Ilyen volt a lengyel közmédia brutális megszállása (erről szól az alkotók által korábban bemutatott Taking Over című, nem kevésbé megrázó dokumentumfilm), a független, jobboldali média elleni kormányzati támadás, a bíróságok és a bírák kapcsán a politikai irányítás bevezetése, az ítéletek megkérdőjelezése és gyakorlatilag érvénytelenítése.

Emellett folyamatos volt a politikai ellenfelek lejáratása, rendőrség általi elhurcolása hajnalban a családi otthonaikból, korrupciós vádakra mutogatva bebörtönzése, és a börtönben még az ellenzékinek nehezen nevezhető lengyel ombudsman szerint is emberi méltóságot sértő bánásmód. A brutális politikai leszámolás-sorozat, ami elől két politikus is Magyarországon keresett menedéket.

Mindeközben a megkezdett építkezések leállítása, és, ahogy egy különleges megszólaló mondja a filmben, „az elhalasztott lehetőségek” kora jött el, jókora költségvetési hiánnyal, miközben hatalmas profitot lapátoltak ki Lengyelországból.

Vajon melyik másik, régióbeli országban hajtott végre valódi puccsot Brüsszel? Vajon melyik rendszerváltó legenda ítélte el ursula von der Leyen tagállami szuverenitást eltipró, birodalmi projektjét? S vajon ki állítja, hogy szoros kapcsolat áll fenn a lengyel Polgári Platform és a magyar Tisza Párt között a téren is, hogy technikailag hogyan lehet végigvinni a varsói gőzhengert Budapesten is? 

Nem áruljuk el – nézze meg a filmet a premieren, amit az alkotókkal való izgalmas pódiumbeszélgetés követ! 

Regisztrálni ide kattintva lehet, az eseményről informálódni pedig annak Facebook-oldalán tud.

Forgatókönyv és rendezés: Marcin Tulicki

Gyártás: Anna Cyzowska

Közreműködők: Jan Rosół, dr. Kovács Erik József, Manninger Miksa, Rosonczy-Kovács Mihály

Készítette: Marcin Tulicki, Michał Adamczyk, Michał Karnowski

Nyitókép: képkivágás a filmből

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
T. Péter
2026. március 16. 21:32
"semmi másról nem szól az egész Tisza-projekt, mint Orbán Viktor megbuktatásáról." Azannya! Tényleg? Biztos vagy benne? De tényleg? Egy választásra készülő ellenzéki párt a jelenlegi kormánypárt és annak vezetője megbuktatására készül? Nem tévedsz? De hát ez lehetetlen! Ilyen még soha nem volt a világon! Jesszumpepi!
Takagi
2026. március 16. 21:25
Magyarok,nem birka lengyelek.
nuevoreynuevaley
2026. március 16. 21:14
Nem sok, mert Lengyelorszag az EUban 1. a csidipi emelkedesben, magyarorszag meg utolso De megbosszuljuk ezt is
Abiondi
2026. március 16. 21:00
Tusk és Magyar két jóbarát. Vajon Orbán Anita azért nyerített akkorát a Tuskkal való találkozásnál, mert elképzelte Petit, ahogy Donald megcsődörözi?? Nem lesz itt lengyel gőzhenger, se gyorsvonat. Teszünk róla, hogy ne legyen! Csak a Fidesz!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!