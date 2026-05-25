Bombafenyegetések bénították meg a horvát fővárost

Újabb bombafenyegetésekről érkeztek bejelentések hétfőn Zágrábban: kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át – közölte a zágrábi városvezetés szóvivője.

Dinka Zivalj tájékoztatása szerint hétfőn bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el a zágrábi városháza Stjepan Radic téren található épületében, valamint a városi közgyűlés Szent Cirill és Metód utcai épületében.