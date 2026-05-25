rendőrség horvátország bíróság

Bombafenyegetések bénították meg a horvát fővárost

2026. május 25. 19:35

Kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át.

2026. május 25. 19:35


Újabb bombafenyegetésekről érkeztek bejelentések hétfőn Zágrábban: kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át – közölte a zágrábi városvezetés szóvivője.

Dinka Zivalj tájékoztatása szerint hétfőn bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el a zágrábi városháza Stjepan Radic téren található épületében, valamint a városi közgyűlés Szent Cirill és Metód utcai épületében.

Április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések

A szóvivő közölte: a városháza esetében – a rendőrséggel egyeztetve, és tekintettel a korábbi nagyszámú hamis bejelentésre – az illetékes hivatal vezetője úgy döntött, hogy az alkalmazottak az irodákban maradnak, miközben a rendőrség átvizsgálja az épületet. Hétfő reggel bombariadó miatt kiürítették a zágrábi megyei bíróság épületét is. 

Az átvizsgálás után megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt.

Horvátországban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. A rendőrség korábbi közlései szerint az eddig ellenőrzött bejelentések hamisnak bizonyultak, de minden fenyegetést komolyan vesznek, és elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. május 25. 20:34
Orban Viktor...🤣🤣🤣
sanya55-2
2026. május 25. 20:15
Balos balf…zok szórakozása
Összesen 2 komment