Erős szezonra számítanak a Balatonnál: mindent bevet a rendőrség

Beszélt arról is, hogy míg korábban Somogyban jelentette a legtöbb rendőri munkát a nagy rendezvények biztosítása, ez mára áttolódott Fejér vármegyére, de mind a négy érintett vármegyében lesznek a többire is kiható, nagy közlekedési kihívásokat is jelentő események.

Kitért arra is, hogy a buliturizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttolódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat erre felkészülten reagált, mintegy 300 kamera kihelyezésével és a „vandál, ordenáré viselkedést meg nem engedő” helyi rendeletek alkotásával. Hozzátette, Siófoknak már jó ideje sikerült a korábbi megbélyegzésektől megválnia, amit az is mutat, hogy egy nemzetközi közvélemény-kutató cég szerint 2024-ben Hévíz után Siófok volt az a magyar város, ahol a leginkább biztonságban érezték magukat az emberek.