Erős szezonra számítanak a Balatonnál: mindent bevet a rendőrség

A szomszédból kér segítséget Vitézy Dávid: így vészelné át a MÁV a nyári csúcsszezont
Bérelt vasúti kocsikkal kezelné a MÁV az idei balatoni csúcsforgalmat.
Somogy vármegye rendőrfőkapitánya elmondta, hogy fontos a koordináció és az információáramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország-, sem a vármegyehatárokat.
Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben – hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón csütörtökön Balatonlellén.
Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1. és szeptember 15. között működő BKKB soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információáramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország-, sem a vármegyehatárokat.
A BKKB munkája a Balaton és a Velencei-tó turisztikai szezonjában Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye turisztikai övezeteire terjed ki, az Országos Rendőr-főkapitányság útmutatásai és meghatározott prioritásai alapján – ismertette a rendőrfőkapitány.
Beszélt arról is, hogy míg korábban Somogyban jelentette a legtöbb rendőri munkát a nagy rendezvények biztosítása, ez mára áttolódott Fejér vármegyére, de mind a négy érintett vármegyében lesznek a többire is kiható, nagy közlekedési kihívásokat is jelentő események.
Kitért arra is, hogy a buliturizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttolódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat erre felkészülten reagált, mintegy 300 kamera kihelyezésével és a „vandál, ordenáré viselkedést meg nem engedő” helyi rendeletek alkotásával. Hozzátette, Siófoknak már jó ideje sikerült a korábbi megbélyegzésektől megválnia, amit az is mutat, hogy egy nemzetközi közvélemény-kutató cég szerint 2024-ben Hévíz után Siófok volt az a magyar város, ahol a leginkább biztonságban érezték magukat az emberek.
Molnár Gábor a BKKB legfontosabb feladatának nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztosságérzete megfelelő legyen. Ehhez látható egyenruhás szolgálat, a közterületeken megfelelő intézkedéskultúra, egyenruha és jó kommunikációs stratégia kell – sorolta. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik, ami szintén ezt a célt szolgálja.
A somogyi főkapitány kérdésekre válaszolva elmondta, a balatoni és a Velencei-tavi turisztikai szezon biztosításához minden érintett vármegyének segítséget nyújt a Készenléti Rendőrség, amellyel jó az együttműködésük. Terveznek munkaerő-átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök.
A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal
– tette hozzá.
Hangsúlyozta, hogy a rendőrség az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, a polgárőrökkel együttműködve tud hatékony lenni. A BKKB munkáját idén is segítik a rendészeti jellegű középiskolák diákjai, akik bűnmegelőzési feladatokat látnak el a nyári gyakorlataik során – mondta.
Beszélt arról is, hogy például a BL-döntő vagy a MotoGP-világbajnokság miatt idén jóval több turistára számítanak.
A bűncselekményekről szólva elmondta, egyfajta átstrukturálódás érzékelhető: csökkent a közterületi és a vagyon elleni bűncselekmények száma, míg nőtt az online térben elkövetetteké.
A Balaton déli, azaz somogyi partján az utóbbi évek turisztikai szezonjában tendenciózusan csökkent a személy elleni erőszakos bűncselekmények – garázdaság, testi sértés – száma, amiben tavaly némi visszaesés volt tapasztalható
– ismertette.
Mint kifejtette, a déli parton szinte egymásba érnek a települések, szabadstrandok, olyan a térség, mint egy 74 kilométer hosszú város, ahol egy kánikulai hétvégén csak a regisztrált vendégek száma eléri a félmilliót. Hozzátette, ennek duplájával lehet számolni.
„Nekünk reagálni kell azonnal, ha bárhol bármi történik, ezért fontos a koordináció” – hangsúlyozta.
Dékány Balázs veszprémi rendőrfőkapitány megerősítette, hogy idén több turistára számítanak, ami szerinte a nagy rendezvények számából is következik. Példaként hozta fel, hogy a Művészetek Völgye kétszázezer embert vonzott a térségbe, de nagy látogatószám-növekedést szokott generálni a Kékszalag vitorlásverseny, az Anna-bál, a Paloznaki Jazz Piknik vagy a MotoGP-pálya versenyei is. Megemlítette, hogy már a mostani pünkösdi hosszú hétvégére is azt jelezték a szállodák, teltházra számítanak.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Szigetváry Zsolt