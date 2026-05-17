Megmagyarázhatatlan: az angol király katonája leesett a lóról és meghalt

A rendőrség nem érti.
A BBC arról ír, hogy a rendőrség közlése szerint pénteken egy katona életét vesztette, miután a Royal Windsor Horse Show egyik bemutatója után leesett a lováról. Hozzáteszik, hogy a
Királyi Lovas Tüzérség egységéhez tartozó katona brit idő szerint pénteken késő délután zuhant le, miután elhagyta az arénát.
Mint kiderült, azonnal orvosi ellátást kapott, de súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt.
Michael Loebenberg rendőr főfelügyelő leszögezte:
a halálesetet „megmagyarázhatatlannak, de nem gyanúsnak” tekintik.
Károly király „megdöbbent és elszomorodott”, amikor tudomást szerzett a halálesetről, a családnak pedig személyesen fejezi ki részvétét, tudjuk meg.
„Bár Őfelsége és a királyi család többi tagja is jelen volt az arénában az eset idején, a helyzet súlyosságáról csak később értesültek” – mondta a király szóvivője.
A rendőrség közölte: a négy napos Royal Windsor Horse Show folytatódik.
Egy érdekes „apróság”:
a rendőrség felkérte az információval rendelkezőket, hogy lépjenek kapcsolatba velük,
tegyenek bejelentést, beszéljenek egy rendőrrel a lovasbemutatón, vagy keressenek fel egy rendőrkapitányságot.
Nyitókép:HENRY NICHOLLS / POOL / AFP