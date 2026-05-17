windsor angol király királyi lovas tüzérség michael loebenberg rendőrség katona

Megmagyarázhatatlan: az angol király katonája leesett a lóról és meghalt

2026. május 17. 10:24

A rendőrség nem érti.

A BBC arról ír, hogy a rendőrség közlése szerint pénteken egy katona életét vesztette, miután a Royal Windsor Horse Show egyik bemutatója után leesett a lováról. Hozzáteszik, hogy a

 Királyi Lovas Tüzérség egységéhez tartozó katona brit idő szerint pénteken késő délután zuhant le, miután elhagyta az arénát. 

Mint kiderült, azonnal orvosi ellátást kapott, de súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt.

Michael Loebenberg rendőr főfelügyelő leszögezte: 

a halálesetet „megmagyarázhatatlannak, de nem gyanúsnak” tekintik.

Károly király „megdöbbent és elszomorodott”, amikor tudomást szerzett a halálesetről, a családnak pedig személyesen fejezi ki részvétét, tudjuk meg.

„Bár Őfelsége és a királyi család többi tagja is jelen volt az arénában az eset idején, a helyzet súlyosságáról csak később értesültek” – mondta a király szóvivője.

A rendőrség közölte: a négy napos Royal Windsor Horse Show folytatódik.

Egy érdekes „apróság”: 

a rendőrség felkérte az információval rendelkezőket, hogy lépjenek kapcsolatba velük,

 tegyenek bejelentést, beszéljenek egy rendőrrel a lovasbemutatón, vagy keressenek fel egy rendőrkapitányságot.

Nyitókép:HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. május 17. 12:21
Jah, a lóról le is lehet esni.. Persze az is lehet, egy bevándorló lökte le, csak nem akarnak balhét, már így is rettentő szarul áll a kormány a sok bevándorló miatt. A jelenlegi nyugati kormányoktól simán kitelik ez.
Executioner
2026. május 17. 11:35
Egy "lóra született" nemzet a magyar, és nem a brit. A britonok "hajóra" születtek, különösen a normannok (vikingek) Nem kell lovagolni, menjenek hajóval - oszt ha onnan is leesnek, majd a halak elintézik.
egonsamu-2
2026. május 17. 11:14
Pfizer vagy Moderna...?
bannedop03-2
2026. május 17. 11:11
Mondjuk, nem ez az első eset, hogy valamelyik angol király katonája leesik a lóról és meghal...
