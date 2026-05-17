Megmagyarázhatatlan: az angol király katonája leesett a lóról és meghalt

A BBC arról ír, hogy a rendőrség közlése szerint pénteken egy katona életét vesztette, miután a Royal Windsor Horse Show egyik bemutatója után leesett a lováról. Hozzáteszik, hogy a

Királyi Lovas Tüzérség egységéhez tartozó katona brit idő szerint pénteken késő délután zuhant le, miután elhagyta az arénát.

Mint kiderült, azonnal orvosi ellátást kapott, de súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt.