sulyok tamás karmelita kolostor Magyar Péter terasz

Magyar Péter dedós mondókával támad. Van még lejjebb?

2026. május 17. 08:41

Ez a kicsinyes, vásári komédia lesz a fő csapásiránya az új kabinetnek.

Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Magyar Péter gyakorlatilag egy bazári show-műsort csinál a politikából a szemünk láttára. Természetesen ennek a stílusnak most még rengeteg követője van. Sokan vannak olyanok, akiknek örömöt okoz, ha nap mint nap belerúgnak a leköszönő Orbán-kormányba. Ezt még valahol el is lehet fogadni, hiszen ennyi év ellenzéki lét kikészíthette a most vereséget szenvedett kormánnyal szemben álló választók lelkületét. De azért mindennek van egy határa, jelesül a bunkóságnak és bárdolatlanságnak is.

Ahogy Magyar Péter viselkedett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, méltán verte ki a biztosítékot még a baloldali, liberális embereknél is. Azonban számos Tisza-szavazóban tombol a gyűlölet, amit a vezetőjük korbácsolt fel bennük ilyen szintre, ezért tapsoltak ehhez a szégyentejes viselkedéshez.

Az új miniszterelnök azonban nemcsak gonoszkodik, odaszúrogat, penetránsan alázza az előző kormányt, ahol csak tudja, hanem még vicceskedni is próbál. Ami azért aggasztó, mert ezt sem elegánsan teszi.

Érdemes megnézni az alábbi videót, ezek a képsorok beszédesek, nagyon sokat elárulnak az új miniszterelnökről:

Helló, szia, szevasz, van nálatok terasz? – ez egy olyan mondóka, amit óvodában, de maximum általános iskola alsó tagozatában lehet hallani a homokozóban játszadozó lurkóktól. Bár mint azt a régi ellenzéktől megtudtuk, a humor baloldali műfaj, valószínű ezért nem tudjuk értékelni az ilyen infantilis mondókákat a miniszterelnök vonatkozásában. (…)

Magyar Péter egy dedós mondókával támad, van még lejjebb? Jobb, ha felkészülünk a legrosszabbra, ez a kicsinyes, vásári komédia lesz a fő csapásiránya az új kabinetnek – gondolta magában Felhévizy, majd az erkélyének korlátjára támaszkodva aggódva nézett a távolba.”

***

 

***

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nagyhuba1
2026. május 17. 09:57
A Tanácsköztársaság is 133 napig tartott!
Obsitos Technikus
2026. május 17. 09:56
"Családom szeme fénye e pillanatban a drága kis unokám, a Péterke, aki már egészen kétéves. " (Jogerőss nagypapa, 1983) Péterke azóta is "egészen kétéves", így az, hogy óvodás mondókái vannak, már fejlődésnek tekintendő.
lemez
2026. május 17. 09:49
Ezt már gyurcsánytól lopta.Ö is elmondta egyszer.
states-2
2026. május 17. 09:39
Pszichopata drogos pojáca tébolykormányzása.
