„Magyar Péter gyakorlatilag egy bazári show-műsort csinál a politikából a szemünk láttára. Természetesen ennek a stílusnak most még rengeteg követője van. Sokan vannak olyanok, akiknek örömöt okoz, ha nap mint nap belerúgnak a leköszönő Orbán-kormányba. Ezt még valahol el is lehet fogadni, hiszen ennyi év ellenzéki lét kikészíthette a most vereséget szenvedett kormánnyal szemben álló választók lelkületét. De azért mindennek van egy határa, jelesül a bunkóságnak és bárdolatlanságnak is.

Ahogy Magyar Péter viselkedett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, méltán verte ki a biztosítékot még a baloldali, liberális embereknél is. Azonban számos Tisza-szavazóban tombol a gyűlölet, amit a vezetőjük korbácsolt fel bennük ilyen szintre, ezért tapsoltak ehhez a szégyentejes viselkedéshez.