bécs eurovíziós dalfesztivál izrael

Bojkott és tüntetések: Bulgária győzelmével elkerülte „rémálmát” az Eurovízió

2026. május 17. 08:35

A 70. Eurovíziós Dalfesztivál egyszerre szólt a zenéről és a politikai feszültségekről. Bulgária ünnepel, miközben Izrael szereplése mély válságba sodorta a versenyt.

Bulgária nyerte meg a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált szombat este Bécsben, ezzel elkerülve a verseny szervezői számára legkellemetlenebb forgatókönyvet: Izrael győzelmét, egy politikai feszültségekkel terhelt döntőben. 

A bolgár DARA „Bangaranga” című táncdala 516 ponttal végzett az élen, miután a zsűri és a közönségszavazás alapján is a legjobbnak bizonyult. A második helyen az izraeli Noam Bettan zárt „Michelle” című dalával, 343 ponttal.

A 70. Eurovíziós Dalfesztivált komoly viták árnyékolták be Izrael részvétele miatt – írja a Politico

  • Spanyolország, 
  • Írország, 
  • Hollandia, 
  • Szlovénia és 
  • Izland 

távol maradtak a versenytől, döntésüket a gázai háborúval és az ott kialakult humanitárius válsággal indokolva. A feszültség már az elődöntőben is érezhető volt: Noam Bettan fellépését a közönség egy része füttyszóval és bekiabálásokkal fogadta, a szervezők szerint négy nézőt rendbontás miatt el kellett távolítani.

Bécsben szombaton tüntetések is voltak Izrael részvétele ellen. 

A demonstrálók többek között az Eurovízió bojkottjára szólítottak fel, később pedig egy külön tiltakozás során 14 embert őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint nem voltak hajlandók levenni az arcukat eltakaró maszkokat. Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége ugyanakkor kitartott amellett, hogy az Eurovízió nem politikai verseny, és minden szabályoknak megfelelő tagszervezet jogosult részt venni rajta, számolt be a Politico.

Bulgária számára történelmi győzelem született: az ország 2005-ben debütált a versenyen, de most először tudott nyerni. Bulgária négy év kihagyás után tért vissza az Eurovízióra, korábban pénzügyi okokból maradt távol. 

DARA dala eredetileg nem számított egyértelmű favoritnak, hiszen Finnország és Ausztrália indulóit is esélyesebbnek tartották, a bécsi közönséget azonban végül a bolgár előadó nagy energiájú produkciója hódította meg.

Nyitókép: A. Tuma / AFP

Íme a győztes performansz:

 

mnmn
2026. május 17. 10:19
Aztakurva! Megint kapott valami maradandót az emberiség.
Necoure Yamakee
2026. május 17. 09:49
Ú baszdmeg, ez volt a legjobb? Pszicho arcok, démonok, csak a szokásos tematika. Én amúgy bütyköt indítanám, neki való terep ez.
hernadvolgyi-2
2026. május 17. 09:43
"Darina Nikolaeva Jotova (bolgárul: Дарина Николаева Йотова, művésznevén: Dara, Várna, 1998. szeptember 9. – ) bolgár énekesnő." Skandalum egy nő nyert, már "gyagyavízió" sem a régi.
szilvarozsa
2026. május 17. 09:20
Azt értem, hogy ez volt a legjobb, de milyen volt akkor a legrosszabb? Nem baj. Jövőre megtudjuk. Mipetyánk megígérte, hogy jövőre visszatérünk.
