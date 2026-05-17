Bojkott és tüntetések: Bulgária győzelmével elkerülte „rémálmát” az Eurovízió

A demonstrálók többek között az Eurovízió bojkottjára szólítottak fel, később pedig egy külön tiltakozás során 14 embert őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint nem voltak hajlandók levenni az arcukat eltakaró maszkokat. Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége ugyanakkor kitartott amellett, hogy az Eurovízió nem politikai verseny, és minden szabályoknak megfelelő tagszervezet jogosult részt venni rajta, számolt be a Politico.

Bulgária számára történelmi győzelem született: az ország 2005-ben debütált a versenyen, de most először tudott nyerni. Bulgária négy év kihagyás után tért vissza az Eurovízióra, korábban pénzügyi okokból maradt távol.

DARA dala eredetileg nem számított egyértelmű favoritnak, hiszen Finnország és Ausztrália indulóit is esélyesebbnek tartották, a bécsi közönséget azonban végül a bolgár előadó nagy energiájú produkciója hódította meg.