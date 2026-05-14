05. 14.
csütörtök
Szerzőink
tisza eurovíziós dalfesztivál magyarország Magyar Péter lmbtq

A Tisza visszavezetné Magyarországot az Euróvízióra: az Orbán-kormány az LMBTQ-lobby miatt hagyta ott a dalversenyt

2026. május 14. 11:29

Az Európa-barátként jellemzett Magyar Péter nyilatkozatai nyomán felmerült annak lehetősége, hogy Magyarország visszatér a Dalfesztiválra.

Hat év után ismét felmerült annak lehetősége, hogy Magyarország visszatér az Eurovíziós Dalfesztiválra – írja a Tegesschau.

Mint ismert, hazánk 2019 óta nem vesz részt a versenyen, a távolmaradás okai pedig az elmúlt években komoly politikai és kulturális vitákat váltottak ki.

A nemzetközi sajtóban az elmúlt években többször is úgy értelmezték Magyarország kivonulását, hogy a konzervatív magyar kormány kulturális és ideológiai okokból távolodott el az Eurovíziótól, amelyet sokan az európai sokszínűség és az LMBTQ-közösség egyik szimbolikus rendezvényének tartanak. A Demokrata főszerkesztője, Bencsik András például úgy nyilatkozott, hogy az Eurovízió „homoszexuális flottaparédévá züllött”

Most azonban fordulat jöhet. Az új, Európa-barátként jellemzett magyar miniszterelnök, Magyar Péter korábban ugyanis nyitottságot mutatott az Euróvízhoz való visszatérésre.

„Induljunk az Euróvízión” – mondta Magyar egy nyilatkozatában. Hozzátette: amennyiben a kérdés a kormány hatáskörébe tartozik, támogatni fogja Magyarország újbóli részvételét.

A kijelentés azonban sokak szerint azt jelzi, hogy a magyar kultúrpolitika több területen is nyitottabbá válhat az európai kulturális együttműködések irányába és az LMBTQ-lobby felé.

Bár hivatalos döntés még nem született, a jelenlegi politikai változások alapján egyre reálisabbnak tűnik, hogy Magyarország a következő években ismét visszatérhet az Eurovízió színpadára.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hátakkor
2026. május 14. 11:59
Szárazon..
magor62-2
2026. május 14. 11:58
Nem csodálkozom, nálunk a first lady is egy tökös legény.
sanyago
2026. május 14. 11:58
Ez volna aztán a siker!!! Büszke lehetne rá. Vezethetné a delegációt mondjuk egy jó kis bőrszerkóban. Akkor talán megnézném egy jót röhögni... Egyébként lesz@rom az egészet
Major István
2026. május 14. 11:51
Na Végre! Egy Magyar Péterhez illő, történelmi döntés!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.