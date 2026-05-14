A Tisza visszavezetné Magyarországot az Euróvízióra: az Orbán-kormány az LMBTQ-lobby miatt hagyta ott a dalversenyt

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Az Európa-barátként jellemzett Magyar Péter nyilatkozatai nyomán felmerült annak lehetősége, hogy Magyarország visszatér a Dalfesztiválra.
Hat év után ismét felmerült annak lehetősége, hogy Magyarország visszatér az Eurovíziós Dalfesztiválra – írja a Tegesschau.
Mint ismert, hazánk 2019 óta nem vesz részt a versenyen, a távolmaradás okai pedig az elmúlt években komoly politikai és kulturális vitákat váltottak ki.
A nemzetközi sajtóban az elmúlt években többször is úgy értelmezték Magyarország kivonulását, hogy a konzervatív magyar kormány kulturális és ideológiai okokból távolodott el az Eurovíziótól, amelyet sokan az európai sokszínűség és az LMBTQ-közösség egyik szimbolikus rendezvényének tartanak. A Demokrata főszerkesztője, Bencsik András például úgy nyilatkozott, hogy az Eurovízió „homoszexuális flottaparédévá züllött”.
Most azonban fordulat jöhet. Az új, Európa-barátként jellemzett magyar miniszterelnök, Magyar Péter korábban ugyanis nyitottságot mutatott az Euróvízhoz való visszatérésre.
„Induljunk az Euróvízión” – mondta Magyar egy nyilatkozatában. Hozzátette: amennyiben a kérdés a kormány hatáskörébe tartozik, támogatni fogja Magyarország újbóli részvételét.
A kijelentés azonban sokak szerint azt jelzi, hogy a magyar kultúrpolitika több területen is nyitottabbá válhat az európai kulturális együttműködések irányába és az LMBTQ-lobby felé.
Bár hivatalos döntés még nem született, a jelenlegi politikai változások alapján egyre reálisabbnak tűnik, hogy Magyarország a következő években ismét visszatérhet az Eurovízió színpadára.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
