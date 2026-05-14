Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat

Gyurcsány 2004-ben lendületesen indított az első 100 napját

A hangsúly részben az állami működés modernizálására, részben az európai integráció kihasználására került, hiszen Magyarország 2004-ben lett az Európai Unió tagja. A kormány reformretorikája azonban hamar szembesült a költségvetési hiány problémájával és a politikai megosztottság erősödésével. Az első száz nap inkább a politikai stílusváltásról és az új vezető személyének felépítéséről szólt, mint mélyreható szerkezeti reformokról.

A kabinet első száz napját követően tartották az úgynevezett kettős népszavazást Magyarországon. Az akkori referendum a kórház-privatizáció ellen és a kettős állampolgárság könnyített megszerzése mellett szerveződött. Gyurcsány a kórház-privatizáció esetében a folyamat folytatása mellett állt ki, ami a nem szavazatot jelentette. A kettős állampolgárságot élesen elutasította, ott is a nem voks mellett állt ki.

A referendum a kormányfő sikerét hozta, mivel mindkét kérdésben érvénytelen lett a népszavazás.

Bár nem kapcsolódik az első 100 naphoz, de Gyurcsány Ferenc vezetésével az MSZP és az SZDSZ megnyerte a 2006-os parlamenti választást.



Gyurcsány Ferenc 2009 márciusában lemondott. Végül nagy nehezen Bajnai Gordon követte őt a kormányfő poszton. Bajnai eleve csak a 2010-es parlamenti választásig vállalta a kormányfői posztot, és közölte, hogy a voksoláson nem is fog indulni. Éppen ezért nem hirdetett meg a kabinet szimbolikus 100 napot, hanem rögtön brutális megszorításokba kezdtek. Bajnai a 2010-es választásokon valóban nem indult, és csak 2012-ben tért vissza a politikába.

Sikeres első száz nap a második Orbán-kormánynál

A 2010-ben megalakuló második Orbán-kormány első száz napja különösen nagy történelmi jelentőségűnek tekinthető, mert a Fidesz–KDNP kétharmados parlamenti többséggel rendelkezett. Ez lehetővé tette a kormány számára, hogy gyors és átfogó változtatásokat hajtson végre. Már az első hónapokban megindult az állami intézményrendszer átalakítása, új adópolitikai elképzelések jelentek meg, és hangsúlyossá vált a „nemzeti együttműködés rendszere” elnevezésű politikai koncepció. Ekkor fogadták el a kettős állampolgárság könnyített megszerzését. A kabinet különadókat vetett ki egyes nagyvállalatokra és pénzügyi szereplőkre, valamint megkezdte az alkotmányozás előkészítését.

A második Orbán-kormány első száz napja azt jelezte, hogy a kabinet nem egyszerű kormányváltásban, hanem teljes politikai rendszerátalakításban gondolkodik.

Ez az időszak hosszú évekre meghatározta a magyar politikai élet szerkezetét és vitáit. Az első száz nap betetőzése az akkori önkormányzati választás volt, amelyen elsöprő győzelmet aratott a Fidesz.

2014-ben, 2018-ban és 2022-ben a Fidesz győzelmét hozta az akkori országgyűlési választás. Akkor már nem lehetett beszélni az új kabinet első száz napjáról, mivel azok az időszakok a korábbi kormányzásnak a folytatását jelentették. Nem is kértek az akkori nyertesek úgymond türelmi időt a választóktól és a sajtótól.

2010-ben is nagy lendülettek kezdett bele a kormányzásba Orbán Viktor

Ebből állhat Magyar Péter első száz napja



Magyar Péter első száz napjáról egyelőre csak találgatni lehet. Ami biztos, ha a politikai okból visszatartott uniós forrásokat szeretnék hazahozni, akkor gyors törvényalkotásra lesz szükség.

Az ígéretek között szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal létrehozása is.

Az intézkedések egyike lehet a tavaly október 23-án bejelentett nemzeti megbékélési törvény elfogadása is. Magyar szerint ennek célja az „egymásnak okozott sebek gyógyítása és a bizalom helyreállítása”, a gyűlöletkeltés és megosztottság felszámolása. Azt viszont hangsúlyozta: a megbékélési jogszabály nem amnesztiatörvény, nem jelent büntetlenséget a fideszes korszak bűneiért, a jogi és politikai felelősségre vonás ettől függetlenül megtörténik.

A megbékélési törvény és az '56-os forradalom 70. évfordulója elé ígért ügynökakták nyilvánossága szimbolikus jogalkotási lépések lehetnek.



Az egyes kormányok első száz napjai tehát nem pusztán adminisztratív kezdetet jelentettek, hanem politikai önmeghatározást is. Az Antall-kormány a demokratikus átmenet alapjait rakta le, a Horn-kormány stabilizálni próbálta az országot, az első Orbán-kormány új politikai generációt és nemzeti politikát képviselt, a Medgyessy-kormány jóléti fordulatot hirdetett, a Gyurcsány-kormány modernizációs lendületet ígért, míg a második Orbán-kormány mélyreható rendszerátalakításba kezdett. Az első száz nap jelentősége éppen abban áll, hogy ilyenkor válik láthatóvá: az adott kormány milyen jövőképet kínál az országnak, és milyen eszközökkel kívánja megszilárdítani politikai hatalmát.

