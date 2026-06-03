A Tisza-kormány minisztere bejelentette: leváltják az állam legfontosabb informatikai cégének vezetőjét

A NISZ többek között a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás fejlesztéséért, a 1818-as kormányzati ügyfélvonalért, valamint a Voks 2025 népszavazás háttérmunkáiért felel.

A korábbi vezérigazgató, Vetési Iván 2014 óta dolgozott a vállalatnál, korábban pedig többek között a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökekén is tevékenykedett.

A DMÜ vezérigazgatói feladatait a továbbiakban Néz Péter látja el, aki Both Andrást váltja a poszton. A DKÜ élén pedig Lenkei Mirtillt Kovács Miklós, a cég eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese váltja megbízott vezérigazgatóként.