A Tisza-kormány minisztere bejelentette: leváltják az állam legfontosabb informatikai cégének vezetőjét

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Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató vezérigazgatója korábban például a DÁP alkalmazás fejlesztésében is szerepet vállalt.
Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) vezérigazgatóját – jelentette be Tanács Zoltán Facebook-oldalán.
A kormány a digitális fejlesztésekért felelős állami társaságok működésének áttekintését követően döntött a vezetői struktúra megújításáról, amelynek keretében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ), a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) és a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élére is új szakemberek kerültek.
A 1100 főt foglalkoztató, állami informatikai óriáscég, a NISZ vezérigazgatói posztját a továbbiakban Simon Lajos tölti majd be. Simon korábban a Richter Gedeon Nyrt. informatikai igazgatójaként felelt a kiberbiztonsági és digitális transzformációs területekért, emellett dolgozott az MSCI, a British Telecom és a Takarékinfo szervezeténél is.
A NISZ többek között a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás fejlesztéséért, a 1818-as kormányzati ügyfélvonalért, valamint a Voks 2025 népszavazás háttérmunkáiért felel.
A korábbi vezérigazgató, Vetési Iván 2014 óta dolgozott a vállalatnál, korábban pedig többek között a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökekén is tevékenykedett.
A DMÜ vezérigazgatói feladatait a továbbiakban Néz Péter látja el, aki Both Andrást váltja a poszton. A DKÜ élén pedig Lenkei Mirtillt Kovács Miklós, a cég eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese váltja megbízott vezérigazgatóként.
Az új vezetők elsődleges feladata a társaságok teljes körű átvilágítása, amely már meg is kezdődött.
Nyitókép: Facebook / NISZ
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