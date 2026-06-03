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tanács zoltán vetési iván dkü dmü nisz

A Tisza-kormány minisztere bejelentette: leváltják az állam legfontosabb informatikai cégének vezetőjét

2026. június 03. 13:40

Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató vezérigazgatója korábban például a DÁP alkalmazás fejlesztésében is szerepet vállalt.

2026. június 03. 13:40
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Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) vezérigazgatóját – jelentette be Tanács Zoltán Facebook-oldalán.

A kormány a digitális fejlesztésekért felelős állami társaságok működésének áttekintését követően döntött a vezetői struktúra megújításáról, amelynek keretében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ), a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) és a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élére is új szakemberek kerültek.

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A 1100 főt foglalkoztató, állami informatikai óriáscég, a NISZ vezérigazgatói posztját a továbbiakban Simon Lajos tölti majd be. Simon korábban a Richter Gedeon Nyrt. informatikai igazgatójaként felelt a kiberbiztonsági és digitális transzformációs területekért, emellett dolgozott az MSCI, a British Telecom és a Takarékinfo szervezeténél is.

A NISZ többek között a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás fejlesztéséért, a 1818-as kormányzati ügyfélvonalért, valamint a Voks 2025 népszavazás háttérmunkáiért felel.

A korábbi vezérigazgató, Vetési Iván 2014 óta dolgozott a vállalatnál, korábban pedig többek között a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökekén is tevékenykedett.

A DMÜ vezérigazgatói feladatait a továbbiakban Néz Péter látja el, aki Both Andrást váltja a poszton. A DKÜ élén pedig Lenkei Mirtillt Kovács Miklós, a cég eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese váltja megbízott vezérigazgatóként.

Az új vezetők elsődleges feladata a társaságok teljes körű átvilágítása, amely már meg is kezdődött.

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Nyitókép: Facebook / NISZ

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Összesen 30 komment

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Sorrend:
Color
2026. június 03. 16:31
Szép gyerök vagy baszd meg!
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0
0
Belamy88
2026. június 03. 16:23
Mocskos hazaáruló banda. Illetve ezeknek Magyarország nem a hazájuk. Külföldről fizetett ügynökök. Még a tél beállta előtt meg kell buktatni őket. Ébresztő, magyarok!
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3
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gullwing
2026. június 03. 15:49
Kormányváltáskor az összes tiszaszemetet kirúgni!
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4
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ördöngös pepecselés
2026. június 03. 15:48
na a mi adataink is mennek Ukrajnába nem csak a pisavilág agyhalottaié
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3
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