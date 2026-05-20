Itt a bizonyíték: Magyar Péter után Vitézy, Hegedűs, Gajdos és Ruszin-Szendi is lemondott a cégvezetésről

Simon Kornél is megszólalt Scherer Péter haláláról: „Nem volt ez publikus, de…”
Scherer Péter 64 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.
A kormány több tagja is rendezte céges összeférhetetlenségi helyzetét.
Magyar Péter példáját követve több miniszter is lemondott korábbi cégvezetői pozíciójáról, miután az összeférhetetlenségi szabályok szerint a kormány tagjai nem tölthetnek be más kereső foglalkozást, és nem lehetnek gazdasági társaság vezető tisztségviselői. Az Opten nyilvános adatbázisa alapján Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is megtette a szükséges lépéseket –írta meg az mfor.hu.
Korábban Magyar Péternek is le kellett mondania a teljes egészében a tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói posztjáról.
Az Opten adatai szerint a társaság új vezérigazgatója április 28-tól Magyar Márton, a kormányfő öccse lett, a változást pedig május 5-én jegyezték be. Mivel az új miniszterek többsége korábban nem politikusként dolgozott, többüknek is volt céges érdekeltsége. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter május 10-e óta már csak tulajdonosa, de nem ügyvezetője a Közlekedési Kutató Kft.-nek, ahol az új ügyvezető féltestvére, Vitézy Péter lett. Vitézy még 2017-ben alakította kft.-vé tanácsadó cégét, amelyben korábban édesapja, Vitézy László filmrendező volt a társa. A vállalkozás 2024-ben bevétel nélkül működött, és 6,5 millió forintos veszteséget termelt.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban ortopéd szakorvosként dolgozott, és magánrendelést is folytatott. A Dr. Hegedűs Zsolt Orvos Kft.-t 2022-ben alapították, a cégnek továbbra is ő a tulajdonosa, de május 5-e óta már nem ő az ügyvezető, hanem Dálnoki Noémi.
A társaság 2024-ben 36,7 millió forintos bevétel mellett 27,1 millió forintos nyereséget ért el.
Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. április 27-i hatállyal mentette fel Novák Katalin volt köztársasági elnök a honvéd vezérkari főnöki posztról. A későbbi honvédelmi miniszter 2023 novemberétől a Szeru2023 Kft. ügyvezetője volt, de április 26-a óta már nem ő vezeti a tavaly 2,8 millió forintos veszteséget elszenvedő társaságot. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter 1999 szeptemberében helyezkedett el a ma Horváth AG néven működő nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol 2009-ben partneri, vagyis tulajdonosi státuszú vezető lett.
A stuttgarti alapítású és ma is stuttgarti központú Horváth AG számos országban jelen van, magyarországi leányvállalata pedig az IFUA Horváth & Partners Kft. Tanács Zoltán tavaly október óta már nem tulajdonos ebben a cégben, a ZoT Photography Kft.-ben viszont továbbra is érintett, bár április 26-a óta már nem ügyvezetője a gyakorlatilag bevétel nélküli társaságnak. Gajdos László, aki a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatójaként vált ismertté, élő környezetért felelős miniszteri kinevezése előtt a Gajdos és Gajdos nevű családi kiskereskedő kft. egyik ügyvezetője is volt. Ezt a tisztséget április 18-ig töltötte be.
Bóna Szabolcs agrárminiszter az egyik leggazdagabb kormánytag lehet, aki korábban a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnökeként és meghatározó tulajdonosaként dolgozott.
A 6,1 milliárd forint saját tőkével, évi mintegy 4 milliárd forintos forgalommal és 500 millió forintos profittal működő agrárcégben az Opten szerint jelenleg is cégjegyzésre jogosultként szerepel. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter cége az Invisible Hand Tanácsadó Kft., amelynek ő a tulajdonosa, de korábban sem ő volt az ügyvezetője. Görög Márta igazságügyi miniszter a GMTT Tanácsadó Kft.-ben résztulajdonos, a Iurisperitus Bt. nevű cégben pedig 2020 óta az egyik ügyvezető. Ez alapján az ő céges pozíciói között is akad olyan tisztség, amely az összeférhetetlenségi szabályok szempontjából releváns lehet.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
***
Ezt is ajánljuk a témában
Scherer Péter 64 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.