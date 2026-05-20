vitézy dávid tanács zoltán gajdos lászló tulajdonos Magyar Péter miniszter

Itt a bizonyíték: Magyar Péter után Vitézy, Hegedűs, Gajdos és Ruszin-Szendi is lemondott a cégvezetésről

2026. május 20. 07:10

A kormány több tagja is rendezte céges összeférhetetlenségi helyzetét.

2026. május 20. 07:10
null

Magyar Péter példáját követve több miniszter is lemondott korábbi cégvezetői pozíciójáról, miután az összeférhetetlenségi szabályok szerint a kormány tagjai nem tölthetnek be más kereső foglalkozást, és nem lehetnek gazdasági társaság vezető tisztségviselői. Az Opten nyilvános adatbázisa alapján Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is megtette a szükséges lépéseket –írta meg az mfor.hu.

Korábban Magyar Péternek is le kellett mondania a teljes egészében a tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói posztjáról.

Az Opten adatai szerint a társaság új vezérigazgatója április 28-tól Magyar Márton, a kormányfő öccse lett, a változást pedig május 5-én jegyezték be. Mivel az új miniszterek többsége korábban nem politikusként dolgozott, többüknek is volt céges érdekeltsége. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter május 10-e óta már csak tulajdonosa, de nem ügyvezetője a Közlekedési Kutató Kft.-nek, ahol az új ügyvezető féltestvére, Vitézy Péter lett. Vitézy még 2017-ben alakította kft.-vé tanácsadó cégét, amelyben korábban édesapja, Vitézy László filmrendező volt a társa. A vállalkozás 2024-ben bevétel nélkül működött, és 6,5 millió forintos veszteséget termelt.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban ortopéd szakorvosként dolgozott, és magánrendelést is folytatott. A Dr. Hegedűs Zsolt Orvos Kft.-t 2022-ben alapították, a cégnek továbbra is ő a tulajdonosa, de május 5-e óta már nem ő az ügyvezető, hanem Dálnoki Noémi.

A társaság 2024-ben 36,7 millió forintos bevétel mellett 27,1 millió forintos nyereséget ért el.

Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. április 27-i hatállyal mentette fel Novák Katalin volt köztársasági elnök a honvéd vezérkari főnöki posztról. A későbbi honvédelmi miniszter 2023 novemberétől a Szeru2023 Kft. ügyvezetője volt, de április 26-a óta már nem ő vezeti a tavaly 2,8 millió forintos veszteséget elszenvedő társaságot. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter 1999 szeptemberében helyezkedett el a ma Horváth AG néven működő nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol 2009-ben partneri, vagyis tulajdonosi státuszú vezető lett.

A stuttgarti alapítású és ma is stuttgarti központú Horváth AG számos országban jelen van, magyarországi leányvállalata pedig az IFUA Horváth & Partners Kft. Tanács Zoltán tavaly október óta már nem tulajdonos ebben a cégben, a ZoT Photography Kft.-ben viszont továbbra is érintett, bár április 26-a óta már nem ügyvezetője a gyakorlatilag bevétel nélküli társaságnak. Gajdos László, aki a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatójaként vált ismertté, élő környezetért felelős miniszteri kinevezése előtt a Gajdos és Gajdos nevű családi kiskereskedő kft. egyik ügyvezetője is volt. Ezt a tisztséget április 18-ig töltötte be.

Bóna Szabolcs agrárminiszter az egyik leggazdagabb kormánytag lehet, aki korábban a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnökeként és meghatározó tulajdonosaként dolgozott. 

A 6,1 milliárd forint saját tőkével, évi mintegy 4 milliárd forintos forgalommal és 500 millió forintos profittal működő agrárcégben az Opten szerint jelenleg is cégjegyzésre jogosultként szerepel. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter cége az Invisible Hand Tanácsadó Kft., amelynek ő a tulajdonosa, de korábban sem ő volt az ügyvezetője. Görög Márta igazságügyi miniszter a GMTT Tanácsadó Kft.-ben résztulajdonos, a Iurisperitus Bt. nevű cégben pedig 2020 óta az egyik ügyvezető. Ez alapján az ő céges pozíciói között is akad olyan tisztség, amely az összeférhetetlenségi szabályok szempontjából releváns lehet.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
google-2
2026. május 20. 10:41
Elnyomta szegényeket az Orbán-rendszer.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. május 20. 09:20
Jó, tudjuk, hogy az egész színjáték, de hát a formaságokat legalább. Ez alap, minthogy szarás után is törlöd a segged, de miért hír?
Válasz erre
2
0
antoniosalazar
•••
2026. május 20. 08:55 Szerkesztve
hegyivadász 2026. május 20. 08:43 Mondjuk így ebben a formában nem igazán értem, hogy mi értelme van ennek az összeférhetetlenségi szabálynak. Mindenki megmarad tulajdonosnak, csak más lesz az igazgató. Azta! Segítek. Ha maradsz tulajdonos, de a cég életébe nem szólsz bele akkor gyakorolhatod a tulajdonosi jogaidat,pl. osztalékot vehetsz ki vag ügyvezetőt válthatsz. DE! Ha maradsz tulajdonos akkor semilyen állami projektben nem vetesz részt. Nem pályázhatsz nem kéthetsz állami támogatást. stb. Ezért "adta" el Szalay-Bobrovniczky Kristóf a csehországi repülőgépgyárat Hernádinak és ezért "adta" el Pintér Sándor 2010ben a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-t. Így kaphattak állami megrendeléseket.
Válasz erre
0
1
antoniosalazar
2026. május 20. 08:49
Bitrex® 2026. május 20. 08:43 Hiba, mert pár hónap múlva aztán munkanélküliek lesznek. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9
Válasz erre
0
1
