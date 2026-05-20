Itt a bizonyíték: Magyar Péter után Vitézy, Hegedűs, Gajdos és Ruszin-Szendi is lemondott a cégvezetésről

Magyar Péter példáját követve több miniszter is lemondott korábbi cégvezetői pozíciójáról, miután az összeférhetetlenségi szabályok szerint a kormány tagjai nem tölthetnek be más kereső foglalkozást, és nem lehetnek gazdasági társaság vezető tisztségviselői. Az Opten nyilvános adatbázisa alapján Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is megtette a szükséges lépéseket –írta meg az mfor.hu.

Korábban Magyar Péternek is le kellett mondania a teljes egészében a tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói posztjáról.

Az Opten adatai szerint a társaság új vezérigazgatója április 28-tól Magyar Márton, a kormányfő öccse lett, a változást pedig május 5-én jegyezték be. Mivel az új miniszterek többsége korábban nem politikusként dolgozott, többüknek is volt céges érdekeltsége. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter május 10-e óta már csak tulajdonosa, de nem ügyvezetője a Közlekedési Kutató Kft.-nek, ahol az új ügyvezető féltestvére, Vitézy Péter lett. Vitézy még 2017-ben alakította kft.-vé tanácsadó cégét, amelyben korábban édesapja, Vitézy László filmrendező volt a társa. A vállalkozás 2024-ben bevétel nélkül működött, és 6,5 millió forintos veszteséget termelt.