nukleáris hadgyakorlat belarusz fenyegetés orosz-ukrán háború kijev oroszország

Az oroszok minden eddiginél komolyabban veszik: ezekben a percekben is a legdurvább forgatókönyvet gyakorolják

2026. május 20. 06:44

Óriási nukleáris hadgyakorlatba kezdett Oroszország és Belarusz.

Az Ukrinform arról ír az orosz védelmi minisztérium jelentése alapján, hogy Oroszország május 19. és 21. között nagyszabású nukleáris hadgyakorlatot tart: 

a stratégiai rakétaerők, a haditengerészet, a hosszú hatótávolságú légierő és több katonai körzet egységei 

is részt vesznek a gyakorlatban.

Mint kiderült, a gyakorlat célja annak tesztelése, hogyan működnének az orosz nukleáris erők „agressziós fenyegetés” esetén. Hozzáteszik: a manőverekben több mint 64 ezer katona, csaknem 7800 haditechnikai eszköz, több mint 200 rakétaindító, 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vesz részt.

Moszkva bejelentette: 

a gyakorlat részeként Belarusz területén állomásozó nukleáris fegyverek közös alkalmazását is szimulálják.

Az ukrán külügyminisztérium úgy véli, a Belaruszba telepített orosz taktikai atomfegyverek és a közös nukleáris gyakorlatok „példátlan fenyegetést jelentenek a globális biztonságra”.

Az ukrán vezetés szerint új orosz offenzíva is indulhat Belarusz felől Csernyihiv és Kijev irányába,

 sőt egy NATO-tagállam ellen sem zárható ki provokáció – ezek természetesen csak találgatások.

Nyitókép forrása: Pixabay / Dice Me

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2026. május 20. 07:24
Romoluszka megmondta nincs háború, nincs háború nincs háború.. Petike ha az ég felé néz a ballisztikus rakéták is megállnak az égen ...😁 Ha nem bír magával Putyin kimegy pofán veri és ellopja a telefonját...🖕🤡🖕 Nem viccel a csávó aztán a birkáknak megmutatja a porcelán csészéit Putyinnak meg a legjobb luxizást a Kremlben amiről természetesen szintén az Orbán tehet... Van egy hete a kis kopasznak aztán Orbán Anita bekéreti azt ott magyarázkodhat, hogy mit is képzel nehogy Kapitány a csővön keresztül megeressze a Tisza áradását...☝️🤡🤣
3
0
Obsitos Technikus
2026. május 20. 06:55
Ahogy minden évben hülye mingyinyiresek.
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!