Az oroszok minden eddiginél komolyabban veszik: ezekben a percekben is a legdurvább forgatókönyvet gyakorolják

Katlant alakítottak ki az oroszok, komoly nyomás alatt áll Ukrajna több fronton is
Óriási erők mozdultak meg.
Óriási nukleáris hadgyakorlatba kezdett Oroszország és Belarusz.
Az Ukrinform arról ír az orosz védelmi minisztérium jelentése alapján, hogy Oroszország május 19. és 21. között nagyszabású nukleáris hadgyakorlatot tart:
a stratégiai rakétaerők, a haditengerészet, a hosszú hatótávolságú légierő és több katonai körzet egységei
is részt vesznek a gyakorlatban.
Mint kiderült, a gyakorlat célja annak tesztelése, hogyan működnének az orosz nukleáris erők „agressziós fenyegetés” esetén. Hozzáteszik: a manőverekben több mint 64 ezer katona, csaknem 7800 haditechnikai eszköz, több mint 200 rakétaindító, 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró vesz részt.
Moszkva bejelentette:
a gyakorlat részeként Belarusz területén állomásozó nukleáris fegyverek közös alkalmazását is szimulálják.
Az ukrán külügyminisztérium úgy véli, a Belaruszba telepített orosz taktikai atomfegyverek és a közös nukleáris gyakorlatok „példátlan fenyegetést jelentenek a globális biztonságra”.
Az ukrán vezetés szerint új orosz offenzíva is indulhat Belarusz felől Csernyihiv és Kijev irányába,
sőt egy NATO-tagállam ellen sem zárható ki provokáció – ezek természetesen csak találgatások.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási erők mozdultak meg.
Nyitókép forrása: Pixabay / Dice Me
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A végleges döntés a jövő héten várható.
Az ukrán elnök szerint Ukrajna megérdemli az uniós tagságot.
Hszi Csin-ping lényegében beszólt Putyinnak a háború kapcsán, kérdés, hogy ennek mi lesz a következménye.