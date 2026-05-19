Kapitány István tiszta vizet öntött a pohárba: kiderült, mi lesz a sorsa az orosz energiának és a rezsicsökkentésnek
Az is kiderült, hogy elkezdték a tárgyalásokat a 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról.
Miközben a kormányfő közölte, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen áron vásárolt Magyarország földgázt Oroszországtól, az orosz nagykövet megjegyezte, Moszkva nem kényszeríti Budapestet energiavásárlásra, a jelenlegi szerződések pedig kedvezőek a magyar fogyasztóknak.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen áron vásárolt Magyarország földgázt Oroszországtól a hosszú távú szerződések alapján, amennyire ezt a nemzetközi üzleti titoktartás engedi.
A RIA cikke szerint
Jevgenyij Sztaniszlavov orosz nagykövet hangsúlyozta: Moszkva nem kényszeríti Budapestet energiavásárlásra, a jelenlegi szerződések pedig kedvezőek a magyar fogyasztóknak.
A szerző emlékeztet: Orbán Viktor volt kormányfő többször elmondta, hogy Oroszország megbízható energiaszállítóként garantálja Magyarország biztonságát.
Ezt is ajánljuk a témában
Az is kiderült, hogy elkezdték a tárgyalásokat a 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról.
Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.