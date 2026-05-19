Itt az idő: elő kell bújnia Orbán árnyékából az Európai Unió egyik legerősebb tagállamának

Már most hiányzik nekik Orbán: az Európai Unió vezetői rájöttek, mekkorát tévedtek az eddigi csúcstalálkozókon
Többé nem tudják kire fogni a blokk megosztottságát.
Az El País szerint Orbán Viktor rendszeres blokádjai miatt más tagállamok is elbújhattak a magyar vétó mögé, most azonban Franciaország például nyíltabban vállalja ellenérveit.
Orbán Viktor miniszterelnökségének vége jelentősen csökkentette az Európai Unió intézményi bénultságát – írja az El País.
A lap szerint
Orbán rendszeres blokádjai miatt más tagállamok is elbújhattak a magyar vétó mögé, most azonban Franciaország például nyíltabban vállalja ellenérveit.
A szerző emlékeztet: Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint szükség van a döntéshozatali reformokra, hogy egyetlen ország se akadályozhassa meg a többségi akaratot.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.