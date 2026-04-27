Már most hiányzik nekik Orbán: az Európai Unió vezetői rájöttek, mekkorát tévedtek az eddigi csúcstalálkozókon

Váratlan ellenség Von der Leyen nyomában: a németek támadásba lendültek az Európai Bizottság ellen
Merzék szerint túl nagy a hatalma az Európai Bizottságnak.
Többé nem tudják kire fogni a blokk megosztottságát.
Az uniós vezetők ciprusi találkozóján Orbán Viktor magyar miniszterelnök távolléte után először szembesültek azzal, hogy a blokk megosztottságai nem egyetlen személyen múlnak – írja a Politico.
Kristen Michal és Donald Tusk szerint
Orbán hiányában pozitívabb a légkör, de továbbra is éles viták zajlanak Ukrajna EU-csatlakozásáról, energiaügyekről és a költségvetés jövőjéről.
Ursula von der Leyen nagyobb büdzsét sürgetett, míg Rob Jetten és Friedrich Merz csökkentést támogatnak. A cikk kiemeli: Orbán Viktor távozása ellenére az EU-n belüli ellentétek változatlanul fennállnak.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.