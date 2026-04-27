Váratlan ellenség Von der Leyen nyomában: a németek támadásba lendültek az Európai Bizottság ellen

Megszólalt a rettegett hitelminősítő: óriási meglepetés, melyik EU-tagállam követheti Románia és Szlovákia sorsát
Szlovákia leminősítése után az S&P Global Ratings stabilról negatívra csökkentette Finnország adósságkilátásait.
Merzék szerint túl nagy a hatalma az Európai Bizottságnak.
A német kereszténydemokraták arra készülnek, hogy szigorú ultimátummal szembesítsék Ursula von der Leyent: vagy korlátozza a brüsszeli ellenőrzést és a bürokráciát, vagy számolnia kell azzal, hogy újabb kísérlet indul a Bizottság hatásköreinek visszaszorítására – számolt be a Politico.
Von der Leyen hétfőn részt vesz Friedrich Merz német kancellár kereszténydemokrata pártjának berlini gyűlésén, ahol a csoport szigorúbb követeléseket fog támasztani vele szemben az általuk a német vállalkozásokat terhelő, nehézkesnek tartott uniós szabályozások gyorsított csökkentése érdekében – tudta meg német forrásoktól a Politico.
A lap információi szerint a német törvényhozók egyre keményebb taktikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy elérjék céljaikat Brüsszelben. Egy friss tervezet több követelést tartalmaz.
A tervezetben szereplő egyik javasolt intézkedés az, hogy az EU végrehajtó hatalmát egy olyan felügyeleti szerv alá helyezzék, amely „alapvető vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság által javasolt bármely új jogszabály felett”.
A stratégiai tervezet azt javasolja, hogy ezt a felügyeleti testületet vagy új, európai szintű szervezetként hozzák létre, vagy a Szabályozási Ellenőrző Testület hatáskörének kiterjesztésével, amely jelenleg a Bizottság tanácsadó testületeként működik. Az EU intézményi kereteinek ilyen átalakítása azonban valószínűleg az európai szerződések módosítását igényelné.
Egy másik javasolt intézkedés arra szólítja fel az európai intézményeket, hogy „hatásköreiket szigorúbban értelmezzék”, és fontolják meg tevékenységük szélesebb körű visszaszorítását az „európai intézmények létszámának csökkentésével”.
A nyomásgyakorlás annak köszönhető, hogy Merz és kormányzó pártja egyre sürgetőbb feladat előtt állnak: be kell tartaniuk választási ígéreteiket, miszerint átfogó reformok – többek között a hazai és a brüsszeli szabályozás csökkentése – révén újraélesztik Németország küszködő gazdaságát.
Eddig azonban erőfeszítéseik nagyrészt kudarcot vallottak.
A múlt héten a német kormány felére csökkentette 2026-os növekedési előrejelzését, mivel a gazdaság az iráni háború következményei miatt további nehézségekkel szembesül.
A kancellár, aki a Szociáldemokrata Párt közép-baloldali koalíciós partnereivel küzd a átfogó belföldi reformok bevezetéséért, egyre inkább Brüsszelre irányítja haragját.
„Ez az EU-bizottsági gépezet csak megy, megy és megy. Hadd fogalmazzak kissé élénken és képletesen: most kell egy csavart dobnunk a brüsszeli gépezet fogaskerekei közé, hogy megálljon”
– mondta Merz egy szeptemberi kölni üzleti rendezvényen.
