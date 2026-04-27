Németország Brüsszel Ursula von der Leyen Friedrich Merz Európai Bizottság

Váratlan ellenség Von der Leyen nyomában: a németek támadásba lendültek az Európai Bizottság ellen

2026. április 27. 08:37

Merzék szerint túl nagy a hatalma az Európai Bizottságnak.

A német kereszténydemokraták arra készülnek, hogy szigorú ultimátummal szembesítsék Ursula von der Leyent: vagy korlátozza a brüsszeli ellenőrzést és a bürokráciát, vagy számolnia kell azzal, hogy újabb kísérlet indul a Bizottság hatásköreinek visszaszorítására – számolt be a Politico.

Ursula von der Leyen és Friedrich Merz/Ludovic MARIN / AFP
Von der Leyen hétfőn részt vesz Friedrich Merz német kancellár kereszténydemokrata pártjának berlini gyűlésén, ahol a csoport szigorúbb követeléseket fog támasztani vele szemben az általuk a német vállalkozásokat terhelő, nehézkesnek tartott uniós szabályozások gyorsított csökkentése érdekében – tudta meg német forrásoktól a Politico. 

A lap információi szerint a német törvényhozók egyre keményebb taktikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy elérjék céljaikat Brüsszelben. Egy friss tervezet több követelést tartalmaz. 

A tervezetben szereplő egyik javasolt intézkedés az, hogy az EU végrehajtó hatalmát egy olyan felügyeleti szerv alá helyezzék, amely „alapvető vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság által javasolt bármely új jogszabály felett”.

A stratégiai tervezet azt javasolja, hogy ezt a felügyeleti testületet vagy új, európai szintű szervezetként hozzák létre, vagy a Szabályozási Ellenőrző Testület hatáskörének kiterjesztésével, amely jelenleg a Bizottság tanácsadó testületeként működik. Az EU intézményi kereteinek ilyen átalakítása azonban valószínűleg az európai szerződések módosítását igényelné.

Egy másik javasolt intézkedés arra szólítja fel az európai intézményeket, hogy „hatásköreiket szigorúbban értelmezzék”, és fontolják meg tevékenységük szélesebb körű visszaszorítását az „európai intézmények létszámának csökkentésével”.

A német gazdaság a tét

A nyomásgyakorlás annak köszönhető, hogy Merz és kormányzó pártja egyre sürgetőbb feladat előtt állnak: be kell tartaniuk választási ígéreteiket, miszerint átfogó reformok – többek között a hazai és a brüsszeli szabályozás csökkentése – révén újraélesztik Németország küszködő gazdaságát. 

Eddig azonban erőfeszítéseik nagyrészt kudarcot vallottak. 

A múlt héten a német kormány felére csökkentette 2026-os növekedési előrejelzését, mivel a gazdaság az iráni háború következményei miatt további nehézségekkel szembesül.


A kancellár, aki a Szociáldemokrata Párt közép-baloldali koalíciós partnereivel küzd a átfogó belföldi reformok bevezetéséért, egyre inkább Brüsszelre irányítja haragját.

„Ez az EU-bizottsági gépezet csak megy, megy és megy. Hadd fogalmazzak kissé élénken és képletesen: most kell egy csavart dobnunk a brüsszeli gépezet fogaskerekei közé, hogy megálljon”

– mondta Merz egy szeptemberi kölni üzleti rendezvényen. 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
formaegy-2
2026. április 27. 09:02
"Merzék szerint túl nagy a hatalma az Európai Bizottságnak." És mennyi a hatalommal való visszaélés amihez asszisztáltatok! Másban is dicsekedhettek. Ne feledjük a büdös terrorista ukrán kutyáknak (Biden ölelésében) ti adtátok meg az engedélyt az É. Áramlat felrobbantására! (2022. február 7) De vastagon benne voltatok az ukrán háború kirobbantásában szintén Biden ölelésében. "Biden bevallja: szerinte a NATO további, keleti irányú bővítése talán az egyetlen dolog, ami egy katonai válaszlépést szítana orosz részről. Nem csak tudták, hogy konfliktus lesz, de titkos kiképzésben is részesítették az ukrán hadsereget" Minden aljas cselekedetben, törvénytelenségben, visszaélésben amit Hitler2Leyen és a büdös náci bandája elkövetett - veletek az élen! - benne voltatok! Egy büdös náci Birodalmat építő förmedvények vagytok! Mennyi minden lenne még a listán a mocskos Merkeltől a merkelcsordákig!
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. április 27. 08:50
Az lenne a legszebb, ha a németek zavarnák el ezt a német szutykot.
Válasz erre
4
0
szim-patikus
•••
2026. április 27. 08:46 Szerkesztve
Megkezdődött az Orbán Viktor emlékverseny...
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2026. április 27. 08:45
Nocsak nyéMERZkij boogi-woogie?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!