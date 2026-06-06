„Mai sokk: posztolok egyet a migrációs paktumról. Megjelennek a Tiszás kommentelők támadni, hogy »Ha így van, akkor az Orbán miért szavazta meg?!«. Elgondolkozom, hogy ez a badarság vajon hogy jött náluk (annyi minden mással lehetne visszatámadni). Utánaolvasok. Ekkor jön a meglepetés: Magyar Péter maga terjeszti ezt a kamut, amit egy egyszerű Google-kereséssel le lehet buktatni (nem a kampányban terjeszti, hanem már miniszterelnökként!). Ki tehet erről? Nyilván az Orbán.”