Végre kezdünk tisztán látni: kiderült, melyik muszlim országból érkezhet a legtöbb vendégmunkás Magyarországra
Ez lehet a Tisza-kormány pénteki döntésének eredménye.
Ki tehet erről? Nyilván az Orbán...
„Mai sokk: posztolok egyet a migrációs paktumról. Megjelennek a Tiszás kommentelők támadni, hogy »Ha így van, akkor az Orbán miért szavazta meg?!«. Elgondolkozom, hogy ez a badarság vajon hogy jött náluk (annyi minden mással lehetne visszatámadni). Utánaolvasok. Ekkor jön a meglepetés: Magyar Péter maga terjeszti ezt a kamut, amit egy egyszerű Google-kereséssel le lehet buktatni (nem a kampányban terjeszti, hanem már miniszterelnökként!). Ki tehet erről? Nyilván az Orbán.”
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Ez lehet a Tisza-kormány pénteki döntésének eredménye.
Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP