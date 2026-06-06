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Orbán Balázs Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter maga terjeszti azt a kamut, amit egy egyszerű Google-kereséssel le lehet buktatni

2026. június 06. 21:57

Ki tehet erről? Nyilván az Orbán...

2026. június 06. 21:57
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Mai sokk: posztolok egyet a migrációs paktumról. Megjelennek a Tiszás kommentelők támadni, hogy »Ha így van, akkor az Orbán miért szavazta meg?!«. Elgondolkozom, hogy ez a badarság vajon hogy jött náluk (annyi minden mással lehetne visszatámadni). Utánaolvasok. Ekkor jön a meglepetés: Magyar Péter maga terjeszti ezt a kamut, amit egy egyszerű Google-kereséssel le lehet buktatni (nem a kampányban terjeszti, hanem már miniszterelnökként!). Ki tehet erről? Nyilván az Orbán.”

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Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 06. 22:23
»hajrafidemeszpe 2026. június 06. 22:11 Hjjaaak Balázs, ..... meki felvett már?? ..vagy nem jutottál be a rostán...« Erről beszéltem! 🤣🤣🤣🤣 A primitív iskolázatlan ostoba állatja azt mondja “nem jutottál be a rostán”. Tudod te suttyó geci, hogy a rosta mire való??? Azon nem bejutnak, hanem kihullanak a dolgok a gravitáció segítségével. Te ostoba birkaszar! 🤣🤣🤣🤣
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3
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 06. 22:20
Azért a deklasszált törött szemüvegű alkoholistáktól, akik a fideszbôl átmásztak a tiszába ne várjuk el, hogy egy keresőt használni tudjanak. Ma itt az egyik azt terjesztette hogy a Police.hu-n olvasta hogy Lázár elözetesben van. Kár hogy a rendőrségnek erről fogalma sincs. 🤣🤣🤣🤣
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4
0
elektronelektor
2026. június 06. 22:15
Nincs ebben semmi meglepő, hiszen beteges hazudozó a bugris pszichopata nemzetvezető.
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4
0
Gintonic68
2026. június 06. 22:13
A belügyi tanács szavazta meg, többségi döntêssel...
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2
0
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