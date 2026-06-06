Emelhette a tétet a jobbos lapokat cenzúrázó tiszás milliárdos: most a Hírkeresőt kritizáló cikkeket hallgatja el

Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső a kormányváltás érdekében
Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.
A Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Európai Bizottsághoz fordulást fontolgatja a Media1 portál tulajdonos-főszerkesztője, Szalay Dániel, miután kiderült: a korábban a jobboldali híreket alulfuttató Hírkereső most éppen azokat a cikkeket ássa el, amelyek a működését kritizálják.
„Újabb magyar abszurd: több mint 24 órája írtam egy cikket a Hírkeresőről és annak tulajdonosáról. De még késleltetéssel, 24 óra alatt sem tudott bekerülni a rendszer archívumába” – írja közösségi oldalán, posztjában Szalay Dániel, a Media1 portál tulajdonos-főszerkesztője, aki egyúttal meg is osztotta a Holló Gábor által üzemeltetett, említett portál által elásott cikket.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, szándékosan „nyomta le” a jobboldali sajtó cikkeit a Hírkereső portál a kormányváltás érdekében.
Holló Gábor milliárdos tulajdonos emellett közvéleménykutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Magyar Péter testvéréhez köthető Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül – ingyen. Holló minderről a HVG-nek leplezetlen nyíltsággal beszélt.
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Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.
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A Media1 – Hírkereső által „elhallgatott” – cikkében részletesen ír arról, hogyan működött Holló cenzúra-mechanizmusa, felidézve:
a tulajdonos a napokban elárulta, hogy befolyásolta, mely hírek juthattak el nagyobb eséllyel az olvasókhoz.
„A Media1 saját tapasztalatai szerint a Hírkereső működése és a forgalomelosztás átláthatatlansága független sajtótermékeket is hátrányosan érintett; lapunk a Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Európai Bizottsághoz fordulás lehetőségét is mérlegeli” – olvasható Szalay Dániel cikkében.
A Mandiner a MÚOSZ-hoz fordult az ügyben; az iránt érdeklődtünk, hogy az újságírószakmai szervezet mennyire tartja etikusnak a Hírkereső mechanizmusát és mindazt, amit a tulajdonos Holló Gábor a napokban elismert a cikkek súlyozásával kapcsolatban. Amint a MÚOSZ válaszol kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.