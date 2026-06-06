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gazdasági versenyhivatal Hírkereső Magyar Péter media1

Emelhette a tétet a jobbos lapokat cenzúrázó tiszás milliárdos: most a Hírkeresőt kritizáló cikkeket hallgatja el

2026. június 06. 17:32

A Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Európai Bizottsághoz fordulást fontolgatja a Media1 portál tulajdonos-főszerkesztője, Szalay Dániel, miután kiderült: a korábban a jobboldali híreket alulfuttató Hírkereső most éppen azokat a cikkeket ássa el, amelyek a működését kritizálják.

2026. június 06. 17:32
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„Újabb magyar abszurd: több mint 24 órája írtam egy cikket a Hírkeresőről és annak tulajdonosáról. De még késleltetéssel,  24 óra alatt sem tudott bekerülni a rendszer archívumába” – írja közösségi oldalán, posztjában Szalay Dániel, a Media1 portál tulajdonos-főszerkesztője, aki egyúttal meg is osztotta a Holló Gábor által üzemeltetett, említett portál által elásott cikket.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szándékosan „nyomta le” a jobboldali sajtó cikkeit a Hírkereső portál a kormányváltás érdekében. 

Holló Gábor milliárdos tulajdonos emellett közvéleménykutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Magyar Péter testvéréhez köthető Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül – ingyen. Holló minderről a HVG-nek leplezetlen nyíltsággal beszélt.

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A Media1 – Hírkereső által „elhallgatott” – cikkében részletesen ír arról, hogyan működött Holló cenzúra-mechanizmusa, felidézve: 

a tulajdonos a napokban elárulta, hogy befolyásolta, mely hírek juthattak el nagyobb eséllyel az olvasókhoz. 

„A Media1 saját tapasztalatai szerint a Hírkereső működése és a forgalomelosztás átláthatatlansága független sajtótermékeket is hátrányosan érintett; lapunk a Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Európai Bizottsághoz fordulás lehetőségét is mérlegeli” – olvasható Szalay Dániel cikkében.

A Mandiner a MÚOSZ-hoz fordult az ügyben; az iránt érdeklődtünk, hogy az újságírószakmai szervezet mennyire tartja etikusnak a Hírkereső mechanizmusát és mindazt, amit a tulajdonos Holló Gábor a napokban elismert a cikkek súlyozásával kapcsolatban. Amint a MÚOSZ válaszol kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

 

  

Összesen 22 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 06. 19:53
30 éve Inteneten vagyok, de ezen az oldalon soha nem jártam és nem is fogok.
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cint04
2026. június 06. 19:52
meg kell csinálni az alternatíváját, és jobb ha nem is egy hanem több ilyen portál indul.. abból a pénzből amit ez a tag keres elég nagy a torta
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Ízisz
2026. június 06. 19:45
🧡🇭🇺 Itt van a kinagyított fotó és videó arról, hogy m.p. hogyan köpi le a tüntetőket!!! Magyar Péter köpködve provokálta, gyalázta a saját állampolgárait. A nemzetközi politikatörténetben és a diplomáciában is teljesen példátlan az a szint, amit a tegnapi budapesti demonstráción láthattunk. Arra viszont a modern, civilizált világban nincs példa, hogy egy demokratikusan megválasztott országvezető az erkélyről obszcén kézmozdulatokkal - a középső ujját felmutatva -, sőt, a felvételek alapján vélhetően _leköpve_ - igen, jól olvasod, és nem átvitt értelemben leköpve, hanem ténylegesen, valóban leköpve az erkélyről - provokálja és gyalázza a saját állampolgárait." Mocskos hazaáruló m.p. és tisza!!! 💯😐👌❗ vadhajtasok.hu/2026/06/06/magyar-peter-kopkodve-provokalta-gyalazta-a-sajat-allampolgarait
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nemecsekerno-007-01
2026. június 06. 19:34
Vata Aripeit 2026. június 06. 17:42 • Szerkesztve ,,Ok a hírkereső csúnya meg gonosz,de magánkézben van, azt jelentet meg és úgy ahogy akarja...,, Tényleg rabszolga? Vannak neki repülőgép hordozói is? Esetleg titkosszolgálata? Pallósjog? Kapjatok már a búrátokhoz, mert baj lesz. Vagy megint fültövön kell lőni néhány hülyegyereket, mint 1919-ben?! Nekem az ilyen kurvára nem hiányzik.
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