Emelhette a tétet a jobbos lapokat cenzúrázó tiszás milliárdos: most a Hírkeresőt kritizáló cikkeket hallgatja el

„Újabb magyar abszurd: több mint 24 órája írtam egy cikket a Hírkeresőről és annak tulajdonosáról. De még késleltetéssel, 24 óra alatt sem tudott bekerülni a rendszer archívumába” – írja közösségi oldalán, posztjában Szalay Dániel, a Media1 portál tulajdonos-főszerkesztője, aki egyúttal meg is osztotta a Holló Gábor által üzemeltetett, említett portál által elásott cikket.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szándékosan „nyomta le” a jobboldali sajtó cikkeit a Hírkereső portál a kormányváltás érdekében.

Holló Gábor milliárdos tulajdonos emellett közvéleménykutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Magyar Péter testvéréhez köthető Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül – ingyen. Holló minderről a HVG-nek leplezetlen nyíltsággal beszélt.