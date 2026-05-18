Fontos határidő közeleg: meghosszabbított nyitvatartással készül a NAV az szja-bevallási hajrára

A NAV Infóvonala, a 1819-es telefonszám, külföldről pedig a plusz 36 1 461 1819-es szám szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat. Május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án pedig 8 óra 30 perctől 20 óráig lehet telefonon érdeklődni. A hivatal ugyanakkor jelezte, hogy a rendkívüli nyitvatartási időben, vagyis 16 óra után kizárólag az szja-bevalláshoz kapcsolódó menüpontok érhetők el.

A NAV továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy akinek fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti tartozását.

Aki visszaigényelhető adóra jogosult, ugyanezen határidőig kérheti a kiutalást a bevallásában, és arról kell döntenie, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A hivatal a visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.