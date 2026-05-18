Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti adó - és vámhivatal ügyfélkapu + hvg szja határidő

Fontos határidő közeleg: meghosszabbított nyitvatartással készül a NAV az szja-bevallási hajrára

2026. május 18. 08:56

Május 20-ig még pótlékmentesen rendezhető a fizetendő adó.

2026. május 18. 08:56
null

Közeleg az szja-bevallás határideje, és idén is sokan az utolsó napokra hagyják az ügyintézést. Bár már több mint 2,2 millió bevallás érkezett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, továbbra is lehetnek olyan adózók, akiknek még van teendőjük. A NAV ezért május 18. és 20. között meghosszabbított nyitvatartással készül, a központi ügyfélszolgálatok reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig fogadják az ügyfeleket.

A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is

– áll a hivatalos közleményben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A NAV Infóvonala, a 1819-es telefonszám, külföldről pedig a plusz 36 1 461 1819-es szám szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő hívásokat. Május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án pedig 8 óra 30 perctől 20 óráig lehet telefonon érdeklődni. A hivatal ugyanakkor jelezte, hogy a rendkívüli nyitvatartási időben, vagyis 16 óra után kizárólag az szja-bevalláshoz kapcsolódó menüpontok érhetők el.

A NAV továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy akinek fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti tartozását.

Aki visszaigényelhető adóra jogosult, ugyanezen határidőig kérheti a kiutalást a bevallásában, és arról kell döntenie, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A hivatal a visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.

Nyitókép: Képernyőkép

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!