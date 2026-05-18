Elhunyt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter édesapja

Tanács János 80 éves volt.
Tanács Zoltán Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy elhunyt édesapja, Tanács János. A Tisza Párt tudományos és technológiai minisztere megható sorokban emlékezett meg a neves geológusról, akit a földtudományok iránti elkötelezettsége és rendkívüli tudása miatt méltatott.
Bejegyzésében felidézte, hogy édesapja egész életét a föld mélyében zajló folyamatok, az ásványkincsek és Magyarország földtani értékeinek kutatására tette fel. Mint írta, Tanács János még 80 éves korában is oktatott és tananyagokat készített, miközben családi kirándulásaikon órákon át mesélt a geológia és a természet érdekességeiről.
A miniszter arról is írt, hogy édesapja még a kórházban fekve is igyekezett segíteni munkáját. Tanács Zoltán szerint tudományért felelős miniszterként azt a szemléletet kívánja továbbvinni, amelyet apjától tanult: a tudás tiszteletét, a kíváncsiság megőrzését és a folyamatos tanulás fontosságát.
