Váratlan helyről kapott kritikát a Tisza Párt előrehozott választási terve

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, annak ellenére, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban tagadta, hogy előrehozott önkormányzati választásokra készülne a Tisza Párt, a 444.hu pénteken már belső információkra hivatkozva arról írt, hogy

a képviselők közötti beszélgetéseken már téma az előrehozott voksolás gondolata, de se konszenzus, se döntés nincs az ügyben.

A lap arról is írt, hogy több tiszás politikus számolt be nekik arról, hogy a Tisza szigetek felől is érezhető nyomás ebbe az irányba. Ezzel párhuzamosan egyre többekben merül fel az a kérdés, hogyha minden állami vezetőt és közjogi méltóságot, de még a településvezetőket is lecserélné a Tisza, abból milyen demokrácia kerekedne.