Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt tisza szigetek tasz országgyűlés Magyar Péter választás hatalom

Váratlan helyről kapott kritikát a Tisza Párt előrehozott választási terve

2026. május 16. 08:32

„Az, hogy az új parlamenti többség kedvezőnek láthatja a pillanatot a helyi hatalom megszerzésére, nem lehet alkotmányos indok a helyben megválasztott vezetők mandátumának megszüntetésére” – húzta alá a TASZ.

2026. május 16. 08:32
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, annak ellenére, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban tagadta, hogy előrehozott önkormányzati választásokra készülne a Tisza Párt, a 444.hu pénteken már belső információkra hivatkozva arról írt, hogy

a képviselők közötti beszélgetéseken már téma az előrehozott voksolás gondolata, de se konszenzus, se döntés nincs az ügyben. 

A lap arról is írt, hogy több tiszás politikus számolt be nekik arról, hogy a Tisza szigetek felől is érezhető nyomás ebbe az irányba. Ezzel párhuzamosan egyre többekben merül fel az a kérdés, hogyha minden állami vezetőt és közjogi méltóságot, de még a településvezetőket is lecserélné a Tisza, abból milyen demokrácia kerekedne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Megszólalt a TASZ

A terjedelmes összeállításra a TASZ egy Facebook-bejegyzésben reagált. A jogvédő civil szervezet szerint, ha a Tisza-kormány mindezt meglépné, akkor

politikai érdekből idő előtt szüntetnék meg több ezer demokratikusan megválasztott önkormányzati képviselő és polgármester mandátumát”.

A TASZ szerint „az önkormányzatiság ma ezer sebből vérzik”, mert az előző kormány tudatosan építette le a helyi autonómiát megtestesítő önkormányzatokat, ugyanakkor úgy vélik, hogy az előrehozott önkormányzati választás kiírása csak akkor lenne demokratikusan és alkotmányosan igazolható, ha a 2024-es választások legitimitása válna kérdésessé. 

De nem lenne igaz, és senki nem is állította, hogy a 2024-es választások ne lettek volna alkalmasak a választói akarat kifejezésére – még az akkori kormánypárt és az állam összefonódása mellett is”

– fogalmaztak a posztban.

Ezután leszögezték, hogy az önkormányzatok nem a központi hatalom helyi kirendeltségei, hanem önálló demokratikus legitimációval bíró intézmények. A polgármestereket és a képviselőket 2024-ben öt évre választották meg.

Ezután leszögezték, az, hogy „az új parlamenti többség kedvezőnek láthatja a pillanatot a helyi hatalom megszerzésére, nem lehet alkotmányos indok a helyben megválasztott vezetők mandátumának megszüntetésére”.

A jogvédők leszögezték azt is, hogy 

a demokratikus felhatalmazás nem azt jelenti, hogy mindent szabad, amit technikailag lehetséges megtenni”.

A TASZ gondolatmenetét azzal zárta, hogy bár új kormánynak és az Országgyűlésnek az önkormányzatiság visszaállítása is fontos feladata, azonban mindez nem igazolja, hogy országos szinten előrehozott önkormányzati választásokat tartsanak.

„Olyan önkormányzatokra van szükség, melyek a helyi közügyeket képesek érdemi források birtokában, önállóan intézni, és akár a központi hatalommal szemben is ellensúlyt tudnak képezni” – hangsúlyozták bejegyzésükben.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Párhuzamos különvélemény
2026. május 16. 09:53
MÁSODIK Most letűntek a színről a fideszesek. Most még 1-2 hétig gyalázhatja őket ebben a pörgős kampány üzemmódban. És utána? Na, erre találta ki az előrehozott önkormányzati választást. Mert akkor lehet tovább pörgetni ezt (az egyet?) amihez ért, a gyűlölködő kampányt. Amiben kétségtelenül jó. (Mármint a környezetével, TikTok, Facebook, stb. együtt.) Jó, hogy előrehozott EU-s választást nem követel. Nem bír leállni. (Nem kizárt, hogy kábítószerezik...??)
Válasz erre
2
0
Párhuzamos különvélemény
2026. május 16. 09:52
ELSŐ Ez beteg. Minden indulat nélkül mondom: beteg. Nem bír leállni. Most úgy alakult a (politikai) környezete, időzítése, hogy ezzel a gyűlölködő kampányolással nyerni tudott, sőt, nagyot tudott nyerni. Ez -- ismerjük el -- nem semmi. Tehát van valódi oka, hogy miért szálljon a fejébe a dicsőség. De ennyi. Mostantól "valami mást" (=kormányozni) kéne csinálni, de ő nem erre van, vagy legalábbis még nem látjuk, hogy van-e erre képességge. (Erős kétségeink vannak, de várjunk még egy kicsit...). Ezért ehelyett nyomatja tovább teljes erővel a gyűlölködő kampányolást, ld. Karmelita "Palota" bejárása ésatöbbi. Itt volt minap a kormányzati átadás-átvétel. Le a kalappal a leköszönő fideszes miniszereknek, hogy egyik sem szólt rá, hogy "álljál már le és viselkedjél már normálisan!". Hanem hagyták. Hagyták, hagy őrjöngjön. Lehet, ők is arra számítanak, hogy -- akár rövid időn belül is -- ez lesz a veszte.
Válasz erre
0
0
kirvik3
2026. május 16. 09:45
Talán a TASZ a haveri külföldi médiákhoz is eljuttathatná a véleményét. Azokhoz, akik mindent azonnal közöltek, ami a TASZ szerint az Orbán kormány bűne volt.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. május 16. 09:44
Gyászhuszárok, egy félkegyelművel az élen. Nem irigylem őket, mert amit Magyar velük művelni fog, ahhoz türelem, gyomor, idő és idegek kellenek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!