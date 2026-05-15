A Tisza képviselői már szabadulnának a fideszes városvezetőktől – egyre többször előkerül az előrehozott választás gondolata

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Bár a tiszások még csak most tanulnak bele a választókerületi munkába, már azon gondolkoznak, miként tudnák az önkormányzatokat is még inkább a maguk oldalára állítani – tudta meg a 444.hu forrásaitól.
Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban tagadta, hogy előrehozott önkormányzati választásokra készülne a Tisza Párt, a 444.hu pénteken már belső információkra hivatkozva arról írt, hogy
a képviselők közötti beszélgetéseken már téma az előrehozott voksolás gondolata, de se konszenzus, se döntés nincs az ügyben.
A lap arról is írt, hogy több tiszás politikus számolt be nekik arról, hogy a Tisza szigetek felől is érezhető nyomás ebbe az irányba. Közben megalakult a parlamenti frakciójuk is, így megváltozott a párt belső struktúrája, és az egyéni képviselőknek rá kellett jönniük, hogy sok szempontból más feladataik és lehetőségeik lesznek, mint listás frakciótársaiknak.
A 444.hu-nak név nélkül nyilatkozó képviselők között akadt olyan, aki arra panaszkodott, hogy fenntartásaik vannak a fideszes polgármesterekkel való közös munkát illetően a választókerületükben.
Az egyik megszólaló például azt mondta, „szerencsés vagyok, mert nincs sok település az OEVK-ban, a legtöbbet ráadásul függetlenek vezetik, azzal a néhány fideszessel pedig már a kampányban korrekt volt a viszony. Itt inkább az aprófalvas körzetekben lesz probléma”.
Valamivel később kijelentette,
van súlya ennek a frakciónak, ha kell, oda tudunk lépni erőt mutatni”.
Ezután hozzátette, a megyei közgyűlésektől is el lehet vonni forrásokat – „ha nincs pénz, nincs mit ellopni”. A politikus szerint érdemes lesz figyelni szerinte, mit lép ezen a területen az önkormányzati ügyekért felelős vidékfejlesztési tárca.
De a megszólaló a megyei önkormányzatokat illetően még továbbment: szerinte felmerült, hogy a megyei közgyűléseket akár el is lehetne törölni, és erre hivatkozva új választást kiírni. „A választóknak mindenesetre nagy valószínűséggel nem hiányoznának, legtöbbjük azt se tudja, hogy léteznek” – fogalmazott.
Az összeállításban kitértek egy észak-magyarországi választókerületre is, ahol a helyi viszonyokat közelről ismerő tiszás forrásuk szerint a helyben győztes jelöltnek a polgármesterek közel fele nem is gratulált, és a képviselő sem kereste őket. „A kezdeti pánik után egymásba a kapaszkodtak a bukott fideszes képviselővel” – hangzott el.
Mint kiderült, az egykori képviselő rövidesen szervez egy rendezvényt, ahova a polgármestereket is meghívta, sokatmondó lesz a 444.hu informátora szerinte, hányan mennek el.
A lap forrása arra is kitért, hogy míg
a jelenlegi településvezetők ismerik a rendszert, addig a tiszások csak tanulnak bele, alulról építkeznek.
„Már vannak polgármesterek, akik keresik a képviselőt különböző ügyekkel, de mi sem tudjuk, kihez kell fordulni, a kormány még jóformán fel sem állt” – sorolta.
A cikkben továbbá arra is rámutattak, hogy vannak komoly érdekérvényesítő képességgel bíró nagyvárosok, ahol biztosan nem lesz könnyű dolga a Tiszának. Elsősorban Budapest, de a fideszes polgármesterek miatt ide sorolható
miközben a Fidesz választási veresége utáni hatalmi átrendeződésekben megerősödni látszik a helyben egyébként is népszerű székesfehérvári Cser-Palkovics András – mutattak rá.
A 444.hu cikke kapcsán már a közösségi médiában megjelent egy-egy vélemény. Kacsoh Dániel, lapunk főszerkesztő-helyettese Facebook-oldalán arról írt, hogy a tiszás egyéni képviselők már most arra panaszkodnak, hogy fideszes polgármesterekkel (is) kell majd együtt dolgozniuk a választókörzetükben. „Megáll az ész!”
Tehát egy, még a parlamenti üléstermet sem ismerő politikusnak már most ez lenne a gondja. Aligha!”
Végül Kacsoh azt a kérdést tette fel, hogyha minden állami vezetőt és közjogi méltóságot, de még a településvezetőket is lecserélné a Tisza, abból milyen demokrácia kerekedne.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila