előrehozott választás tisza párt tisza szigetek Magyar Péter fideszes polgármester választás budapest

A Tisza képviselői már szabadulnának a fideszes városvezetőktől – egyre többször előkerül az előrehozott választás gondolata

2026. május 15. 08:39

Bár a tiszások még csak most tanulnak bele a választókerületi munkába, már azon gondolkoznak, miként tudnák az önkormányzatokat is még inkább a maguk oldalára állítani – tudta meg a 444.hu forrásaitól.

Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban tagadta, hogy előrehozott önkormányzati választásokra készülne a Tisza Párt, a 444.hu pénteken már belső információkra hivatkozva arról írt, hogy 

a képviselők közötti beszélgetéseken már téma az előrehozott voksolás gondolata, de se konszenzus, se döntés nincs az ügyben. 

A lap arról is írt, hogy több tiszás politikus számolt be nekik arról, hogy a Tisza szigetek felől is érezhető nyomás ebbe az irányba. Közben megalakult a parlamenti frakciójuk is, így megváltozott a párt belső struktúrája, és az egyéni képviselőknek rá kellett jönniük, hogy sok szempontból más feladataik és lehetőségeik lesznek, mint listás frakciótársaiknak.

Már panaszkodnak a fideszes polgármesterekre

A 444.hu-nak név nélkül nyilatkozó képviselők között akadt olyan, aki arra panaszkodott, hogy fenntartásaik vannak a fideszes polgármesterekkel való közös munkát illetően a választókerületükben.

Az egyik megszólaló például azt mondta, „szerencsés vagyok, mert nincs sok település az OEVK-ban, a legtöbbet ráadásul függetlenek vezetik, azzal a néhány fideszessel pedig már a kampányban korrekt volt a viszony. Itt inkább az aprófalvas körzetekben lesz probléma”.

Valamivel később kijelentette, 

van súlya ennek a frakciónak, ha kell, oda tudunk lépni erőt mutatni”.

Ezután hozzátette, a megyei közgyűlésektől is el lehet vonni forrásokat – „ha nincs pénz, nincs mit ellopni”. A politikus szerint érdemes lesz figyelni szerinte, mit lép ezen a területen az önkormányzati ügyekért felelős vidékfejlesztési tárca. 

De a megszólaló a megyei önkormányzatokat illetően még továbbment: szerinte felmerült, hogy a megyei közgyűléseket akár el is lehetne törölni, és erre hivatkozva új választást kiírni. „A választóknak mindenesetre nagy valószínűséggel nem hiányoznának, legtöbbjük azt se tudja, hogy léteznek” – fogalmazott.

Az összeállításban kitértek egy észak-magyarországi választókerületre is, ahol a helyi viszonyokat közelről ismerő tiszás forrásuk szerint a helyben győztes jelöltnek a polgármesterek közel fele nem is gratulált, és a képviselő sem kereste őket. „A kezdeti pánik után egymásba a kapaszkodtak a bukott fideszes képviselővel” – hangzott el. 

Mint kiderült, az egykori képviselő rövidesen szervez egy rendezvényt, ahova a polgármestereket is meghívta, sokatmondó lesz a 444.hu informátora szerinte, hányan mennek el.

A lap forrása arra is kitért, hogy míg 

a jelenlegi településvezetők ismerik a rendszert, addig a tiszások csak tanulnak bele, alulról építkeznek. 

„Már vannak polgármesterek, akik keresik a képviselőt különböző ügyekkel, de mi sem tudjuk, kihez kell fordulni, a kormány még jóformán fel sem állt” – sorolta.

Ezekben a városokban sem lesz könnyű dolga a Tiszának

A cikkben továbbá arra is rámutattak, hogy vannak komoly érdekérvényesítő képességgel bíró nagyvárosok, ahol biztosan nem lesz könnyű dolga a Tiszának. Elsősorban Budapest, de a fideszes polgármesterek miatt ide sorolható 

  • Debrecen, 
  • Miskolc 
  • vagy Kaposvár is, 

miközben a Fidesz választási veresége utáni hatalmi átrendeződésekben megerősödni látszik a helyben egyébként is népszerű székesfehérvári Cser-Palkovics András – mutattak rá.

Érkeznek a reakciók

A 444.hu cikke kapcsán már a közösségi médiában megjelent egy-egy vélemény. Kacsoh Dániel, lapunk főszerkesztő-helyettese Facebook-oldalán arról írt, hogy a tiszás egyéni képviselők már most arra panaszkodnak, hogy fideszes polgármesterekkel (is) kell majd együtt dolgozniuk a választókörzetükben. „Megáll az ész!”

Tehát egy, még a parlamenti üléstermet sem ismerő politikusnak már most ez lenne a gondja. Aligha!”

Végül Kacsoh azt a kérdést tette fel, hogyha minden állami vezetőt és közjogi méltóságot, de még a településvezetőket is lecserélné a Tisza, abból milyen demokrácia kerekedne.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
 

 

Hangillat
2026. május 15. 11:56
Jogállam, ehhez kell a ’rendszerváltás. 'Jogönkormányzat‘ megteremtése, hiszen a 'tiszoid 'befolyásoltak számaránya jelzi, hogy a fid(eszes) helyi dominancia még maga a diktatúra, a lopás stb. melegágya. Ha nem is lop, de akár lophatna. Őszig lehetőleg minimális szociális-gazdasági brutalitás. Lejárató kampány, teljes gázzal? A politikai gömböc étvágya csillapíthatatlan- jogállami elnök és a Szent Korona alkirálya? A tiszoid vezér személyiségének hétköznapi, ellenzéki megnevezése gyakran a ’hülye‘. Szertelenségi szindróma? Facebook-járó mindenszarnok galacsin tűrő e-bogár? Beosztott tiszoidjai tudatos vaspillangó effektussal lepnék be a hülyítés oxidjával adott körzetük lakóit? Idő nincs a várakozásra, a helyi lakosok véleménye jól felkészített, nem is szakember helybelivel megszondáztatható a kisboltos, kocsmatulajdonos, postás stb. Mint véleményismerő gyűjtőhely Később tesztelhető, hogy mely meggyőzések hatnak. Veszélyhelyzet, nincs idő tétovázni.
csulak
2026. május 15. 11:29
epul AdolfPeter diktaturaja !
Neless
2026. május 15. 11:06
A tanácsköztársaság demokráciájáról gondolkodnak.
ThunderDan
2026. május 15. 11:01
cgief Bromden: TÉVES. ÖNKORMÁNYZATI szinten a "NÈPAKARAT" 2024-ben nyilvánult meg, és 2029-ben fog megnyilvánulni. SLUSSZ. És nem, ezt SEM lehet "megbuherálni". Alkotmányos módon biztosan nem. Nagy eséllyel még egy vadonatúj alkotmánnyal sem. (Ami eleve sok hónap, év.) Könyörgöm, még a 2012-es új alaptörvény sem szakította meg az ónkormányzati ciklust, a JÖVÖRE vonatkozóan lett csam átalakítva a rendster (tehát a 2014-es választással). Szóval 2029-ig maradnak az önkormányzatok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!