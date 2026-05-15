A Tisza képviselői már szabadulnának a fideszes városvezetőktől – egyre többször előkerül az előrehozott választás gondolata

Bár Magyar Péter miniszterelnök korábban tagadta, hogy előrehozott önkormányzati választásokra készülne a Tisza Párt, a 444.hu pénteken már belső információkra hivatkozva arról írt, hogy

a képviselők közötti beszélgetéseken már téma az előrehozott voksolás gondolata, de se konszenzus, se döntés nincs az ügyben.

A lap arról is írt, hogy több tiszás politikus számolt be nekik arról, hogy a Tisza szigetek felől is érezhető nyomás ebbe az irányba. Közben megalakult a parlamenti frakciójuk is, így megváltozott a párt belső struktúrája, és az egyéni képviselőknek rá kellett jönniük, hogy sok szempontból más feladataik és lehetőségeik lesznek, mint listás frakciótársaiknak.