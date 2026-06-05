„A választási matekot az áprilisi voksoláson nem a hagyományos törésvonalak, hanem egy egészen új választói kaszt rajzolta át. A képlet egyszerűnek tűnt: a saját unalmától undorodó, az elmúlt 16 év NER-konjunktúrájában zsírosra hízott felső középosztály és az „O1Ggeneráció” mellé megérkeztek a politikai csámborgók. Végül ők lettek a mérleg nyelve.

Kik ezek a politikai csámborgók? Ők a 24 órás, folyamatos jelenidő foglyai. Számukra a politika nem elvekről vagy ideológiákról szól, hanem tartalomfogyasztásról. Egy fesztivál, egy pörgős sorozatepizód, amit az évadzáró után azonnal elfelejtenek. Nem terveznek, nem építenek jövőképet; a pillanat azonnali előnyeit és ingeráradatát akarják learatni.