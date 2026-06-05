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tisza párt fesztivál forradalom politika

Csámborgók forradalma

2026. június 05. 09:43

Nem terveznek, nem építenek jövőképet; a pillanat azonnali előnyeit és ingeráradatát akarják learatni.

2026. június 05. 09:43
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„A választási matekot az áprilisi voksoláson nem a hagyományos törésvonalak, hanem egy egészen új választói kaszt rajzolta át. A képlet egyszerűnek tűnt: a saját unalmától undorodó, az elmúlt 16 év NER-konjunktúrájában zsírosra hízott felső középosztály és az „O1Ggeneráció” mellé megérkeztek a politikai csámborgók. Végül ők lettek a mérleg nyelve.

Kik ezek a politikai csámborgók? Ők a 24 órás, folyamatos jelenidő foglyai. Számukra a politika nem elvekről vagy ideológiákról szól, hanem tartalomfogyasztásról. Egy fesztivál, egy pörgős sorozatepizód, amit az évadzáró után azonnal elfelejtenek. Nem terveznek, nem építenek jövőképet; a pillanat azonnali előnyeit és ingeráradatát akarják learatni.

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Ez a réteg egészen a közelmúltig politikai bábállapotban, passzivitásban létezett. A fordulatot az hozta meg, amikor a Tisza Párt mögött álló marketinggépezet felismerte a piaci rést. Rájöttek, hogy nem a valóságról kell beszélniük, hanem magát a politikát kell popkulturális fesztivállá alakítaniuk. Olyan térré, ahol a céltalanul csámborgó tömeg végre megkapja a hőn áhított látványosságot, és egy jól megkomponált előadás részesévé válhat.

A forgatókönyv hibátlanul működik. Van közös rituálé, fülbemászó jelszavak, és egy karizmatikus főszereplő. A dramaturgia hétről hétre új izgalmakat adagol az ingerfüggő közönségnek:

* Nagyemberek látványos bukása
* Kamerák előtti rendőrségi eljárások
* Teatrális parlamenti perpatvarok

Ennek a posztmodern embertípusnak azonban továbbra sincs valódi jövőképe. Tekintetét a földre szegezi, és mint a hűséges kutya, várja a képernyőről elé dobott újabb információs csontot. Ők a posztmodern európai korszak új gyermekei: egy olyan massza, amely felett a média és a marketing fegyverével felvértezett elit bármikor, bárhol és zökkenőmentesen képes uralkodni.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 05. 11:11
antoniosalazar 2026. június 05. 10:52 • Szerkesztve Anyádnak a sarkon van még munkája? A bolsi kúrvának. vagy a pufajkáját árulja? 🤣🤣🤣🤣
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0
1
antoniosalazar
2026. június 05. 10:54
survivor 2026. június 05. 10:51 • Szerkesztve Valosag nagy bacsi veget vet a bulizasnak, ne aggodj tiszaros. A piac nem felejt. Ezt már megtapasztalta az Ezüsthajó aHappy End és most Balásy cégei is. Felkészül az összes oligarcha.
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1
1
antoniosalazar
•••
2026. június 05. 10:52 Szerkesztve
gullwing 2026. június 05. 10:42 antoniosalazar 2026. június 05. 09:56 A hülyéknek mindenhol a legszarabb Akkor neked különösen szar lesz az elkövetkező évtized. Dolgoznod kell majd cigány.
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1
3
survivor
•••
2026. június 05. 10:51 Szerkesztve
Valosag nagy bacsi veget vet a bulizasnak, ne aggodj tiszaros. Ma elj, mert holnap mar nem tudsz. Ha mindemt eladtak a fejed felől, mid marad ??
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2
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