Lecsapott Svédország az árnyékflotta egyik hajójára

Elszámították magukat az oroszok a tengeren: pillanatok alatt lecsaptak a svédek
A Sea Owl nevű hajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.
Ukrajna kérésére intézkedtek a svéd hatóságok egy szankciók alatt álló teherhajó ügyében. A gyanú szerint a hajó megszállt területekről származó ukrán gabona szállításában is szerepet játszott.
A svéd bíróság június 4-én elrendelte a Caffa nevű, szankciók alatt álló teherhajó lefoglalását Ukrajna kérésére – számolt be róla a The Kyiv Independent. Az ügyet Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész jelentette be, aki szerint ez az első olyan eset, amikor az ukrán ügyészség nemzetközi jogsegélykérelme nyomán egy külföldi bíróság jóváhagyta egy, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről származó áruk illegális kivitelével összefüggésbe hozott hajó lefoglalását.
A svéd hatóságok még márciusban tartóztatták fel a hajót a Balti-tengeren. Bár a Caffa guineai zászló alatt közlekedett, a parti őrség hontalannak minősítette.
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A Sea Owl nevű hajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.
Az ukrán főügyész szerint a hajó többször is belépett az orosz megszállás alatt álló ukrán területekre, majd onnan távozott, megsértve a vonatkozó jogszabályokat. Tevékenységének eltitkolására hamis regisztrációs adatokat használt, és nemzetközi adatbázisokban „Guinea False” megjelöléssel szerepelt.
Vlagyiszlav Vlasziuk, az ukrán elnök szankciós ügyekért felelős megbízottja szerint a Caffa Marokkóból tartott Szentpétervárra, miközben gabonát szállított.
A tisztviselő azt állította, hogy a hajó korábban is részt vett megszállt ukrán területekről származó gabona elszállításában, köztük egy, a krími Szevasztopol kikötőjéből 2025 júliusában indult szállítmány ügyében. A rakományt később a szíriai Tartusz kikötőjében rakták ki. Kijev azt kérte a svéd igazságügyi minisztériumtól, hogy kutassák át a hajót, hallgassák ki a kapitányt és a személyzet tagjait, valamint rendeljék el a lefoglalását. Kravcsenko szerint:
Ez az ügy világos üzenetet küld: a zászlók, útvonalak vagy nyilvántartási adatok manipulálása nem segít elkerülni a felelősségre vonást.
Hozzátette:
Ukrajna látja, dokumentálja és bizonyítja.
Az ukrán hatóságok szerint Oroszország rendszerszerűen foglal le gabonát az általa megszállt területeken, majd azokat az ottani közigazgatáshoz köthető hálózatokon keresztül exportálja.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adatai szerint január és április között az úgynevezett orosz gabonaflotta 25 hajója összesen 50 utat tett meg a megszállt ukrán kikötőkből harmadik országok felé. Az ukrán fél szerint ezek többsége illegális ukrán gabona szállításával volt összefüggésben, és ebben az időszakban több mint 850 ezer tonna gabonát exportáltak a megszállt területekről.
Nyitókép: X / Kyrylo Shevchenko