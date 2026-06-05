Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán gabona Svédország Oroszország szankciók

Lecsapott Svédország az árnyékflotta egyik hajójára

2026. június 05. 08:54

Ukrajna kérésére intézkedtek a svéd hatóságok egy szankciók alatt álló teherhajó ügyében. A gyanú szerint a hajó megszállt területekről származó ukrán gabona szállításában is szerepet játszott.

2026. június 05. 08:54
null

A svéd bíróság június 4-én elrendelte a Caffa nevű, szankciók alatt álló teherhajó lefoglalását Ukrajna kérésére – számolt be róla a The Kyiv Independent. Az ügyet Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész jelentette be, aki szerint ez az első olyan eset, amikor az ukrán ügyészség nemzetközi jogsegélykérelme nyomán egy külföldi bíróság jóváhagyta egy, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről származó áruk illegális kivitelével összefüggésbe hozott hajó lefoglalását.

A svéd hatóságok még márciusban tartóztatták fel a hajót a Balti-tengeren. Bár a Caffa guineai zászló alatt közlekedett, a parti őrség hontalannak minősítette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán gabona exportját vizsgálják

Az ukrán főügyész szerint a hajó többször is belépett az orosz megszállás alatt álló ukrán területekre, majd onnan távozott, megsértve a vonatkozó jogszabályokat. Tevékenységének eltitkolására hamis regisztrációs adatokat használt, és nemzetközi adatbázisokban „Guinea False” megjelöléssel szerepelt.

Vlagyiszlav Vlasziuk, az ukrán elnök szankciós ügyekért felelős megbízottja szerint a Caffa Marokkóból tartott Szentpétervárra, miközben gabonát szállított. 

A tisztviselő azt állította, hogy a hajó korábban is részt vett megszállt ukrán területekről származó gabona elszállításában, köztük egy, a krími Szevasztopol kikötőjéből 2025 júliusában indult szállítmány ügyében. A rakományt később a szíriai Tartusz kikötőjében rakták ki. Kijev azt kérte a svéd igazságügyi minisztériumtól, hogy kutassák át a hajót, hallgassák ki a kapitányt és a személyzet tagjait, valamint rendeljék el a lefoglalását. Kravcsenko szerint:

Ez az ügy világos üzenetet küld: a zászlók, útvonalak vagy nyilvántartási adatok manipulálása nem segít elkerülni a felelősségre vonást.

Hozzátette:

Ukrajna látja, dokumentálja és bizonyítja.

Az ukrán hatóságok szerint Oroszország rendszerszerűen foglal le gabonát az általa megszállt területeken, majd azokat az ottani közigazgatáshoz köthető hálózatokon keresztül exportálja.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adatai szerint január és április között az úgynevezett orosz gabonaflotta 25 hajója összesen 50 utat tett meg a megszállt ukrán kikötőkből harmadik országok felé. Az ukrán fél szerint ezek többsége illegális ukrán gabona szállításával volt összefüggésben, és ebben az időszakban több mint 850 ezer tonna gabonát exportáltak a megszállt területekről.

Nyitókép: X / Kyrylo Shevchenko

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
schwabisch2026
2026. június 05. 10:51
Húha! Nagy fegyvertény! Komoly !
Válasz erre
0
0
SyncBaer
2026. június 05. 09:42
Az ukránok bizonyítani tudják, hogy nem orosz gabona volt a hajón egy évvel ezelőtt? Ilyesmivel is csak a libidóhiányos svédeket lehet felizgatni ...
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. június 05. 09:11
"Hontalannak minősítette" - És a kurva svéd anyátok hol honos?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. június 05. 09:03
Csak a szokásos, "írja az ingyipingyi"
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!