Lecsapott Svédország az árnyékflotta egyik hajójára

A svéd bíróság június 4-én elrendelte a Caffa nevű, szankciók alatt álló teherhajó lefoglalását Ukrajna kérésére – számolt be róla a The Kyiv Independent. Az ügyet Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész jelentette be, aki szerint ez az első olyan eset, amikor az ukrán ügyészség nemzetközi jogsegélykérelme nyomán egy külföldi bíróság jóváhagyta egy, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről származó áruk illegális kivitelével összefüggésbe hozott hajó lefoglalását.

A svéd hatóságok még márciusban tartóztatták fel a hajót a Balti-tengeren. Bár a Caffa guineai zászló alatt közlekedett, a parti őrség hontalannak minősítette.