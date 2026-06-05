Görög politológusok figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a csapdát kell elkerülnie a kormánynak

Daphne Halikiopoulou és Tim Vlandas görög politológusok szerint a radikális jobboldal európai sikerét nem elsősorban a migrációs témák, sokkal inkább a gazdasági bizonytalanság, a korrupció és az intézményi bizalmatlanság táplálja – számolt be róla a német handelsblatt.com.

Hazánk példája ebből a szempontból kiemelt: a szakértők úgy látják, hogy Magyar Péter ellenzéki vezető győzelme ugyan véget vetett Orbán Viktor „autoriter” korszakának, de tartós változás csak akkor várható, ha az új kormány képes lesz