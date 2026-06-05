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kormány magyarország Magyar Péter

Görög politológusok figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a csapdát kell elkerülnie a kormánynak

2026. június 05. 10:21

Elmondták, mikor lehet tartós változás.

2026. június 05. 10:21
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Daphne Halikiopoulou és Tim Vlandas görög politológusok szerint a radikális jobboldal európai sikerét nem elsősorban a migrációs témák, sokkal inkább a gazdasági bizonytalanság, a korrupció és az intézményi bizalmatlanság táplálja – számolt be róla a német handelsblatt.com.  

Hazánk példája ebből a szempontból kiemelt: a szakértők úgy látják, hogy Magyar Péter ellenzéki vezető győzelme ugyan véget vetett Orbán Viktor „autoriter” korszakának, de tartós változás csak akkor várható, ha az új kormány képes lesz 

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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hitelesen kezelni a választók anyagi és intézményi aggodalmait anélkül, hogy átvenné a radikális jobboldali narratívákat.

A kutatók hangsúlyozzák: nincs univerzális recept, hiszen minden ország sajátos koalíciókkal és egyedi kihívásokkal néz szembe.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 16 komment

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goldie-2
2026. június 05. 11:41
Ezt az okosságot foltos gatyáson kívül mindenki tudja.
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knvelt
2026. június 05. 11:40
A migrációs témák akkor lesznek kellemetlenek, ha már késő lesz.
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0
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angeleye
2026. június 05. 11:40
....görög és ajándékot is hoz?
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ördöngös pepecselés
2026. június 05. 11:36
bukni fog a EU magyarországi projektje mert PoloskaPöti annyira alkalmatlan balfasz a pártjával együtt, hogy még egy elqúrást se lesz képes sikeresen végrehajtani mint Gyurcsány
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