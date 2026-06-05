Görög politológusok figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a csapdát kell elkerülnie a kormánynak

Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták
Még messze van 2029, de érdekes folyamatok zajlanak.
Elmondták, mikor lehet tartós változás.
Daphne Halikiopoulou és Tim Vlandas görög politológusok szerint a radikális jobboldal európai sikerét nem elsősorban a migrációs témák, sokkal inkább a gazdasági bizonytalanság, a korrupció és az intézményi bizalmatlanság táplálja – számolt be róla a német handelsblatt.com.
Hazánk példája ebből a szempontból kiemelt: a szakértők úgy látják, hogy Magyar Péter ellenzéki vezető győzelme ugyan véget vetett Orbán Viktor „autoriter” korszakának, de tartós változás csak akkor várható, ha az új kormány képes lesz
hitelesen kezelni a választók anyagi és intézményi aggodalmait anélkül, hogy átvenné a radikális jobboldali narratívákat.
A kutatók hangsúlyozzák: nincs univerzális recept, hiszen minden ország sajátos koalíciókkal és egyedi kihívásokkal néz szembe.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert