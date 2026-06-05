Magyar vezetője lett a tulajdon-visszaszolgáltatási hatóságnak Romániában

Lőrincz Helga személyében magyar vezetője lett a romániai Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóságnak (ANRP), az RMDSZ politikusát Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő nevezte ki a tisztségre – írta az Agerpres hírügynökség. A kormányfői döntés csütörtökön jelent meg a hivatalos közlönyben, eszerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot.

A közlönyben a miniszterelnök azon határozatát is közzétették, melyben a hatóság korábbi vezetőjét, Cristina Florentina Stancát felmentette tisztségéből. Ő 2022 márciusa óta állt az állami intézmény élén.