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romániai magyar demokrata szövetség lőrincz helga rmdsz Románia

Magyar vezetője lett a tulajdon-visszaszolgáltatási hatóságnak Romániában

2026. június 05. 08:45

Az RMDSZ egyik legismertebb politikusát nevezte ki az új román kormányfő.

2026. június 05. 08:45
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Lőrincz Helga személyében magyar vezetője lett a romániai Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóságnak (ANRP), az RMDSZ politikusát Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő nevezte ki a tisztségre – írta az Agerpres hírügynökség. A kormányfői döntés csütörtökön jelent meg a hivatalos közlönyben, eszerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot.

A közlönyben a miniszterelnök azon határozatát is közzétették, melyben a hatóság korábbi vezetőjét, Cristina Florentina Stancát felmentette tisztségéből. Ő 2022 márciusa óta állt az állami intézmény élén. 

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Lőrincz Helga a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik legismertebb szórványbeli politikusa.

Több tisztséget is betölt a szövetségen belül: az RMDSZ miniparlamentjének számító Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) alelnöke, a Belső Erdélyi Regionális Önkormányzati Tanács elnökségi tagja és az RMDSZ Nőszervezetének Közép-Erdélyért felelős alelnöke. Emellett nagyenyedi önkormányzati képviselő, 2016 és 2024 között két cikluson keresztül a Fehér megyei város alpolgármestere volt. Alpolgármestersége alatt újult meg európai uniós forrásokból a 13 százalékos magyarsággal rendelkező kisváros két reprezentatív épülete, a Bethlen Gábor Kollégium és a református vártemplom. A dél-erdélyi szórványmegye legfontosabb magyar rendezvénysorozatának, a Fehér Megyei Magyar Napoknak a kezdeményezője és főszervezője.

A román kormány alárendeltségébe tartozó Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóság (ANRP) a kommunista rezsim által jogtalanul elkobzott ingatlanok és földterületek természetbeni visszaszolgáltatását, illetve az egykori tulajdonosok kártérítését koordinálja és felügyeli.

(MTI)

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

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Összesen 7 komment

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Treeoflife
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2026. június 05. 11:46 Szerkesztve
Valamiét nagyon kell nekik az RMDSZ ... de lehet, hogy ez is csak egy csali - vagy az AUR ellensúlyozása érdekében? Ha igen, akkor tényleg nagy a baj odaát.
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grenki-2
2026. június 05. 10:59
Aztán ha valami nem tetszik nekik majd le váltják...hagyjuk ezt a színjátékot
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schwabisch2026
2026. június 05. 10:47
Látványosan román lépés. Annyira tipikus!
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wadcutter
2026. június 05. 10:11
sikerül még jobban megutáltatni a magyarokat, ha eredményes akkor azért, ha meg nem, akkor pedig azért
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