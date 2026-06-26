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AUR PSD PNL Románia

Újabb csúcson Románia politikai válsága

2026. június 26. 12:07

Nicusor Dan liberális államfő nem szeretné kormányra engedni a népszerű szélsőjobbos AUR pártot.

2026. június 26. 12:07
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Alig több mint egy évvel azután, hogy Nicușor Dan elnökké vált, eddigi legkomolyabb próbatételével néz szembe – megpróbál megállapodást kötni a rivális pártok között egy stabil kormány megalakítása érdekében – írja a Politico.

Románia előző kormánykoalíciója áprilisban szétesett, és Dan első két miniszterelnök-jelölése sem szerzett elegendő támogatást egy új kormány létrehozásához. 

Most még egy esélye van arra, hogy új miniszterelnököt jelöljön és jóváhagyassa, mielőtt az előrehozott választásokra kellene sort keríteni.

A Politico kiemeli: Dan elnök vonakodik új parlamenti választásokat kezdeményezni, mivel szélsőjobboldali ellenfele, az AUR párt magasan vezet a közvélemény-kutatásokban. Az elnök AUR-beli és más pártokban lévő ellenfelei már azzal fenyegetőznek, hogy megpróbálják az államfőt felelősségre vonni.

Eközben Románia számára fogy az idő. Bukarest nyomás alatt áll, hogy csökkentse magas költségvetési hiányát, és augusztus végéig teljesítse a gazdasági reformok kulcsfontosságú céljait, hogy megkapjon mintegy 11 milliárd eurónyi uniós finanszírozást. A hitelminősítő intézetek is figyelik a helyzetet, attól tartva, hogy a politikai bizonytalanság súlyos leminősítést okozhat.

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A helyzetet nehezíti a parlament tervezett nyári szünete. Ha június végéig nem születik megállapodás, az elemzők szerint a leköszönő miniszterelnök, Ilie Bolojan jelenlegi ügyvivő kormánya valószínűleg őszig folytatja a kormányzást. 

„Most egy alkotmányos válság kezdetén vagyunk”

– mondta Cristian Pîrvulescu, a bukaresti Nemzeti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem munkatársa a Politicónak. Az alkotmány értelmében egyes jelenleg hivatalban lévő minisztereknek valójában „nincs joguk miniszternek lenni”, mivel az ideiglenes kormány megbízatása nem haladhatja meg a 45 napot, ez a határidő pedig már lejárt.

A román média szerint csütörtökön folytatódtak a pártok közötti tárgyalások egy kisebbségi kormány megalakításáról, 

de két órával később véget értek anélkül, hogy megállapodást jelentettek volna be.

Dan elnök pénteken ismét találkozik a pártvezetőkkel. Radu Magdin politikai elemző szerint két választás van: vagy egy kisebbségi kormány, amelyet a szociáldemokrata PSD alakít, amelynek tagjai ezen a héten vezetőjüket, Sorin Grindeanut javasolták miniszterelnöknek; vagy egy kisebbségi kormány, amelyet a leköszönő miniszterelnök nemzeti liberálisai, valamint más jobbközép és liberális pártok alkotnak.

Egy harmadik lehetőségről is folynak a viták, amely egy egypárti PSD kisebbségi kormány és a javasolt jobbközép-liberális kisebbségi koalíció közötti „rotációt” jelentene a 2028-ban esedékes következő választásokig.

A PSD áprilisban kilépett Bolojan kormánykoalíciójából, és összefogott a szélsőjobboldali AUR-ral – amelyet Dan korábbi elnökjelölt-riválisa, George Simion vezet –, hogy támogassák a kormányellenes bizalmatlansági indítványt, miután a szocdemeknek nem tetszett Bolojan szigorú hiánycsökkentő politikája.
 

Fotón: George Simion AUR-vezér (Daniel MIHAILESCU / AFP)

Összesen 10 komment

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2026. június 26. 13:55
Szerintem nem csúcson, hanem mélyponton. De azért ott van...
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Horst_Tappert
2026. június 26. 13:54
A román SOHA NEM VOLT államalkotó nép. Erre képesek. A szolgáink voltak, a magyarok intézték az államügyeket, amíg ők a kecskékkel voltak fent a hegyen. Ez a dolgok rendje.
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nemecsekerno-007-01
2026. június 26. 13:48
SLAVA Rumania!!! Csak azért, hogy Moldovában is értsék a célzást. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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survivor
2026. június 26. 13:31
trokadero Ha a nép az AURt akarja, akkor annak kell kormányozni Az a fél-egy max. másfél év már mindegy... utána másik jön.
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