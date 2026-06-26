Újabb csúcson Románia politikai válsága

Alig több mint egy évvel azután, hogy Nicușor Dan elnökké vált, eddigi legkomolyabb próbatételével néz szembe – megpróbál megállapodást kötni a rivális pártok között egy stabil kormány megalakítása érdekében – írja a Politico.

Románia előző kormánykoalíciója áprilisban szétesett, és Dan első két miniszterelnök-jelölése sem szerzett elegendő támogatást egy új kormány létrehozásához.