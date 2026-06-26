Újabb csúcson Románia politikai válsága

A Politico kiemeli: Dan elnök vonakodik új parlamenti választásokat kezdeményezni, mivel szélsőjobboldali ellenfele, az AUR párt magasan vezet a közvélemény-kutatásokban. Az elnök AUR-beli és más pártokban lévő ellenfelei már azzal fenyegetőznek, hogy megpróbálják az államfőt felelősségre vonni.
Eközben Románia számára fogy az idő. Bukarest nyomás alatt áll, hogy csökkentse magas költségvetési hiányát, és augusztus végéig teljesítse a gazdasági reformok kulcsfontosságú céljait, hogy megkapjon mintegy 11 milliárd eurónyi uniós finanszírozást. A hitelminősítő intézetek is figyelik a helyzetet, attól tartva, hogy a politikai bizonytalanság súlyos leminősítést okozhat.