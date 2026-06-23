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parajd európai unió románia európai parlament ep rmdsz eu

EP-képviselő: Megszavazta a Parajdnak is szóló többmillió eurós támogatást az EP költségvetési bizottsága

2026. június 23. 17:29

„Ez nem ígéretpolitika — ez valódi, komoly, európai forrás, amely közvetlenül a parajdiakat segíti. Most a bukaresti kormányon a sor” – fogalmazott Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő.

2026. június 23. 17:29
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Többmillió eurós támogatásban részesül az Európai Unió (EU) szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd község, miután az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága kedden 14,3 millió eurót szavazott meg Románia számára a tavalyi árvízkárok enyhítésére – tájékoztatta az MTI-t Vincze Loránt EP-képviselő.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa közleményében rámutatott, hogy kedden jóváhagyott határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korond-patak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár.

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Hozzátette: az EP plénumában várhatóan júliusban döntenek a bizottsági előterjesztés támogatásáról, a kifizetés ezután indulhat el.

Vincze Loránt hangsúlyozta, hogy a Hargita megyei község lakói már egy éve várnak a hírre. Mint közölte, RMDSZ-es kollégái segítségével már egy éve javasolta a bukaresti kormánynak, hogy minél hamarabb nyújtsa be az EU-s támogatási kérelmet. „Parajdnak konkrét segítségre van szüksége — nem politikusok katasztrófaturizmusára” – húzta alá. Közölte: arra is figyelmeztette a romániai döntéshozókat, hogy egy ilyen határozat legalább egy évig „érlelődik”, és a kifizetés is időbe telik.

„Ez nem ígéretpolitika — ez valódi, komoly, európai forrás, amely közvetlenül a parajdiakat segíti. Most a bukaresti kormányon a sor.

Rajtuk múlik, hogy ebből a pénzből konkrétan mennyi jut el Parajdra, a bányához, az infrastruktúrához, az érintett családokhoz”

– idézte a közlemény az RMDSZ-es EP-képviselőt.

A parajdi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet az előző napok heves esőzései okoztak. A helyi vészhelyzeti bizottság május 8-án veszélyhelyzetet hirdetett. Pár hétre rá, május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két nap után fel kellett adni a föld alatti védekezést, a betörő víz teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító létesítményt.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

(MTI)

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Összesen 3 komment

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gabor87
2026. június 23. 18:26
Szuper.
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Burdisgarage
2026. június 23. 17:56
A magyar buziknak is elhozza a pénzt a pedó tisza! Csak egy kicsit kokainra költ kezelési költség gyanánt.
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templar62
2026. június 23. 17:52
A hódkolónia kapja , amelyik miatt nem engedték elterelni a patakot ?
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