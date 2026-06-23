EP-képviselő: Megszavazta a Parajdnak is szóló többmillió eurós támogatást az EP költségvetési bizottsága

Vincze Loránt hangsúlyozta, hogy a Hargita megyei község lakói már egy éve várnak a hírre. Mint közölte, RMDSZ-es kollégái segítségével már egy éve javasolta a bukaresti kormánynak, hogy minél hamarabb nyújtsa be az EU-s támogatási kérelmet. „Parajdnak konkrét segítségre van szüksége — nem politikusok katasztrófaturizmusára” – húzta alá. Közölte: arra is figyelmeztette a romániai döntéshozókat, hogy egy ilyen határozat legalább egy évig „érlelődik”, és a kifizetés is időbe telik.

„Ez nem ígéretpolitika — ez valódi, komoly, európai forrás, amely közvetlenül a parajdiakat segíti. Most a bukaresti kormányon a sor.