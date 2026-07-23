Hoppon maradtak a román szélsőségesek: nem engedi őket felvonulni a magyar polgármester

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Az úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét.
Provokációnak tartja, ezért nem engedélyezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület román szélsőséges szervezet péntek délutánra a székelyföldi városba tervezett felvonulását – jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester.
A háromszéki megyeszékhely elöljárója a Facebookon közzétett bejelentésében hangsúlyozta, hogy Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, a város nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsük.
Emlékeztetett, hogy az úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét.
Holnap ismét ide akart jönni háborogni, felvonulni, és megzavarni városunk csendjét és békéjét”
– írta a polgármester.
„Bár a törvény ebben az esetben sem egyértelműen az önkormányzat oldalán áll, úgy döntöttünk, hogy nem engedélyezzük a rendezvényét. Ennek ellenére azzal fenyegetőzik, hogy eljön és tüntet, mert ez az ő országa, és azt tehet, amit akar” – tette hozzá.
„Legyen világos: Románia a mi országunk is, és nincs szükségünk provokátorokra. Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, városunk nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsünk” – húzta alá Antal Árpád.
A Nemzet Útja Egyesület péntekre tervezett felvonulása ellen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete is tiltakozik. Tamás Sándor megyei elnök állásfoglalásában felszólította az egyesületet és elnökét, hogy hagyják abba a magyar közösség elleni folyamatos provokációt.
Mihai Tarnoveanu közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken felvonulást tart híveivel Sepsiszentgyörgyön a városközpont és az egykori dohánygyár közötti útvonalon, ahova a városvezetés a kommunizmus múzeumát tervezi.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP