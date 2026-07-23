Hoppon maradtak a román szélsőségesek: nem engedi őket felvonulni a magyar polgármester

Provokációnak tartja, ezért nem engedélyezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület román szélsőséges szervezet péntek délutánra a székelyföldi városba tervezett felvonulását – jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester.

A háromszéki megyeszékhely elöljárója a Facebookon közzétett bejelentésében hangsúlyozta, hogy Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, a város nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsük.

Emlékeztetett, hogy az úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét.