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romániai magyar demokrata szövetség antal árpád nemzet útja sepsiszentgyörgyön mihai tarnoveanu rmdsz

Hoppon maradtak a román szélsőségesek: nem engedi őket felvonulni a magyar polgármester

2026. július 23. 20:05

Az úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét.

2026. július 23. 20:05
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Provokációnak tartja, ezért nem engedélyezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület román szélsőséges szervezet péntek délutánra a székelyföldi városba tervezett felvonulását – jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester.

A háromszéki megyeszékhely elöljárója a Facebookon közzétett bejelentésében hangsúlyozta, hogy Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, a város nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsük.

Emlékeztetett, hogy az úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét. 

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Holnap ismét ide akart jönni háborogni, felvonulni, és megzavarni városunk csendjét és békéjét” 

– írta a polgármester.

„Bár a törvény ebben az esetben sem egyértelműen az önkormányzat oldalán áll, úgy döntöttünk, hogy nem engedélyezzük a rendezvényét. Ennek ellenére azzal fenyegetőzik, hogy eljön és tüntet, mert ez az ő országa, és azt tehet, amit akar” – tette hozzá.

„Legyen világos: Románia a mi országunk is, és nincs szükségünk provokátorokra. Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, városunk nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsünk” – húzta alá Antal Árpád.

A Nemzet Útja Egyesület péntekre tervezett felvonulása ellen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete is tiltakozik. Tamás Sándor megyei elnök állásfoglalásában felszólította az egyesületet és elnökét, hogy hagyják abba a magyar közösség elleni folyamatos provokációt.

Mihai Tarnoveanu közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken felvonulást tart híveivel Sepsiszentgyörgyön a városközpont és az egykori dohánygyár közötti útvonalon, ahova a városvezetés a kommunizmus múzeumát tervezi.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

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