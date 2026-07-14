Jogerős: le kell szerelni a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön

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Antal Árpád polgármester szerint a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot.
Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen – jelentette be kedden Antal Árpád polgármester a Maszol.ro hírportál beszámolója alapján.
A háromszéki város elöljárója elmondta, hogy a jelenlegi kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésére jogerős bírósági ítélet kötelezi az önkormányzatot. Ez a sepsiszentgyörgyi gyakorlattal ellentétben kimondja, hogy a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egy sorban, hanem alatta kell lennie.
Antal Árpád szerint a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. Felidézte, hogy a pert Dan Tanasa, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője indította az önkormányzat ellen.
Bejelentette, hogy végrehajtják a jogerős ítéletet, de székelyekhez illő csattanós választ adnak: a leszerelt kétnyelvű táblákat állandó kiállítás részeként tartják köztéren.
(MTI)
Nyitókép: Sepsiszentgyörgy Önkormányzat/Facebook