Jogerős: le kell szerelni a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön

Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen – jelentette be kedden Antal Árpád polgármester a Maszol.ro hírportál beszámolója alapján.

A háromszéki város elöljárója elmondta, hogy a jelenlegi kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésére jogerős bírósági ítélet kötelezi az önkormányzatot. Ez a sepsiszentgyörgyi gyakorlattal ellentétben kimondja, hogy a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egy sorban, hanem alatta kell lennie.