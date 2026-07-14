Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
antal árpád sepsiszentgyörgy jogerős bírósági ítélet bírósági döntés ítélet

Jogerős: le kell szerelni a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön

2026. július 14. 16:08

Antal Árpád polgármester szerint a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot.

2026. július 14. 16:08
null

Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen – jelentette be kedden Antal Árpád polgármester a Maszol.ro hírportál beszámolója alapján.

A háromszéki város elöljárója elmondta, hogy a jelenlegi kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésére jogerős bírósági ítélet kötelezi az önkormányzatot. Ez a sepsiszentgyörgyi gyakorlattal ellentétben kimondja, hogy a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egy sorban, hanem alatta kell lennie.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Antal Árpád szerint a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. Felidézte, hogy a pert Dan Tanasa, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője indította az önkormányzat ellen.

Bejelentette, hogy végrehajtják a jogerős ítéletet, de székelyekhez illő csattanós választ adnak: a leszerelt kétnyelvű táblákat állandó kiállítás részeként tartják köztéren.

(MTI)

Nyitókép: Sepsiszentgyörgy Önkormányzat/Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
JohnnyBeGood
•••
2026. július 14. 18:43 Szerkesztve
Ezt el sem hiszem..ez komoly? És le is szerelik? Még a pillangóknak is előbb lesz így országuk gyerekek. Hol a nagy székely büszkeség? A papotokat a templomfalon keresztül kidobták. Az iskolátokból, a templomotokból. A temetőiteket gyalázzák ezek a primitív oláh barmok. Mindent eltűrtök?
Válasz erre
0
0
templar62
2026. július 14. 18:39
A Velencei Bizottság kitörölheti az EU alapokmányával .
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. július 14. 18:31
Unio. Bruhaha. Talán valami afrikai nyelven kellene kiírni. Esetleg ukránul. Azt biztos engednék.
Válasz erre
0
0
bikfic-0
2026. július 14. 18:28
Éljenek az európai értékek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!