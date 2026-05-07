Az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítélet hozott Magyarország ellen

a döntés újdonsága, hogy először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket, ezzel a bíróság magának tulajdonított jogot a tagállami törvények széles körű felülvizsgálatára. Christoph Grabenwarter, az osztrák Alkotmánybíróság elnöke bírói aktivizmust lát benne, amely mélyen beavatkozik a nemzeti szuverenitásba.

Több szakértő attól tart: ez precedenst teremthet arra, hogy jövőben akár az illiberális többség is visszaéljen ezzel a hatalommal; mások szerint viszont szükséges lépés volt a jogállamiság védelmében Magyarországon és Lengyelországban tapasztalt visszalépések miatt. Az ítélet hosszú távon feszültséget okozhat a nemzeti alkotmánybíróságokkal és kérdéseket vet fel az EU demokratikus legitimációjáról.