Az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítélet hozott Magyarország ellen

Kezdődik: LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon
A csatorna tulajdonosa szerint az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.
Christoph Grabenwarter bírói aktivizmust lát abban, hogy az Európai Bíróság szerint a magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.
Az Európai Bíróság történelmi jelentőségű ítéletében kimondta, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
A Die Zeit cikke rámutat:
a döntés újdonsága, hogy először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket, ezzel a bíróság magának tulajdonított jogot a tagállami törvények széles körű felülvizsgálatára. Christoph Grabenwarter, az osztrák Alkotmánybíróság elnöke bírói aktivizmust lát benne, amely mélyen beavatkozik a nemzeti szuverenitásba.
Több szakértő attól tart: ez precedenst teremthet arra, hogy jövőben akár az illiberális többség is visszaéljen ezzel a hatalommal; mások szerint viszont szükséges lépés volt a jogállamiság védelmében Magyarországon és Lengyelországban tapasztalt visszalépések miatt. Az ítélet hosszú távon feszültséget okozhat a nemzeti alkotmánybíróságokkal és kérdéseket vet fel az EU demokratikus legitimációjáról.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.