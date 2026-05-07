európai bíróság kormány gyermekvédelmi törvény magyarország alkotmánybíróság eu ítélet orbán viktor

Az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítélet hozott Magyarország ellen

2026. május 07. 11:36

Christoph Grabenwarter bírói aktivizmust lát abban, hogy az Európai Bíróság szerint a magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.

null

Az Európai Bíróság történelmi jelentőségű ítéletében kimondta, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal.

A Die Zeit cikke rámutat:

a döntés újdonsága, hogy először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket, ezzel a bíróság magának tulajdonított jogot a tagállami törvények széles körű felülvizsgálatára. Christoph Grabenwarter, az osztrák Alkotmánybíróság elnöke bírói aktivizmust lát benne, amely mélyen beavatkozik a nemzeti szuverenitásba. 

Több szakértő attól tart: ez precedenst teremthet arra, hogy jövőben akár az illiberális többség is visszaéljen ezzel a hatalommal; mások szerint viszont szükséges lépés volt a jogállamiság védelmében Magyarországon és Lengyelországban tapasztalt visszalépések miatt. Az ítélet hosszú távon feszültséget okozhat a nemzeti alkotmánybíróságokkal és kérdéseket vet fel az EU demokratikus legitimációjáról. 

Nyitókép: AFP/Hans Klaus Techt 

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
123321
2026. május 07. 12:06
áááá nincs buzi (pedó) lobbi...
kbexxx
2026. május 07. 12:06
Az eu ügyészekhez csatlakozás már a büntetést is kitüzi a házon belül ha nem teljesül kötelezett szegés.. korrupt biróság meg birságol, addig amíg már semmit sem kap a tagálam csak befizet.! Az Eu tagság lassan elmosodni látszik ebben alakuló. Eu egyesult államokban .
Ohel
2026. május 07. 12:06
Hiába volt a csatlakozási szerződésben, hogy mi tagállami hatáskör és mi nem, az EU azt gondolja mindenbe (is) bele kell szólnia, ha nem a szája íze szerint történnek a dolgok. Vicc ez a közös ügyészség is, azt se vették észre amikor a szemük előtt ment a lopás, bezzeg más államok kapcsán tisztán látnak.
szim-patikus
2026. május 07. 12:06
2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal ---- igen? Akkor az unnijó jogot kell kicserélni másikra, mert kurvára nincs olyan szülő aki álhumánus okoskodás miatt ferde nézetű és hajlamú gyereket akar oktrojátum következményrként.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!