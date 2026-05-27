Az AEK négy Varga Barnabás-szintű játékost keres – a magyar csatár lett a mérce Athénban

A magyar középcsatár pontosan olyan volt, amilyen játékosra a szerb edzőnek szüksége volt a támadásokhoz. A tapasztalt csatár abszolút kulcsfontosságú szerepet vállalt az AEK bajnoki címhez vezető útjában. Vargáért körülbelül ötmillió eurót fizettek januárban, és most minden arra utal, hogy a tulajdonos ismét mélyen a zsebébe nyúl, hogy a következő évadban még magasabban lehessen a léc.”