facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marko Nikolics AEK Athén Varga Barnabás

Az AEK négy Varga Barnabás-szintű játékost keres – a magyar csatár lett a mérce Athénban

2026. május 27. 14:42

Óriási büszkeség, hogy a görög bajnok AEK Athén csapatánál egy magyar csatár lett a mérce. Marko Nikolics vezetőedző Varga Barnabás szintű játékosokat keres.

„Az AEK négy Varga-szintű átigazolást tervez” – hirdeti cikkének címében a görög enwsi.gr portál. Természetesen Varga Barnabásról van szó, aki januárban lett a nemrég bajnoki címet szerző Athén játékosa, és villámgyorsan belopta magát a szurkolók és a szakma szívébe is.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás fontos gólokat szerzett Athénban. Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat

Olyannyira, hogy a jelek szerint ő lett a mérce: 

Marko Nikolics vezetőedző négy poszton szeretne erősíteni csapatát, négy Varga-szintű játékost keres.

De mi Varga Barnabás szintje?

Hogy ez mit is jelent pontosan? A portál szerint azt, hogy olyanokat, akiket azonnal kezdőként lehet szerepeltetni – éppen úgy, mint a magyar válogatott csatárát néhány hónappal ezelőtt.

„Ezek az igazolások Varga Barnabás szintjét fogják megütni mind anyagilag, mind szakmai szempontból” – írja az enwsi.gr.

A magyar középcsatár pontosan olyan volt, amilyen játékosra a szerb edzőnek szüksége volt a támadásokhoz. A tapasztalt csatár abszolút kulcsfontosságú szerepet vállalt az AEK bajnoki címhez vezető útjában. Vargáért körülbelül ötmillió eurót fizettek januárban, és most minden arra utal, hogy a tulajdonos ismét mélyen a zsebébe nyúl, hogy a következő évadban még magasabban lehessen a léc.”

A szerző szerint pedig a szintlépéshez elengedhetetlen, hogy mind a négy leendő játékos legalább elérje Varga Barnabás szintjét. Ehhez pedig egy-egy védőt, középpályást, szélsőt és támadó középpályást keresnek.

Nyitókép: Giorgos Arapekos / NurPhoto / NurPhoto via AFP

