Az AEK négy Varga Barnabás-szintű játékost keres – a magyar csatár lett a mérce Athénban

Így bulizott a diszkóban Varga Barnabás a fradisták egyik kedvenc dalára (VIDEÓ)
Megünnepelték a bajnoki címet.
Óriási büszkeség, hogy a görög bajnok AEK Athén csapatánál egy magyar csatár lett a mérce. Marko Nikolics vezetőedző Varga Barnabás szintű játékosokat keres.
„Az AEK négy Varga-szintű átigazolást tervez” – hirdeti cikkének címében a görög enwsi.gr portál. Természetesen Varga Barnabásról van szó, aki januárban lett a nemrég bajnoki címet szerző Athén játékosa, és villámgyorsan belopta magát a szurkolók és a szakma szívébe is.
Olyannyira, hogy a jelek szerint ő lett a mérce:
Marko Nikolics vezetőedző négy poszton szeretne erősíteni csapatát, négy Varga-szintű játékost keres.
Hogy ez mit is jelent pontosan? A portál szerint azt, hogy olyanokat, akiket azonnal kezdőként lehet szerepeltetni – éppen úgy, mint a magyar válogatott csatárát néhány hónappal ezelőtt.
„Ezek az igazolások Varga Barnabás szintjét fogják megütni mind anyagilag, mind szakmai szempontból” – írja az enwsi.gr.
A magyar középcsatár pontosan olyan volt, amilyen játékosra a szerb edzőnek szüksége volt a támadásokhoz. A tapasztalt csatár abszolút kulcsfontosságú szerepet vállalt az AEK bajnoki címhez vezető útjában. Vargáért körülbelül ötmillió eurót fizettek januárban, és most minden arra utal, hogy a tulajdonos ismét mélyen a zsebébe nyúl, hogy a következő évadban még magasabban lehessen a léc.”
A szerző szerint pedig a szintlépéshez elengedhetetlen, hogy mind a négy leendő játékos legalább elérje Varga Barnabás szintjét. Ehhez pedig egy-egy védőt, középpályást, szélsőt és támadó középpályást keresnek.
Nyitókép: Giorgos Arapekos / NurPhoto / NurPhoto via AFP