Marco Rossi: Magyarország újjászületik

Magyarország labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, Marco Rossi egy friss interjúban a közelmúltbeli fájó tapasztalatokról, a jelen feladatairól és a jövő célkitűzéseiről is beszélt, nem megkerülve a rendre problémás középcsatár-posztot sem. Emellett szóba került Pep Guardiola, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, valamint a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain is.
Marco Rossi az olasz Europa Calcio lapnak adott interjúját a Nemzeti Sport Online szemlézte. A beszélgetés még a 2024-es nyári Európa-bajnoki szerepléssel indít, ahol nehéz kvartettben zártunk csoportharmadikként két vereséggel és egy skótok ellen a 100. percben kibrusztolt emlékezetes győzelemmel, a kapitány szerint ezen az Eb-n
többet érdemeltünk volna.”
Majd az ezt követő, A divíziós búcsúval záruló Nemzetek Ligája-sorozat jött a sorban, itt Rossi megtalálta a kevés pozitívum egyikét a Bosznia-Hercegovina elleni siker képében: mint mondta, nagy fegyvertény, hogy éppen azt a válogatottat sikerült legyőznünk, amely legutóbb a pótselejtezőn Olaszországot is elütve jutott ki a világbajnokságra. A magyar csapatnak abban az őszi-tavaszi NL-periódusban nyolc meccsen ez volt az egyetlen győzelme négy vereség és három döntetlen mellett.
Kikerülhetetlen téma volt a máig fájó utolsó pillanatos vb-selejtezős kudarc, ezzel kapcsolatban Rossi úgy fogalmazott, nemcsak az írek elleni dráma során, de a sorozat egészét nézve is összesen három meccsen kaptunk gólt az utolsó percekben, a hosszabbításban.
Nem láttam még hasonlót. Felelősek vagyunk érte, ugyanakkor balszerencsések is. Úgy érzem, visszatérünk a helyes útra, nincs idő siránkozni. Magyarország újjászületik, de az írek elleni kiesés még mindig fáj. A cél most az, hogy visszajussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, majd ki szeretnénk jutni az Eb-re"
– sorolta a terveket, hozzátéve, a futballban nehéz hosszú távon gondolkodni, de biztos benne, hogy tudunk fejlődni. Emellett szóba került a régóta problémás középcsatár-poszt, ahol végre van egy Varga Barnabásunk, s mint Rossi megjegyezte, Bárány Donát is mutatott ígéretes jeleket súlyos sérüléséig. A szakember szerint a válogatottunk alapvetően gyors és jó az átmenetekben, ezt a játékunkat kell a modern trendekhez alakítanunk, hasonlóan Pep Guardiolához, aki ugyancsak „képes volt változtatni a játékán, amikor látta, hogy már más stílusú játékosai vannak, és a futball is más irányba halad.”
Ami a vb-t és a BL-t illeti, mindkét sorozatban a címvédő csapatot, az argentin válogatottat, valamint a francia PSG-t tartja, utóbbival kapcsolatban megjegyezte, külön öröm, hogy a párizsi kirakatcsapat elleni negyeddöntős párharcban két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt, még ha végül nem is tudtak eljutni az idei budapesti fináléig.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás