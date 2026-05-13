Szörnyű hír a válogatottnak és Marco Rossinak: Varga Barnabást sérülés miatt cserélték le

Óriási dráma Athénban: Varga Barnabás gólját nem adták meg, de 93. perces találattal bajnok lett az AEK
Már a szünetben le kellett cserélni sérülés miatt az AEK Athén magyar csatárát. Varga Barnabásnak a görög beszámolók szerint a bordája sérülhetett meg egy felugrás után.
A már biztosan bajnok AEK Athén a PAOK vendége volt a görög bajnokság rájátszásának 5. fordulójában. Marko Nikolics vezetőedző Varga Barnabásnak kezdőként szavazott bizalmat a találkozón.
A válogatottba – természetesen – behívott magyar csatár nem is játszott rosszul, a 18. percben majdnem meg is szerezte a vezetést, de remek fejesét hatalmas bravúrral hárította a hazaiak kapusa. A második félidőben viszont Varga már nem ment ki a pályára – görög beszámolók szerint sérülés miatt.
A sport24.gr tudósítása szerint Varga a 30. percben egy fejpárbaj során kapott ütést a bordájára, míg a portál percről percre közvetítésében azt írták, 10 perccel később ápolni is kellett. Ennek ellenére a szünetig a pályán maradt, de a második félidőre a horvát Robert Ljubicic állt be a helyére. A beszámolók szerint fájdalmai miatt nem folytatta a játékot.
Azt egyelőre nem tudni, mennyire komoly a sérülés, hogy esetleg csak elővigyázatosságból cserélték-e le, vagy nagyobb a baj. A magyar válogatott június 5-én Finnországot, négy nappal később Kazahsztánt fogadja felkészülési mérkőzésen, remélhetőleg addigra teljesen egészséges lesz.
Vargán kívül egyetlen klasszikus befejező csatár van Marco Rossi keretében, méghozzá a Hollandiában légióskodó 19 éves újonc, Kovács Bendegúz.
Az AEK egyébként 1–1-es döntetlent ért el a PAOK otthonában.
