Szörnyű hír a válogatottnak és Marco Rossinak: Varga Barnabást sérülés miatt cserélték le

A sport24.gr tudósítása szerint Varga a 30. percben egy fejpárbaj során kapott ütést a bordájára, míg a portál percről percre közvetítésében azt írták, 10 perccel később ápolni is kellett. Ennek ellenére a szünetig a pályán maradt, de a második félidőre a horvát Robert Ljubicic állt be a helyére. A beszámolók szerint fájdalmai miatt nem folytatta a játékot.

Azt egyelőre nem tudni, mennyire komoly a sérülés, hogy esetleg csak elővigyázatosságból cserélték-e le, vagy nagyobb a baj. A magyar válogatott június 5-én Finnországot, négy nappal később Kazahsztánt fogadja felkészülési mérkőzésen, remélhetőleg addigra teljesen egészséges lesz.

Vargán kívül egyetlen klasszikus befejező csatár van Marco Rossi keretében, méghozzá a Hollandiában légióskodó 19 éves újonc, Kovács Bendegúz.