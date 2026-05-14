Ijesztő Varga Barnabás sérülése, újabb részletek derültek ki róla

Mint arról beszámoltunk, szerda este a már biztosan bajnok AEK Athén a PAOK vendége volt a görög labdarúgó-bajnokság rájátszásának 5. fordulójában. A meccsen Varga Barnabás kezdett az AEK-ben, de már a szünetben le kellett cserélni sérülése miatt, a helyi beszámolók szerint a bordája sérülhetett meg egy felugrásnál. A találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget.

A meccs végén a sárga-feketék vezetőedzője, a korábban a MOL Fehérvárnál is dolgozó Marko Nikolics külön is kiemelte, hogy csapatában mindkét kapu előtt fontos szerepe van a magyar támadónak.