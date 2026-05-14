AEK Athén Varga Barnabás sérülés

Ijesztő Varga Barnabás sérülése, újabb részletek derültek ki róla

2026. május 14. 19:45

Izgulhatnak a görögök, aggódhat Marco Rossi. Varga Barnabás sérülése körül még mindig sok a kérdőjel.

Mint arról beszámoltunk, szerda este a már biztosan bajnok AEK Athén a PAOK vendége volt a görög labdarúgó-bajnokság rájátszásának 5. fordulójában. A meccsen Varga Barnabás kezdett az AEK-ben, de már a szünetben le kellett cserélni sérülése miatt, a helyi beszámolók szerint a bordája sérülhetett meg egy felugrásnál. A találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget.

A meccs végén a sárga-feketék vezetőedzője, a korábban a MOL Fehérvárnál is dolgozó Marko Nikolics külön is kiemelte, hogy csapatában mindkét kapu előtt fontos szerepe van a magyar támadónak.

Varga Barnabás kulcsszerepben

„Kivételes kvalitású játékos. Nemcsak a gólokról van szó, hanem sok más dologról is. Ezúttal is adódott egy nagyszerű lehetősége, de segít a statikus játékban, a levegőben és a labdabirtoklásban is, illetve védekezésben is elvégzi a piszkos munkát, ami nagyon fontos az együttes eredményessége szempontjából – fogalmazott Vargáról a szerb szakember, majd kitért a csatár sérülésére is.

Reméljük, nem szenvedett törést, de nem tudta folytatni, ezért lecseréltük.”

Mint ismert, a sport24.gr tudósítása szerint Varga a 30. percben egy fejpárbaj során kapott ütést a bordájára, míg a portál percről percre közvetítésében azt írták, 10 perccel később ápolni is kellett. Ennek ellenére a szünetig a pályán maradt, de a második félidőre a horvát Robert Ljubicic állt be a helyére. A beszámolók szerint fájdalmai miatt nem folytatta a játékot.

Azt egyelőre nem tudni, mennyire komoly a sérülés, hogy esetleg csak elővigyázatosságból cserélték-e le, vagy nagyobb a baj. Az orvosok mindenesetre tovább tovább vizsgálják a következő napokban.

A magyar válogatott június 5-én Finnországot, négy nappal később Kazahsztánt fogadja felkészülési mérkőzésen, remélhetőleg Varga Barnabás addigra teljesen egészséges lesz. Marco Rossi szövetségi kapitány és minden magyar szurkoló ezért szorít.

