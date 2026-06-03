A Saab bemutatta legújabb vadászgépét – jobb, ha a magyar légierő is figyel (VIDEÓ)

Saab hivatalosan is bemutatta a Gripen vadászgép-család legújabb tagját, a Gripen F kétüléses változatot, amelyet kifejezetten a brazil légierő igényeire fejlesztettek ki – írja a Világgazdaság. A svéd gyártó szerint ez a típus nem csupán egy hagyományos kiképzőgép, hanem olyan platform, amelyen a pilóták képzése és a valódi harci bevetések is hatékonyan végezhetők, jelentősen csökkentve az átképzési időt és növelve az összességében elérhető harci hatékonyságot.

Történelmi együttműködés

A Gripen F első példányát június 2-án mutatták be a Saab linköpingi központjában. Az esemény fontos mérföldkő a több mint egy évtizedes svéd–brazil együttműködésben, ahol Brazília nem csupán vásárlóként, hanem aktív fejlesztői partnerként vett részt. A kétüléses változat fejlesztése a 2014-ben aláírt szerződésből indult, amely 36 Gripen beszerzését irányozza elő: