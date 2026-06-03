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saab brazil légierő gripen f brazília

A Saab bemutatta legújabb vadászgépét – jobb, ha a magyar légierő is figyel (VIDEÓ)

2026. június 03. 22:47

Óriási üzlet lett az eredménye Brazília és a svéd vállalat együttműködésének.

2026. június 03. 22:47
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Saab hivatalosan is bemutatta a Gripen vadászgép-család legújabb tagját, a Gripen F kétüléses változatot, amelyet kifejezetten a brazil légierő igényeire fejlesztettek ki – írja a Világgazdaság. A svéd gyártó szerint ez a típus nem csupán egy hagyományos kiképzőgép, hanem olyan platform, amelyen a pilóták képzése és a valódi harci bevetések is hatékonyan végezhetők, jelentősen csökkentve az átképzési időt és növelve az összességében elérhető harci hatékonyságot.

Történelmi együttműködés

A Gripen F első példányát június 2-án mutatták be a Saab linköpingi központjában. Az esemény fontos mérföldkő a több mint egy évtizedes svéd–brazil együttműködésben, ahol Brazília nem csupán vásárlóként, hanem aktív fejlesztői partnerként vett részt. A kétüléses változat fejlesztése a 2014-ben aláírt szerződésből indult, amely 36 Gripen beszerzését irányozza elő:

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  • 28 együléses Gripen E-t
  • és 8 Gripen F-et.

A szállítások 2020-ban kezdődtek, eddig 11 repülőgépet adott át a Saab a brazil légierőnek.

Több mint kiképzőgép

A Gripen F legfontosabb újdonsága, hogy a hátsó pilótafülke teljes értékű, harci környezetben is használható munkaállomás. Így a képzőpilóta valós körülmények között, a gép teljes harci képességét kihasználva tudja támogatni a növendéket. A Saab szerint ez drámaian lerövidíti azt az időt, amíg egy pilóta teljes értékű Gripen-hajózóvá válik.

Emellett harci helyzetekben is jelentős előnyt jelent a második pilóta jelenléte:

megoszthatók a feladatok a szenzorok kezelése, a fegyverrendszerek irányítása és a harctéri információk feldolgozása között.

A program egyik legfontosabb eleme a technológiaátadás volt. A Saab több száz brazil mérnököt és technikust képzett ki, akik aktívan részt vettek a fejlesztésben. Brazília számára így a Gripen-program nem pusztán katonai beszerzés, hanem jelentős iparfejlesztési projekt is, amely erősíti a hazai repülőgépgyártási kompetenciákat. A Saab hangsúlyozza:

a Gripen F közös fejlesztése hosszú távú stratégiai partnerséget teremtett a két ország között.

Exportkilátások

A kétüléses Gripen F stratégiailag fontos a Saab számára. Számos ország szívesebben választ olyan vadászgépet, amelyen a kiképzés és a harci alkalmazás ugyanazon a platformon oldható meg.

A gyártó szerint Brazília mellett Thaiföld és Kolumbia is rendelt már Gripen F-et.

A most bemutatott példány a következő hónapokban átesik a svédországi berepülési programon, majd ezt követően kerülhet átadásra a brazil légierőnek.

Magyarország is bővíti Gripen-flottáját

A Gripen-program szempontjából Magyarország is kiemelt partner. A Magyar Honvédség a nemrég vette át két újabb JAS-39C vadászgépet Svédországból. A 2024-ben aláírt szerződés értelmében összesen négy új Gripen érkezik, amellyel a flotta létszáma 16 darabra emelkedik.

A bővítés nem csupán a magyar légtér védelmét szolgálja, hanem a NATO-szövetségesi kötelezettségek teljesítését is. A magyar Gripenek már több mint egy évtizede védik Szlovénia, 2024 óta pedig Szlovákia és Horvátország légterét is. Ez a kapacitásnövelés különösen fontos a jelenlegi közép-európai biztonsági környezetben. A Saab számára pedig újabb bizonyíték, hogy a Gripen továbbra is vonzó alternatíva a nyugati vadászgéppiacon: modern képességeket kínál kedvezőbb üzemeltetési költségek mellett.

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Nyitókép forrása: FABRICE COFFRINI / AFP

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Összesen 2 komment

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Jospehe998
2026. június 03. 23:14
Mivel az ukránok kapnak Gripen gépeket megy már a szokásos reklám. Na majd ez tényleg megmenti őket!
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kispipa
2026. június 03. 22:42
Még midig a Grippen C a legjobb és legkiforrottabb verzió, a legjobb ár-érték arányon. Ma is azt választanám az E/F-fel szemben.
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