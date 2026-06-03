A Saab bemutatta legújabb vadászgépét – jobb, ha a magyar légierő is figyel (VIDEÓ)

Lélegzetelállító fotókon a Magyarországra érkezett két új Gripen (GALÉRIA)
Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára érkeztek.
Óriási üzlet lett az eredménye Brazília és a svéd vállalat együttműködésének.
Saab hivatalosan is bemutatta a Gripen vadászgép-család legújabb tagját, a Gripen F kétüléses változatot, amelyet kifejezetten a brazil légierő igényeire fejlesztettek ki – írja a Világgazdaság. A svéd gyártó szerint ez a típus nem csupán egy hagyományos kiképzőgép, hanem olyan platform, amelyen a pilóták képzése és a valódi harci bevetések is hatékonyan végezhetők, jelentősen csökkentve az átképzési időt és növelve az összességében elérhető harci hatékonyságot.
A Gripen F első példányát június 2-án mutatták be a Saab linköpingi központjában. Az esemény fontos mérföldkő a több mint egy évtizedes svéd–brazil együttműködésben, ahol Brazília nem csupán vásárlóként, hanem aktív fejlesztői partnerként vett részt. A kétüléses változat fejlesztése a 2014-ben aláírt szerződésből indult, amely 36 Gripen beszerzését irányozza elő:
A szállítások 2020-ban kezdődtek, eddig 11 repülőgépet adott át a Saab a brazil légierőnek.
A Gripen F legfontosabb újdonsága, hogy a hátsó pilótafülke teljes értékű, harci környezetben is használható munkaállomás. Így a képzőpilóta valós körülmények között, a gép teljes harci képességét kihasználva tudja támogatni a növendéket. A Saab szerint ez drámaian lerövidíti azt az időt, amíg egy pilóta teljes értékű Gripen-hajózóvá válik.
Emellett harci helyzetekben is jelentős előnyt jelent a második pilóta jelenléte:
megoszthatók a feladatok a szenzorok kezelése, a fegyverrendszerek irányítása és a harctéri információk feldolgozása között.
A program egyik legfontosabb eleme a technológiaátadás volt. A Saab több száz brazil mérnököt és technikust képzett ki, akik aktívan részt vettek a fejlesztésben. Brazília számára így a Gripen-program nem pusztán katonai beszerzés, hanem jelentős iparfejlesztési projekt is, amely erősíti a hazai repülőgépgyártási kompetenciákat. A Saab hangsúlyozza:
a Gripen F közös fejlesztése hosszú távú stratégiai partnerséget teremtett a két ország között.
A kétüléses Gripen F stratégiailag fontos a Saab számára. Számos ország szívesebben választ olyan vadászgépet, amelyen a kiképzés és a harci alkalmazás ugyanazon a platformon oldható meg.
A gyártó szerint Brazília mellett Thaiföld és Kolumbia is rendelt már Gripen F-et.
A most bemutatott példány a következő hónapokban átesik a svédországi berepülési programon, majd ezt követően kerülhet átadásra a brazil légierőnek.
A Gripen-program szempontjából Magyarország is kiemelt partner. A Magyar Honvédség a nemrég vette át két újabb JAS-39C vadászgépet Svédországból. A 2024-ben aláírt szerződés értelmében összesen négy új Gripen érkezik, amellyel a flotta létszáma 16 darabra emelkedik.
A bővítés nem csupán a magyar légtér védelmét szolgálja, hanem a NATO-szövetségesi kötelezettségek teljesítését is. A magyar Gripenek már több mint egy évtizede védik Szlovénia, 2024 óta pedig Szlovákia és Horvátország légterét is. Ez a kapacitásnövelés különösen fontos a jelenlegi közép-európai biztonsági környezetben. A Saab számára pedig újabb bizonyíték, hogy a Gripen továbbra is vonzó alternatíva a nyugati vadászgéppiacon: modern képességeket kínál kedvezőbb üzemeltetési költségek mellett.
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Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára érkeztek.
Nyitókép forrása: FABRICE COFFRINI / AFP
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