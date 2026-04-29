Lélegzetelállító fotókon a Magyarországra érkezett két új Gripen (GALÉRIA)

Új Gripenek érkeztek a Magyar Honvédséghez
A most érkezett vadászgépek egy, még 2024-ben kötött beszerzési megállapodás részei.
Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára érkeztek.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt, megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a vadászgépek fogadásán – amelyen egyben megemlékeztek a Gripenek magyarországi szolgálatának 20. évfordulójáról – hangsúlyozta:
a Gripen több mint repülőgép és több mint haditechnikai eszköz.
A magyar katonák számára a szuverenitás biztosítéka, a NATO-szövetségi elkötelezettség bizonyítéka és a magyar katonai kiválóság megtestesülése”
– fogalmazott.
Ez a nap nem csupán két új repülő érkezéséről szól, hanem egy folyamat újabb állomása is – hangsúlyozta, felidézve, hogy a Kecskeméten 2006 márciusában földet érő első Gripenek két évvel később szolgálatba álltak, és 2010 óta biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.
A most érkezett vadászgépek egy, még 2024-ben kötött beszerzési megállapodás részei.
(MTI/Mandiner)
