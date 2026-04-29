kecskemét gripen magyar honvédség

Lélegzetelállító fotókon a Magyarországra érkezett két új Gripen (GALÉRIA)

2026. április 29. 19:09

Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára érkeztek.

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a vadászgépek fogadásán – amelyen egyben megemlékeztek a Gripenek magyarországi szolgálatának 20. évfordulójáról – hangsúlyozta: 

a Gripen több mint repülőgép és több mint haditechnikai eszköz.

A magyar katonák számára a szuverenitás biztosítéka, a NATO-szövetségi elkötelezettség bizonyítéka és a magyar katonai kiválóság megtestesülése”

– fogalmazott.

Ez a nap nem csupán két új repülő érkezéséről szól, hanem egy folyamat újabb állomása is – hangsúlyozta, felidézve, hogy a Kecskeméten 2006 márciusában földet érő első Gripenek két évvel később szolgálatba álltak, és 2010 óta biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.

A Gripenekről készült galériánkat itt megtekintheti: 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
khomeini
2026. április 29. 21:23
mreinstand-3 2026. április 29. 21:05 Kettő darab. Komoly :D Az már összesen 14. Még 2 jön, azzal 16 lesz, több, mint a cseheknek.
khomeini
2026. április 29. 21:11
ezeket is Orbán lopta
mreinstand-3
2026. április 29. 21:05
Kettő darab. Komoly :D
Trapézcső
2026. április 29. 20:56
Jó hogy van még több belőlük, de a képeken semmi lélegzetelállítót nem látok.
