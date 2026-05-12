Elhunyt Bács-Kiskun vármegye rendőrfőkapitánya

„Dr. Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun vármegye rendőrfőkapitánya tragikus hirtelenséggel elhunyt” – jelentette be Facebook-oldalán Pósfai Gábor kinevezett belügyminiszter kedden.

A rendőrség közleményében arról számolt be, hogy az 54 éves Gulyás munkavégzés közben lett rosszul. Tragikus módon a kórházban sem tudtak rajta segíteni. „A tábornok több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet. Nagy munkabírású, kiváló kollégát veszítettünk el a személyében” – fogalmazott a Police.hu weboldala.