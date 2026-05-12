Elhunyt Bács-Kiskun vármegye rendőrfőkapitánya

Dr. Gulyás Zsolt 54 éves korában munkavégzés közben lett rosszul.
„Dr. Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun vármegye rendőrfőkapitánya tragikus hirtelenséggel elhunyt” – jelentette be Facebook-oldalán Pósfai Gábor kinevezett belügyminiszter kedden.
A rendőrség közleményében arról számolt be, hogy az 54 éves Gulyás munkavégzés közben lett rosszul. Tragikus módon a kórházban sem tudtak rajta segíteni. „A tábornok több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet. Nagy munkabírású, kiváló kollégát veszítettünk el a személyében” – fogalmazott a Police.hu weboldala.
Gulyás Zsolt dandártábornok 1991-ben kezdte meg a szolgálatot a Magyar Honvédség állományában, 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot többek között Orosházán és Battonyán. 2008-ban helyezték át a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, 2015-ben pedig a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese lett. 2012-ben nevezték ki a Bács-Kiskun megye rendőrfőkapitányának. Gulyás Zsoltot 2023-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.
Gulyás Zsolt 2019-ben szerzett jogász végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen.
Nyitókép: Police.hu