Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
mel gibson budapesten várkonyi zoltán sörös sándor elhunyt színház

Elhunyt Sörös Sándor, Mel Gibson magyar hangja

2026. május 15. 22:59

A színész hetvennégy évet élt.

2026. május 15. 22:59
null

Hetvennégy éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész – tudatta a család az MTI-vel. Mint írják, az Őze Lajos-díjas, Fényhang-életműdíjas színművész hosszan tartó betegség után hunyt el május 15-én.

Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett, Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként ténykedett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Pályafutása során több magyar ősbemutatóban - köztük a Kőműves Kelemen és a Légköbméter című darabban - kapott jelentős szerepet. A Rock Színház alapító tagjaként Tigellinus szerepét énekelte az első magyar rockopera, a Sztárcsinálók 1981-es ősbemutatójában.

Fellépett többek között a Karinthy Színház és a Budaörsi Játékszín előadásaiban is. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt, amelyek között olyan ismert alkotások is megtalálhatók, mint a 80 huszár, az István, a király és a Hamis a baba című film.

Sokat foglalkoztatott szinkronszínész volt. Többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert.

Sörös Sándor munkájáért az Őze Lajos színművész emlékére a Gyulai Várszínház által alapított Őze Lajos-díjat 1993-ban nyerte el. A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Szinkron Alapszervezete a magyar szinkronszakma kiválóságait elismerő Fényhang-életműdíjat kimagasló teljesítményéért 2025-ben ítélték oda számára.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Keleti Éva

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blancoagilon
2026. május 15. 23:14
Kedvenc szinkronhangom volt Epres Attila mellett. Nyugodjon békében!
Válasz erre
8
0
koklobox
•••
2026. május 15. 23:06 Szerkesztve
Szegény Mel Gibbson. (mehet trapistának)
Válasz erre
0
7
Sróf
2026. május 15. 23:05
Basszus... Isten nyugosztalja. Az egyik legjobb szinkronhang volt. Sorban mennek el a nagyok, az utánpótlás pedig egy-két kivételtől eltekintve borzasztó satnya.
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!