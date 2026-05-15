Elhunyt Sörös Sándor, Mel Gibson magyar hangja

Hetvennégy éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész – tudatta a család az MTI-vel. Mint írják, az Őze Lajos-díjas, Fényhang-életműdíjas színművész hosszan tartó betegség után hunyt el május 15-én.

Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett, Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett. Később szabadúszóként ténykedett.