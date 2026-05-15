Izrael célzott légicsapással próbálta likvidálni a Hamász gázai vezetőjét

Az izraeli hadsereg légicsapással célzott csapást hajtott végre a Gázai övezetben Iz ad-Dín Haddád, a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője ellen – jelentette be közleményben péntek este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter.

A hadsereg egy lakóépületet támadott Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gázaváros Rimal negyedében egy lakásban tartózkodik. A palesztinok halottakról és sebesültekről számoltak be a légierő támadása nyomán.