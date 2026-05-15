Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
benjámin netanjahu hamász hadsereg izrael

Izrael célzott légicsapással próbálta likvidálni a Hamász gázai vezetőjét

2026. május 15. 22:19

Az izraeli hadsereg Gázavárosban légicsapást hajtott végre Iz ad-Dín Haddád, a Hamász gázai katonai vezetője ellen.

2026. május 15. 22:19
null

Az izraeli hadsereg légicsapással célzott csapást hajtott végre a Gázai övezetben Iz ad-Dín Haddád, a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője ellen – jelentette be közleményben péntek este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter.

A hadsereg egy lakóépületet támadott Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gázaváros Rimal negyedében egy lakásban tartózkodik. A palesztinok halottakról és sebesültekről számoltak be a légierő támadása nyomán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A parancsnok sorsa egyelőre nem világos, de egy magas rangú biztonsági tisztviselő azt nyilatkozta a ynet című hírportálnak, hogy 

„a kezdeti jelek alapján a likvidálás sikeres volt”.

Az elmúlt hónapokban ő állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.

Haddád a 2023. október 7-i, Izrael elleni terrortámadás egyik kitervelője volt, s a gázai háború idején ő felelt az övezetbe hurcolt izraeli túszokért. Ő volt az utolsó, még életben maradt parancsnok, aki jelentős tisztséget töltött be 2023. október 7-én a Hamászban. Tizenhét évesen csatlakozott a terrorszervezethez, fokozatosan emelkedett a ranglétrán, amíg kinevezték az öt dandár egyikének parancsnokává.

Az akció előtt mintegy másfél hétig követték Haddádot, arra vártak, hogy előjöjjön a rejtekhelyéről, és amikor erről megbizonyosodtak, kiadták a parancsot a légicsapásra. A gázai háború idején Haddád számos búvóhelyen élt, és túszokat vett maga köré, hogy elkerülje a likvidálást.

„Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter utasítására az izraeli hadsereg Gázában megtámadta a fő tömeggyilkost, Iz ad-Dín al-Haddádot — a Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetőjét és az október 7-i mészárlás egyik kitervelőjét. Haddád izraeli civilek és az izraeli hadsereg katonáinak meggyilkolásáért felelős, emberek elrablásáért és több ezer ember bántalmazásáért” – áll az izraeli közleményben.

Kegyetlen brutalitással tartotta fogságban túszainkat, terrorakciókat irányított erőink ellen, és megtagadta a Donald Trump amerikai elnök által vezetett megállapodás végrehajtását a Hamász lefegyverzéséről és a Gázai övezet demilitarizálásáról

– tették hozzá.

Haddád az előző vezető, Mohamed Szinvar tavaly májusi likvidálása óta a Hamász - legalábbis a katonai szárny - vezetője volt a Gázai övezetben. A háború alatt az ötvenes évei közepén járó terrorista megváltoztatta a külsejét, feketére festette a haját, és levágta szakálla nagy részét.

Beszélt héberül, és a háború alatt túszokat tartott fogva az övezet északi részén, köztük a katonai szolgálatuk idején a gázai határt monitorokon figyelő és elrabolt katonanőket. Több kiszabadult túsz is beszámolt péntek este Izraelben a közösségi médiában arról, hogy ő volt a fogvatartójuk.

(MTI)

Nyitókép: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Globalfake
2026. május 15. 22:50
egy taktikai atom hatásosabb lett volna
Válasz erre
1
0
koklobox
2026. május 15. 22:45
Ágyúval verébre....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!