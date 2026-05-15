Kiderült, milyen részvényekbe fektetett Donald Trump

2026. május 15. 21:40

Az amerikai elnök 2026 első negyedévében több mint 3700 pénzügyi tranzakciót hajtott végre.

Donald Trump amerikai elnök 2026 első három hónapjában több mint 3700 pénzügyi tranzakciót bonyolított le, amelyek összértéke a becslések szerint 220 millió és 750 millió dollár között mozgott. Ez az amerikai Kormányzati Etikai Hivatalnak benyújtott, csütörtökön nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából derült ki, amelyről a CNBC számolt be, részletezve azt is, hogy az elnök milyen befektetéseket hajtott végre.

Az adatok alapján Trump legnagyobb vásárlásai és eladásai egyaránt a technológiai szektorra koncentrálódtak.

Az első negyedévben több tucat, egyenként egy és ötmillió dollár közötti értékű tőzsdei ügyletet hajtott végre, ezek keretében többek között Nvidia, Microsoft, Amazon, Oracle, Broadcom, Adobe, Dell és Texas Instruments részvényeket vásárolt. A legnagyobb eladásai szintén technológiai cégeket érintettek. Február 10-én például 5 és 25 millió dollár közötti értékben adott el Microsoft, Amazon és Meta részvényeket. A NOTUS hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes tranzakciók időzítése figyelemre méltó egybeesést mutatott az érintett cégekkel kapcsolatos fontos bejelentésekkel.

Trump február 10-i, egy és ötmillió dollár közötti értékű Nvidia vásárlása például egy héttel azelőtt történt, hogy a chipgyártó bejelentette a Metával kötött nagy volumenű megállapodását.

Az elnök egy másik alkalommal 500 ezer és 1 millió dollár közötti értékben vett Nvidia részvényeket, az ügylet pedig szintén egy héttel azelőtt valósult meg, hogy a Kereskedelmi Minisztérium hivatalosan engedélyezte bizonyos Nvidia chipek Kínába történő exportját.

A dokumentumokból nem derül ki, hogy Trump személyesen adott e megbízást bármelyik tőzsdei ügyletre. Egyes tranzakciókat „kéretlen” megjelöléssel láttak el, ennek pontos jelentése azonban nem tisztázott. A Fehér Ház szóvivője közleményben jelezte, hogy az elnök vagyonát a gyermekei által irányított bizalmi vagyonkezelésben tartják, így „semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn”.

Az amerikai jogszabályok nem tiltják, hogy a hivatalban lévő elnök részvényeket birtokoljon vagy kereskedjen velük, a tőzsdei tranzakciók bejelentése azonban kötelező. A most nyilvánosságra hozott dokumentumok csak az 1000 dollár feletti értékpapírügyleteket tartalmazzák, a befektetési alapok, az amerikai állampapírok és az ingatlanügyletek pedig nem szerepelnek a kimutatásban.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
koklobox
2026. május 15. 22:00
Milyen részvényekbe? Iráni Kubai Ukrajnai Vietnámi Grönlandi Venezuelai
