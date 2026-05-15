Kiderült, milyen részvényekbe fektetett Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök 2026 első három hónapjában több mint 3700 pénzügyi tranzakciót bonyolított le, amelyek összértéke a becslések szerint 220 millió és 750 millió dollár között mozgott. Ez az amerikai Kormányzati Etikai Hivatalnak benyújtott, csütörtökön nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából derült ki, amelyről a CNBC számolt be, részletezve azt is, hogy az elnök milyen befektetéseket hajtott végre.

Az adatok alapján Trump legnagyobb vásárlásai és eladásai egyaránt a technológiai szektorra koncentrálódtak.

Az első negyedévben több tucat, egyenként egy és ötmillió dollár közötti értékű tőzsdei ügyletet hajtott végre, ezek keretében többek között Nvidia, Microsoft, Amazon, Oracle, Broadcom, Adobe, Dell és Texas Instruments részvényeket vásárolt. A legnagyobb eladásai szintén technológiai cégeket érintettek. Február 10-én például 5 és 25 millió dollár közötti értékben adott el Microsoft, Amazon és Meta részvényeket. A NOTUS hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes tranzakciók időzítése figyelemre méltó egybeesést mutatott az érintett cégekkel kapcsolatos fontos bejelentésekkel.