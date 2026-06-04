Amerikába menne Magyar Péter: ki is jelentette, „örömmel fogadnék egy meghívást Washingtonba”

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
De azt is megtudtuk, hogy Németországot is felvenné a V4-be.
Interjút adott Magyar Péter a Spiegelnek, amelyből kiderül: szívesen elutazna Amerikába. A német lap felidézte, hogy bár Donald Trump a kampányban nyíltan Orbán Viktort támogatta, Magyar Pétert jó embernek nevezte. Magyart arról is kérdezték, várható-e washingtoni látogatása.
„Az Egyesült Államok szövetségesünk a NATO-ban és gazdasági téren is. Örömmel fogadnék egy meghívást Washingtonba” – válaszolta Magyar.
Az interjúban a köztársasági elnök leváltása is felmerült. Erről Magyar azt mondta: „Nagyon udvariasak próbáltunk lenni. Méltósággal távozhatott volna, de nem élt a lehetőséggel, valószínűleg Orbán nyomására. Megpróbálják akadályozni a rendszerváltást, talán azért, hogy ne derüljenek ki a bűncselekmények, a milliárdos csalások és sikkasztások. Furcsa látni, hogy most éppen azok védik a jogállamot, akik 16 éven át lebontották azt. Soha nem látott, kétharmadot meghaladó többségünk van, ezért alkotmányt is módosíthatunk. A magyarok arra adtak felhatalmazást, hogy tiszta lapot nyissunk. Új emberekre, új szabályokra, valamint ismét működő fékekre és ellensúlyokra van szükség” – fogalmazott.
Arra a kérdésre, nem tart-e attól, hogy túl messzire mennek, Magyar azt válaszolta: javasolta, hogy a miniszterelnöki mandátum legfeljebb nyolc évig tarthasson. Mint mondta, ez rá is vonatkozna. Hozzátette: várhatók további hasonló lépések is annak érdekében, hogy megakadályozzák a hatalommal való visszaélést.
A V4-ek jövőjéről is beszéltek. Magyar szerint Közép-Európa jelentősége egyre nő, a német–visegrádi kereskedelem pedig már most kétszer akkora, mint a német–francia.
„Azon fogok dolgozni, hogy a V4-ek szorosabban működjenek együtt, és akár új tagok is csatlakozzanak, például Horvátország, Románia, Ausztria vagy akár Németország. Ez a térség Európa kulturális szíve és gazdasági motorja lehet” – fogalmazott Magyar.
Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP