Amerikába menne Magyar Péter: ki is jelentette, „örömmel fogadnék egy meghívást Washingtonba”

Arra a kérdésre, nem tart-e attól, hogy túl messzire mennek, Magyar azt válaszolta: javasolta, hogy a miniszterelnöki mandátum legfeljebb nyolc évig tarthasson. Mint mondta, ez rá is vonatkozna. Hozzátette: várhatók további hasonló lépések is annak érdekében, hogy megakadályozzák a hatalommal való visszaélést.

A V4-ek jövőjéről is beszéltek. Magyar szerint Közép-Európa jelentősége egyre nő, a német–visegrádi kereskedelem pedig már most kétszer akkora, mint a német–francia.