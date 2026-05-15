Mark Zuckerberg is beszállt a Parkinson-kór gyógymódját kutató startupba

A cég a mesterséges intelligenciával gyorsítaná fel a kezelés fejlesztését.
Új szakaszba léphet a Parkinson-kór elleni kísérleti kezelés fejlesztése, miután a Mark Zuckerberg által is támogatott Cellular Intelligence megállapodást kötött a Novo Nordiskkal az STEM PD globális jogainak átvételéről – írta meg a HVG.
A megállapodás egy még klinikai fázisban lévő sejtterápiás eljárásra vonatkozik, amelynek célja a Parkinson kór során elvesztett dopamintermelő sejtek pótlása.
A kezelés donoroktól származó őssejteket használ, amelyeket korai fejlődési stádiumban lévő agysejtekké alakítanak, ezekből később dopamintermelő idegsejtek fejlődhetnek.
A program jelenleg az első, embereken végzett klinikai vizsgálatoknál tart. A Cellular Intelligence azt tervezi, hogy saját mesterségesintelligencia platformjával gyorsítja a klinikai fejlesztést, a gyártást és a későbbi piacra vitelt. Az üzlet egyben próbatétel is lehet a vállalat számára, mert megmutathatja, mennyire használható az AI az új terápiák fejlesztésében.
A Bloomberg szerint a startup 2027 elején indíthatja el a terápia második fázisú klinikai vizsgálatait. A vállalat az ezekből származó adatokat saját AI modelljeinek továbbfejlesztésére is felhasználná. A Novo Nordisk stratégiai tőkebefektetést hajt végre a startupban, és a jövőben további kifizetésekre, valamint jogdíjakra is jogosult lehet, ha a készítmény eredményesnek bizonyul.
