Eldőlt: államtitkári posztot kap a Fidesz-kormány Agrárminisztériumának főosztályvezetője

Kőrösi Levente lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, erősítette meg Gajdos László miniszter – írta meg a HVG.

Kőrösi eddig az Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztályának vezetőjeként dolgozott, így azon kevés szakember közé tartozik, aki a korábbi és az új kormányzati struktúrában is meghatározó szerepet vállal. Kinevezése azt jelzi, hogy a természetvédelem és az állatjólét területe külön államtitkári szinten jelenik meg az új minisztériumban.